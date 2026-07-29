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क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक आनलाइन कंटेंट हटाने के आदेश

क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक आनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश,जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने प्रतिवादियों को दिया नोटिस जारी करने का आदेश

युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक आनलाइन कंटेंट हटाने के आदेश
युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक आनलाइन कंटेंट हटाने के आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 29, 2026 at 12:16 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक आनलाइन कंटेंट हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले के प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिये नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने साफ किया कि वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो अपने आप आपत्तिजनक कंटेंट को हटाएं. इस मसले पर कोर्ट ही पड़ताल कर आदेश दे सकती है. सुनवाई के दौरान युवराज सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि युवराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट के दो लिंक हटा दिए गए हैं. बाकी लिंक के जरिये बिना युवराज सिंह की अनुमति के अनाधिकृत रुप से उनके नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है.

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा फिल्म अभिनेता और सांसद रवि किशन, कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

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