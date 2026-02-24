अंगदान 12 साल में 4 गुना बढ़ा, तेलंगाना देश में दूसरे नंबर पर
जागरूकता की कमी और परिवारों को उचित सम्मान नहीं मिलना अंगदान में बड़ी बाधा माना जा रहा है.
Published : February 24, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले 12 सालों के दौरान देश में अंग दान में काफी बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ों से यह साफ है कि 2013 में जहां अंग दान करने वालों की संख्या 5,000 से कम थी, वहीं 2025 में यह चार गुना बढ़कर 20,000 हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में अंगदान पर चर्चा की थी. उन्होंने लोगों से अंगदान करने की अपील की.
पिछले साल देश भर में 1200 परिवार अपने प्रियजनों के अंग दान करने और दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए बड़े दिल से आगे आए. तेलंगाना उन राज्यों में दूसरे स्थान पर है जहां सबसे ज़्यादा अंग दान करने वाले लोग हैं. यह नेशनल एवरेज से ज्यादा है लेकिन सभी को लगता है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे देश में मरने वालों के परिवारों को सही पहचान और सम्मान नहीं मिल रहा है.
अगर जागरूकता बढ़ाई जाए
हाल ही में केरल में डॉक्टरों ने एक 10 महीने के बच्चे को ब्रेन डेड बताया. मरने वाले के दुख के बावजूद, परिवार वालों ने बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दिए. बच्चे ने चार लोगों की जान बचाई. केरल सरकार के बच्चे के ऑफिशियल सम्मान के साथ अंतिम संस्कार ने पूरे देश का ध्यान खींचा.
एपी ने भी ऑर्गन डोनर के परिवारों के लिए ऑफिशियल सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने के आदेश जारी किए हैं. राज्य में भी मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑर्गन डोनर का सही तरीके से सम्मान करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है.
अगर राज्य लेवल पर बड़े अधिकारी और जिलों में कलेक्टर ऑर्गन डोनर के परिवार वालों का सही तरीके से सम्मान करें, तो डोनर की संख्या और बढ़ने की संभावना है. हाल ही में सरकार ने सभी टीआईएमएस (TIMS) अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन के लिए खास थिएटर बनाए हैं. इसके साथ ही, एक्सपर्ट्स की राय है कि सभी सरकारी अस्पतालों में अवेयरनेस प्रोग्राम बढ़ाए जाने चाहिए. कोई भी रजिस्टर कर सकता है.
कोई भी ऑर्गन डोनेट करने के लिए आगे आ सकता है. जीवन दान सरकारी वेबसाइट पर जाकर डोनर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरनी होंगी. एक अंडरटेकिंग देकर रजिस्टर करना होगा. पिछले साल 4 लाख लोगों ने नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांटेशन के साथ ऑर्गन डोनेट करने के लिए रजिस्टर किया था.
बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं
NIMS हैदराबाद के नोडल ऑफिसर जीवन दान ट्रस्ट डॉ. श्रीभूषण राजू ने कहा, 'हालांकि हमारे यहां बहुत सारे ऑर्गन डोनेशन होते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ानी चाहिए. बहुत से लोग डोनर का इंतजार कर रहे हैं. कई वजहों से ब्रेन डेड लोगों के परिवार वाले आसानी से ऑर्गन डोनेशन स्वीकार नहीं करते हैं. उन्हें ऑर्गन डोनेशन के फायदों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. सरकारी अस्पतालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले बढ़ने चाहिए.
डोनर के परिवार को सम्मान
सदासा चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्रवण कुमार ने कहा, 'कई एनजीओ जीवन दान की जरूरत पर कई प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन डोनर को सही सम्मान नहीं मिल रहा है.अंतिम संस्कार सरकारी सम्मान के साथ होना चाहिए. डोनर के परिवार वालों को कलेक्टर की तरफ से प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाना चाहिए, जैसा कि केरल और एपी राज्यों में होता है.