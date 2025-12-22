ETV Bharat / bharat

पढ़ाई लिखाई के साथ-साथ ऑर्गेनिक फूड स्टॉल, आत्मनिर्भर होकर दूसरों को प्रेरित कर रहीं ये कॉलेज की लड़कियां

इस विषय पर कॉलेज की एक छात्रा रिद्धि जोगराणा का कहना है, "हम हर शनिवार और रविवार को 'अर्न विद लर्न' तरीके से अलग-अलग डिश और ड्रिंक्स बनाते हैं. अभी, हम सर्दियों में खजूर का दूध और वेज सूप बनाते हैं, जो लोगों में बहुत पॉपुलर है."

शुद्धता और सेहत का मेल केमिकल वाले और फास्ट फ़ूड के जमाने में बेटियों ने शुद्ध, सात्विक और सेहतमंद खाना देने का पक्का इरादा किया है. स्टॉल पर परोसी जाने वाली सभी डिशेज कॉलेज की लड़कियां खुद बनाती हैं. यह ऑर्गेनिक स्टॉल हर शनिवार और रविवार शाम 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुला रहता है.

बेटियों का प्रेरणा देने वाला 'ऑर्गेनिक स्टार्टअप' ये लड़कियां सुबह रेगुलर पढ़ाई के लिए कॉलेज जाती हैं और शनिवार और रविवार शाम को हॉस्टल के बाहर ऑर्गेनिक फ़ूड स्टॉल लगाती हैं। इससे होने वाली इनकम संस्था को डोनेट की जाती है, जिससे लड़कियों की पढ़ाई, रहने और खाने समेत सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं. यह पूरी कोशिश 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' के सिद्धांत पर आधारित है, जहां लड़कियां बिजनेस मैनेजमेंट के साथ-साथ समाज सेवा का भी पाठ सीख रही हैं.

अमरेली (गुजरात): अमरेली जिले के सावरकुंडला में कपोल कन्या हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली लड़कियों ने पढ़ाई के साथ-साथ बिजनेस का अनोखा रास्ता अपनाकर समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाली मिसाल कायम की है. हॉस्टल की लड़कियों ने 'अर्न विद लर्न' प्रोजेक्ट के तहत हॉस्टल के बाहर ही अपना ऑर्गेनिक स्टार्टअप शुरू कj आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है.

सिर्फ 20 रुपये में खजूर का दूध और वेज सूप

यहां खजूर और ड्राई फ्रूट्स वाला गर्म दूध, ताजी सब्जियों से बना ऑर्गेनिक वेजिटेबल सूप, प्रोटीन से भरपूर बीन्स मिक्सचर, रवा बर्गर और आयुर्वेदिक कावो जैसी डिश लोगों के बीच पॉपुलर हो गई हैं. खास बात यह है कि हर डिश सिर्फ 20 में सर्व की जाती है, ताकि आम आदमी भी पौष्टिक और शुद्ध खाने का आनंद ले सके.

कॉलेज में पढ़ाई के बाद छात्राओं का ऑर्गेनिक फूड स्टॉल (ETV Bharat)

राठौड़ श्रद्धा नाम की एक अन्य स्टूडेंट ने बताया कि वह गिर सोमनाथ की रहने वाली हैं. वह यहां कपोल कन्या हॉस्टल में रहती हैं. उन्होंने खजूर-दूध का एक स्टॉल लगाया है. इससे उन्हें कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, सीखने को मिलता है. साथ ही यह भी पता चलता है कि, उनके माता-पिता उनके लिए पैसे कैसे भेजते हैं. ताकि जब वे खुद पैसे कमाएं, तो उन्हें पता हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि, ऐसा करके उन्हें पैसे का इस्तेमाल करना और फालतू खर्च न करना सीखने को मिलता है. संस्था ने उन्हें प्रेरित किया और कैसे खर्च करना है, सिखाया है. श्रद्धा ने कहा कि, संस्था ने स्टॉल लगाकर उनके लिए व्यवस्था की है. अब वे सब कुछ अपने तरीके से करती हैं. उन्होंने बताया कि, दो दिन शनिवार और रविवार को खजूर-दूध बनाकर बेचते हैं. खजूर-दूध का दाम मात्र 20 रुपये है. इस पेय में सूखा नारियल और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं.

वहीं, हितेशभाई सेठ नाम के एक कस्टमर ने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल की बहनें सावरकुंडला के लोगों को सिर्फ 20 रुपये में खजूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ गर्म दूध और वेजिटेबल सूप बेचती हैं. उन्होंने सावरकुंडला के लोगों से बहनों का साथ देने की एक विनम्र अपील भी की.

शहरवासियों का बढ़ रहा रिस्पॉन्स

कपोल कन्या हॉस्टल की बेटियों की इस अनोखी पहल को शहरवासियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. शनिवार और रविवार की रात को लोग खास तौर पर इन बेटियों की बनाई ऑर्गेनिक डिश का स्वाद लेने आ रहे हैं.

आत्मनिर्भरता और समाज सेवा के मूल्य

सावरकुंडला के इस हॉस्टल के स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. इसलिए सावरकुंडला के रहने वाले बड़ी संख्या में लोग फूड स्टॉल पर इन छात्रों के हाथ का खाना खाने के लिए यहां आ रहे हैं. यहां सिर्फ 20 रुपये में खाना मिलता है. इन पैसों से कॉलेज की छात्राएं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ यहां अपना खर्च भी उठा रही हैं. इस तरह सावरकुंडला की बेटियां सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा के मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही हैं, जो आज के कॉम्पिटिटिव दौर में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं.



