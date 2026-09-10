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मां की याद में उदास हुए जंगल से बरामद 5 'वनमानुष'! मूड ठीक करने के लिए सुनाया जा रहा क्लासिकल म्यूजिक

नंदनकानन जू में ओरंगुटान. ( ETV Bharat )

भुवनेश्वरः ओडिशा के बालासोर वन क्षेत्र से बचाए गए पांच दुर्लभ शिशु ओरंगुटान (वनमानुषों) को भुवनेश्वर के नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में सुरक्षित शिफ्ट कर दिया गया है. यहां, इनको म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है. खासकर शास्त्रीय संगीत (क्लासिकल म्यूजिक). विशेषज्ञों का कहना है कि मां के बिना उनके मूड में बार-बार बदलाव होते देखा जा रहा है, इसलिए उन्हें म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है. इस बीच, एथोलॉजिस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके मूड की जांच कर रहे हैं. तनाव में हैं ओरंगुटान मिली जानकारी के अनुसार अलग-अलग समय पर वे अपनी मां की याद में उदास हो जाते हैं. इसलिए उन्हें समय बिताने के लिए पिंजरे दिए गए हैं. इसके साथ ही, कपड़े का एक बैग बनाया गया है और उनके लटकने के इंतजाम किए गए हैं. तनाव के कारण 'सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ हेल्थ कमेटी' ने उनके सैंपल लेने से इनकार कर दिया है. नंदनकानन के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिरासे ने बताया कि 10 दिनों के बाद, जब उनका तनाव कम हो जाएगा, तब सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे. कैसे बिता रहे हैं समय सभी ओरंगुटान अपने समूह में एक साथ रह रहे हैं. वे एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं और एक साथ सोते हैं. उन्हें हर दो घंटे में खाना खिलाया जा रहा है. रात में भी उनमें से दो एक साथ रहते हैं, जबकि अन्य तीन अलग सोते हैं. 24 घंटे एसी की व्यवस्था