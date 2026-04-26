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रोहतक से पहली बार एयरलिफ्ट किया गया ऑर्गन, ब्रेन डेड किशोर ने एक साथ 6 लोगों को दी नई जिंदगी

एक माह में तीसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट: वहीं, नई दिल्ली स्थित लीवर आईएलबीएस (इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज) भेजी गई है, जिसके लिए ग्रीन कोरिडोर बनाया गया. जबकि बाकी ऑर्गन पीजीआईएमएस रोहतक में ही रखा गया है. पीजीआईएमएस रोहतक में एक माह के अंदर यह तीसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट है.

रोहतक: प्रदेश के इतिहास में पहली बार रविवार को ब्रेन डेड एक किशोर का ऑर्गन एयरलिफ्ट किया गया. इस युवक की एक किडनी इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए पंचकूला भेजी गई. किडनी लेने के लिए कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर की टीम पीजीआईएमएस रोहतक पहुंची थी. यह किडनी आर्मी जवान की पत्नी को लगेगी.

रोहतक से पहली बार एयरलिफ्ट किया गया ऑर्गन (ETV Bharat)

हादसे में पिता की मौत, पुत्र ऑर्गन डोनर हर्ष भी हुआ था घायल: बता दें कि करनाल निवासी 16 वर्षीय हर्ष 15 अप्रैल की रात को पानीपत जिला के समालखा के नजदीक सड़क हादसे का शिकार हो गया था. वह अपने पिता के साथ किसी काम से बाइक से जा रहा था. इस हादसे में उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि हर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसके सिर में गंभीर चोट आई थी. उसे इलाज के लिए पीजीआईएमएस रोहतक लाया गया. लेकिन इस किशोर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. सिर में गंभीर चोट होने की वजह से सर्जरी की संभावना नहीं थी. ऐसे में हर्ष की हालत बिगड़ गई और 22 अप्रैल को ब्रेन डेड जैसे लक्ष्ण नजर आए. 23 अप्रैल को डॉक्टरों को पता चला गया कि अब इस किशोर का बचना मुश्किल है. इसके बाद 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की ब्रेन डेड प्रमाणन समिति गठित की गई. समिति ने 24 अप्रैल की सुबह पहला एप्निया टेस्ट और अन्य क्लिनिकल टेस्ट किए. पहला टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद नियमानुसार 6 घंटे के अंतराल पर शाम को दूसरा टेस्ट किया. दोनों टेस्ट में ब्रेन स्टेम फंक्शन शून्य पाया.

ब्रेन डेड किशोर ने एक साथ 6 लोगों को दी नई जिंदगी (ETV Bharat)

शनिवार रात किशोर के परिजन ऑर्गन डोनेट के लिए हुए राजी: ब्रेन स्टेम फंक्शन शून्य होने पर हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एचके अग्रवाल को सूचित किया गया. डॉ. अग्रवाल ने पीजीआईएमएस के डायरेक्टर डॉ. एसके सिंघल के साथ हर्ष के परिजनों से मुलाकात की और ब्रेन डेड होने की जानकारी दी. साथ ही बताया कि अगर वे ऑर्गन डोनेट कर देते हैं तो इससे कई लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है. शनिवार रात को किशोर के परिजन ऑर्गन डोनेट करने के लिए राजी हो गए. इसके बाद स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (सोटो) के माध्यम से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अलर्ट भेजा गया. नेशनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (नोटो) ने पंचकूला स्थित कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर को एक किडनी, आईएलबीएस को लीवर और चेन्नई के एक हॉस्पिटल को हॉर्ट अलाट किया. जबकि एक किडनी पीजीआईएमएस रोहतक और बाकी ऑर्गन पीजीआईएमएस रोहतक में ट्रांसप्लांट करने का तय हुआ. इसी के साथ पुलिस प्रशासन को भी सूचना भिजवा दी गई ताकि ग्रीन कोरिडोर बनाया जा सके.

सुबह 6 बजे से ऑर्गन डोनेशन प्रक्रिया की गई शुरू: रविवार सुबह 6 बजे से ही ऑर्गन निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई. कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर और आईएलबीएस से डॉक्टरों की टीम पीजीआईएमएस रोहतक पहुंच गई. पुलिस प्रशासन की मदद से ग्रीन कोरिडोर तैयार करवाया गया. चंडी मंदिर से आई डॉक्टरों की टीम दोपहर 2 बजकर 36 मिनट पर पीजीआईएमएस के ट्रॉमा सेंटर से गाड़ी निकली और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में बने हेलीपेड पर मात्र 5 मिनट में ही पहुंच गई. इसके बाद किडनी लेकर हेलीकॉप्टर उड़ गया और करीब एक घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गया. किशोर के शरीर से दो कॉर्निया, दो किडनी और एक लीवर निकाली गई है. हालांकि चेन्नई से हॉर्ट की डिमांड आई थी लेकिन वहां की टीम पीजीआईएमएस रोहतक नहीं पहुंच पाई. हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एचके अग्रवाल ने बताया कि पीजीआईएमएस रोहतक एक महीने में तीसरा सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट है. हरियाणा के किसी भी सरकारी संस्थान का यह रिकॉर्ड है.