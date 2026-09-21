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ओडिशा में बचाए गए ओरंगुटानों का स्वास्थ्य ठीक, नंदनकानन जू में विशेष निगरानी में रखे गए

तस्करी कर लाए गए ओरंगुटान को फिलहाल नंदनकानन जू में रखा गया है. अब उनका व्यवहार नॉर्मल दिख रहा है.

Orangutan health condition stable
ओडिशा में बचाए गए ओरंगुटान को नंदनकानन जू में विशेष निगरानी में रखे गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2026 at 11:51 AM IST

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भुवनेश्वर: राज्य के नंदनकानन चिड़ियाघर में विशेष निगरानी में रखे गए पांच दुर्लभ ओरंगुटान (वनमानुषों) शावकों की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है. 19 सितंबर को किए गए एक ​​​​मूल्यांकन में सभी शावकों के शरीर का तापमान सामान्य सीमा के भीतर था और भोजन का सेवन भी सामान्य था. बताया जाता है कि शावक पहले गंभीर एनीमिया से पीड़ित थे, अब नॉर्मल एक्टिविटी और व्यवहार दिखा रहे हैं.

नंदनकानन की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार नर-1 का वजन 5.34 किलोग्राम, नर-2 का वजन 3.56 किलोग्राम, नर-3 का वजन 3.1 किलोग्राम, मादा-1 का वजन 4.28 किलोग्राम और मादा-2 का वजन 2.18 किलोग्राम है. पांचों शावकों का व्यवहार और चाल-ढाल सामान्य है, जबकि उनके मल की गुणवत्ता भी सामान्य है.

Orangutan health condition stable
तस्करी कर लाए गए ओरंगुटान को फिलहाल नंदनकानन जू में रखा गया है (ETV Bharat)

उन सभी का तापमान भी सामान्य है. बच्चों के आहार में धीरे-धीरे नए खाद्य पदार्थ शामिल किए जा रहे हैं. जहां दूध की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है, वहीं अब उबले हुए गाजर और बीन्स भी आहार में शामिल किए गए हैं. विशेषज्ञों ने भी धीरे-धीरे ठोस खाद्य पदार्थ बढ़ाने की सलाह दी है.

शावकों को अधिक सक्रिय रखने और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बढ़ाने के लिए विशेष कक्ष का वातावरण बदल दिया गया है. वहां सीढ़ी और रस्सियों की व्यवस्था की गई है. शावक सीढ़ी पर चढ़ते हैं और रस्सियों से लटकते रहते हैं, उन्होंने कहा. शनिवार को दिल्ली जू के वेटनरी ऑफिसर और देहरादून वाइल्डलाइफ वेटनरी के एक एक्सपर्ट्स ने नंदनकानन में क्वारंटाइन फैसिलिटी का दौरा किया.

Orangutan health condition stable
तस्करी कर लाए गए ओरंगुटान को फिलहाल नंदनकानन जू में रखा गया है (ETV Bharat)

उन्होंने शावकों की हेल्थ, खाने-पीने और देखभाल की जाँच की और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे खाना बढ़ाने और ठोस खाना देने का सुझाव दिया. एक्सपर्ट्स ने शावकों में कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए आइवरमेक्टिन या डोरेमेक्टिन के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया. हेल्थ, खाने-पीने, व्यवहार और देखभाल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

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