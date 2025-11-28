ETV Bharat / bharat

यासीन मलिक को दी जाए उपयुक्त चिकित्सा सुविधा, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश; तिहाड़ की रिपोर्ट में किसी जानलेवा बीमारी के संकेत नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो हत्या और टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन की उस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि यासिन मलिक को कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा है कि अगर यासिन मलिक के स्वास्थ्य के मुताबिक, अगर जेल के अंदर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया जाएगा.

दरअसल, एनआईए ने यासिन मलिक को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की मांग पर इन-कैमरा सुनवाई करने की मांग की है. हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि वो इस मांग पर विचार करेगा. इससे पहले अगस्त को हाईकोर्ट ने यासिन मलिक को ट्रायल कोर्ट से मिली उम्रकैद की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने की एनआईए की मांग पर सुनवाई करते हुए यासिन मलिक को नोटिस जारी किया था. वहीं 25 मई, 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

पटियाला हाउस कोर्ट ने यासिन मलिक पर यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्रकैद और दस लाख रुपये का जुर्माना, धारा 18 के तहत दस साल की कैद और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 20 के तहत दस वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 38 और 39 के तहत पांच साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने यासिन मलिक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 121ए के तहत दस साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि यासिन मलिक को मिली ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसका मतलब की अधिकतम उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपये की सजा प्रभावी होगी.