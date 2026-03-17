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हरदीप पुरी की बेटी का संंबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले कंटेंट भारत से हटाने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी की नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने के मामले में कुख्यात जेफ्री एपस्टीन से उसका नाम जोड़ने वाले कंटेंट हटाने के लिए दायर मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनी पुष्करणा की बेंच ने हिमायनी पुरी का संबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले भारत में छपे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान हिमायनी पुरी की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दलीलें रखीं. उन्होंने कहा कि ये कंटेंट याचिकाकर्ता की छवि का खराब कर रहे हैं जबकि इन कंटेंट में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने इन कंटेंट को पूरी दुनिया में रोकने की मांग की। मेटा की ओर से पेश वकील अरविंद दातार ने कोर्ट से कहा कि वो पूरी दुनिया में इन कंटेंट पर रोकने का आदेश पारित नहीं करे. पूरी दुनिया में रोक पर एक याचिका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है.

भारत पूरी दुनिया में कंटेंट नहीं रोक सकता. इंग्लैंड भी नहीं रोक सकता है. तब जेठमलानी ने कहा कि कानून ये है कि अगर भारत के कंप्यूटर से कोई कंटेंट अपलोड किया जाता है तो इसे पूरी दुनिया में रोका जा सकता है. तब दातार ने कहा कि अगर अपलोड करने वाला इसे हटाता है तो ये पूरी दुनिया में हट जाएगा. दातार ने कहा कि दूसरे हाईकोर्ट भी यही आदेश दे रहे हैं कि इसे भारत में ही रोका जाए. सुनवाई के दौरान गूगल की ओर से पेश वकील ने भी इसमें हामी भरी. दातार ने कहा कि हिमायनी पुरी अमेरिकी की नागरिक हैं. वे अमेरिका में भी याचिका दायर कर पूरी दुनिया में रोक लगाने के लिए याचिका दायर कर सकती हैं. उसके बाद कोर्ट ने हिमायनी पुरी का संबंध जेफ्री एपस्टीन से जोड़ने वाले कंटेंट को भारत से हटाने का आदेश दिया.

