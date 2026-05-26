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संतरे के छिलके से साफ़ होगा औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी, IIT BHU और पारुल यूनिवर्सिटी का कमाल !

संतरे के छिलके से साफ़ होगा औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी. ( ETV Bharat )

संतरे के छिलके से साफ होगा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला गंदा पानी. (ETV BHARAT)

इस शोध के निष्कर्ष प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की जर्नल शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं. शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह नवीन नैनोकॉम्पोजिट संतरे के छिलके (Citrus sinensis) के अर्क को प्राकृतिक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उपयोग कर तैयार किया गया है. इससे यह तकनीक पूर्णतया, पर्यावरण-अनुकूल एवं अपशिष्ट-आधारित बन गई है.

रिसर्च टीम ने IIT (BHU) के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विशाल मिश्रा के साथ आलोक तिवारी, गौरांग डामले, डॉ. शिवेंदु सक्सेना, डॉ. विशाल सांधवार, दीक्षा सक्सेना तथा JSPM विश्वविद्यालय, पुणे के डॉ. दीपक जाधव शामिल रहे.

संतरे के छिलके से साफ़ होगा औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी. (ETV Bharat)

यह संयुक्त शोध कार्य IIT (BHU) के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा के रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया गया है.

यह शोध औद्योगिक जल प्रदूषण से उत्पन्न गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) और पारुल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अपशिष्ट जल से अत्यंत विषैले एवं कैंसरकारी डाई मैलाकाइट ग्रीन को हटाने के लिए एक अभिनव एवं पर्यावरण-अनुकूल तकनीक विकसित की है.

इसमें टिन ऑक्साइड (SnO₂) नैनोकणों पर पॉलिएनिलीन (PANI) एवं पॉलीपाइरोल (PPy) की सह-पॉलीमरित परत इन-सीटू पॉलिमराइजेशन तकनीक द्वारा विकसित की गई है.

विश्वभर में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले डाई युक्त अपशिष्ट जल को एक गंभीर पर्यावरणीय संकट माना जाता है. मैलाकाइट ग्रीन विशेष रूप से विषैला, कैंसरकारी तथा जैविक रूप से अपघटित न होने वाला रसायन है, जो जलीय जीवों एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है.

IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विशाल मिश्रा. (ETV Bharat)

इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए IIT (BHU) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने शोधकर्ताओं को बधाई दी.

साथ ही ये कहा कि इस प्रकार का सहयोगात्मक और अनुप्रयुक्त शोध संस्थान की सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए सतत प्रौद्योगिकी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि IIT (BHU) समाज उपयोगी एवं वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले नवाचारों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहेगा.

डॉ. विशाल मिश्रा ने कहा कि यह संयुक्त शोध IIT (BHU) एवं पारुल विश्वविद्यालय के बीच मजबूत शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है.

उन्होंने बताया कि बॉयोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं उन्नत पदार्थ विज्ञान के समन्वय से औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन के लिए एक व्यावहारिक और किफायती समाधान विकसित किया गया है.

शोध दल ने IIT (BHU), पारुल विश्वविद्यालय तथा के. के. वाघ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, नासिक द्वारा प्रदान किए गए शोध एवं आधारभूत संरचना सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया.

शोधकर्ताओं ने बताया कि भविष्य में इस तकनीक के पुनः उपयोग (Regeneration) एवं वास्तविक औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रणालियों में इसके परीक्षण पर कार्य किया जाएगा.