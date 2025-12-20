ETV Bharat / bharat

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के मनी लाऊंड्रिंग मामले में मिशेल को रिहा करने का आदेश, सात साल कीअधिकतम सजा कर चुका है पूरी

सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से कहा गया कि मनी लाऊंड्रिंग के मामले में 22 दिसंबर 2018 से हिरासत में है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को मनी लाऊंड्रिंग के मामले में रिहा करने का आदेश दिया है. स्पेशल जज संजय जिंदल ने कहा कि अगर मिशेल को किसी दूसरे मामले में हिरासत में रखने की जरुरत नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए.

सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से कहा गया कि मनी लाऊंड्रिंग के मामले में 22 दिसंबर 2018 से हिरासत में है. 21 दिसंबर को उसके हिरासत में रहते हुए सात साल पूरे हो जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि मनी लाऊंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत अधिकतम सजा सात साल की है जो उसने वो 21 दिसंबर को पूरी कर लेगा. ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के प्रावधानों के तहत उसे 21 दिसंबर के बाद तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है.


बता दें कि आज ही कोर्ट ने मिशेल की सीबीआई के मामले में रिहाई की मांग पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। सीबीआई के मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में पिछले 12 साल से जांच पूरी नहीं हुई है। मिशेल पिछले सात सालों से जेल में बंद है.

मिशेल को अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 मार्च को मिशेल को मनी लाउंड्रिंग मामले में जमानत दी थी. सीबीआई से जुड़े मामले में मिशेल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है, लेकिन मिशेल ने बेल बांड नहीं भरा है। उसका पासपोर्ट हिरासत के दौरान ही एक्सपायर हो गया.

दरअसल, अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल किया और कुछ 2010 के बाद. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर 4 दिसंबर 2018 को भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है.

