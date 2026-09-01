पहलवान विनेश फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर भारतीय कुश्ती संघ को पक्ष रखने का आदेश
विनेश फोगाट के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई,कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ को पक्ष रखने का दिया आदेश
Published : September 1, 2026 at 8:07 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय कुश्ती संघ को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं. हालांकि कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के वकील को इस मामले में निर्देश हासिल कर कोर्ट को अवगत कराने का आदेश दिया. विनेश फोगाट ने याचिका दायर कर कहा है कि 9 मई और 17 जून को उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. ये नोटिस मनमाने और बदनीयती भरे थे इन नोटिसों का मकसद केवल इतना था कि वो मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सके.
हाईकोर्ट ने आज विनेश फोगाट की एक दूसरी याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह महिला एथलीटों के गर्भधारण, बच्चे के जन्म और उसके बाद ठीक होने के समय के बाद खेल प्रतियोगिताओं में वापसी के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढांचा लागू करे. विनेश फोगाट ने अपना हवाला देते हुए कहा कि बच्चे के जन्म के बाद जब उन्होंने अपना कुश्ती करियर फिर से शुरू किया, तो उन्हें बिना किसी रियायत के सीधे प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ा, जबकि मातृत्व की वजह से वे कुछ समय तक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाई थीं.
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