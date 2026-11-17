26/11 मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दस्तावेज सौंपने का आदेश
इससे पहले 14 नवंबर को अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि राणा को पूरा इलाज मुहैया कराया जाए.
Published : November 17, 2026 at 3:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट 26/11 मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए एनआईए को उन दस्तावेजों की सूची सौंपने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जिन पर एजेंसी ने भरोसा नहीं जताया है. स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
इससे पहले 14 नवंबर को अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि राणा को पूरा इलाज मुहैया कराया जाए और ईएनटी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के लिए एम्स में उसकी मेडिकल जांच कराई जाए. साथ ही, कोर्ट ने जेल नियमों के तहत उसे भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसी कानून की किताबें और अमेरिका में हिरासत के दौरान हुए इलाज के मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया था.
एनआईए ने 9 जुलाई, 2025 को तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. वहीं 10 अप्रैल, 2024 की शाम एनआईए ने तहव्वुर राणा को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था. बता दें कि, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी. तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है. 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है.
यह भी पढ़ें- गाजियाबाद कोर्ट ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेजा, अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी
64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी. पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी. तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी.
यह भी पढ़ें- यमुना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : प्रदूषण रोकने में विफल रहने वाली सरकारों पर जुर्माना लगाने का संकेत