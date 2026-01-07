ETV Bharat / bharat

2020 दिल्ली दंगा मामला: चार आरोपियों को रिहा करने का आदेश जारी, उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत

ज्ञात हो कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन आरोपियों पर जमानत की कड़ी शर्तें लगाई गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आरोपी किसी रैली में हिस्सा नहीं ले सकते और पोस्टर नहीं बांट सकते हैं.

दरअसल, आज दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों और उनके जमानतियों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट और दस्तावेज दाखिल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी थी उनमें से एक शादाब अहमद ने अभी तक बेल बांड नहीं भरा है. बता दें कि चारों आरोपियों ने 6 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट में बेल बांड दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो चारों आरोपियों के जमानतियों का वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करें.

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश रचने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पा चुके चार आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चारो आरोपियों का जमानत बांड स्वीकार करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई, उनमें दो लाख रुपए के निजी मुचलके के अलावा दो लाख रुपए का स्थानीय जमानती के बेल बांड भरने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पांचों आरोपी बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने पांचों आरोपियों को अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी के पास पासपोर्ट नहीं है तो इस संबंधी हलफनामा दाखिल करेगा.

कोर्ट की साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना करने की हिदायत

सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को सप्ताह में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष सोमवार और गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को निर्देश दिया कि वो अपना आवासीय पता, फोन नंबर और ई-मेल एड्रेस जांच अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे. कोर्ट ने इस मामले के गवाहों से संपर्क करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी है. साथ ही कोर्ट ने इन आरोपियों को हिदायत दी है कि वे इस मामले से संबंधित कोई भी सूचना किसी से साझा नहीं करेंगे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शेयर नहीं करेंगे.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के दो आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस मामले के चार आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिन आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है, उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं. गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

