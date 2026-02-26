ETV Bharat / bharat

एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

इस मामले में 24 फरवरी को कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 26, 2026 at 1:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका पर कल यानि 27 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया.

इस मामले में 24 फरवरी को कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो चिब को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए. 25 फरवरी को इस मामले में गिरफ्तार चार यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत चार दिन और बढ़ा दिया था. चारों आरोपियों को 20 फरवरी को दोपहर में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने जिन चार यूथ कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था उनमें कृष्णा हरि, कुंदन यादव , अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हए स्टिकर लेकर एआई समिट के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था. टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे। बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे.


दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इसकी साजिश कैसे रची गई. दिल्ली पुलिस प्रिंटेड स्टिकर और उसके स्रोत की जांच कर रही है. इस मामले में यूथ कांग्रेस ने अपने बयान में कहा है कि उसके कार्यकर्ता भारत मंडपम में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की पहचान को एआई समिट में खराब करने का आरोप लगा रहे थे.

इस मामले में दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश से तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर ला रही है. दिल्ली पुलिस तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर हिरासत की मांग करेगी.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली की सेहत पर संकट: सांसों में घुला जहर और कमजोर पड़ता दिल, मौतों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

सर्दियों में बेघरों के लिए दिल्ली में 70 पैगोडा टेंट स्थापित, सभी सबवे की सफाई कंप्लीट

TAGGED:

PATIALA HOUSE COURT
AI SUMMI
BHANDARI YOUTH CONGRESS
YOUTH CONGRESS
PATIALA HOUSE COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.