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शशि थरूर से जुड़े AI और डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश; कांग्रेस सांसद की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के पर्सनालिटी राइट्स जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने शशि थरूर के एआई और डीपफेक से निर्मित वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने कहा थरूर जो कहते हैं उसका महत्व है और इससे भारत की स्थिति पर भी असर पड़ता है. शशि थरूर ने अपनी याचिका में उनके नाम, उनकी पसंद, फोटो और उनसे जुड़े कंटेंट का बिना उनकी अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की है.

शशि थरूर ने कहा है कि एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. शशि थरूर ने इन कंटेंट को हटाने की मांग की है. शशि थरूर ने कई प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर किया है जिनमें कई अनाम प्रतिवादियों भी शामिल हैं. बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है.