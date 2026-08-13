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नीट पेपर लीक मामले पर आगे और जांच की अनुमति देने की CBI की मांग पर फैसला सुरक्षित

कोर्ट ने इस मामले के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 5:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले में सीबीआई (CBI) की आगे और जांच की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने इस मामले पर अब 14 अगस्त यानी कल फैसला सुनाने का आदेश दिया है.

सीबीआई इस परीक्षा घोटाले की कड़ियों को पूरी तरह जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय और जांच की मांग कर रही है. आज आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की ओर से चार्जशीट और उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई. उसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दिया.

बता दें कि 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. बता दें कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.

यह भी पढ़ें-

  1. नीट पेपर लीक के तीन आरोपियों की लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग खारिज
  2. नीट पेपर लीक: राऊज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर लिया संज्ञान

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