शशि थरूर से जुड़े AI और डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश; कांग्रेस सांसद की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश
सोशल मीडिया पर शशि थरूर के नाम से फेक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है.
Published : May 8, 2026 at 1:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के पर्सनालिटी राइट्स जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने शशि थरूर के एआई और डीपफेक से निर्मित वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील ने कहा थरूर जो कहते हैं उसका महत्व है और इससे भारत की स्थिति पर भी असर पड़ता है. शशि थरूर ने अपनी याचिका में उनके नाम, उनकी पसंद, फोटो और उनसे जुड़े कंटेंट का बिना उनकी अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की है.
शशि थरूर ने कहा है कि एआई और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है. शशि थरूर ने इन कंटेंट को हटाने की मांग की है. शशि थरूर ने कई प्रतिवादियों के खिलाफ याचिका दायर किया है जिनमें कई अनाम प्रतिवादियों भी शामिल हैं. बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है.
बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट कई नामचीन हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है. कोर्ट ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल, फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
ये भी पढ़ें: