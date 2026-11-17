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26/11 मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दस्तावेज सौंपने का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए एनआईए को उन दस्तावेजों की सूची सौंपने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिन पर एजेंसी ने भरोसा नहीं जताया है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

इससे पहले 14 नवंबर को अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि राणा को पूरा इलाज मुहैया कराया जाए और ईएनटी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के लिए एम्स में उसकी मेडिकल जांच कराई जाए. साथ ही, कोर्ट ने जेल नियमों के तहत उसे भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी कानून की किताबें और अमेरिका में हिरासत के दौरान हुए इलाज के मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था.