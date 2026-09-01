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पहलवान विनेश फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर भारतीय कुश्ती संघ को पक्ष रखने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को अपना पक्ष रखने का दिया आदेश ( ETV Bharat )