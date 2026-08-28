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दुनिया में 4 साल में 8.35% बढ़े ओरल कैंसर के मरीज; भारत सहित दक्षिण एशिया में मुंह के कैंसर के मामलों में 14.33% जंप

हैदराबाद : Oral Health The Lancet Report : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनियाभर में कैंसर के 2 करोड़ नए मामले सामने आते हैं. मुंह और फेफड़ों के कैंसर बड़े संकटों में से एक हैं. हाल ही में आई इंटरनेशनल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 4 साल में ओरल कैंसर के मरीज 8.35% बढ़ गए हैं. अमीर देशों के बच्चों में कैविटी की समस्याएं ज्यादा हैं. भारत में इस मामले में सुधार देखा गया है.

रिपोर्ट बताती है कि विश्व में साल 2019 से 2023 के बीच मुंह की मुख्य बीमारियों में थोड़ी कमी आई है. हालांकि जनसंख्या बढ़ने से कुल मरीज 3.62 अरब से बढ़कर 3.73 अरब हो गए हैं. पक्के दांतों की सड़न की दर में गिरावट आई है. होंठ व मुंह के कैंसर के नए मामलों में 8.35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसके अलावा मुंह और चेहरे की खराबी (ओरोफेशियल क्लेफ्ट) की समस्या में भी 2.25% का इजाफा हुआ है.

दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दुनियाभर में मुंह और दांतों की बीमारियों में गिरावट लाने के लिए खास योजना बनाई है. इसे ग्लोबल ओरल हेल्थ एक्शन प्लान (GOHAP) के नाम से जाना जाता है. इसका मकसद साल 2030 तक विश्व में इस तरह की बीमारियों में 10% तक की कमी लाना है. इसमें कितनी कामयाबी मिल रही है, यह जानने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है. ऐसे में द लैंसेट की यह रिपोर्ट काफी अहम हो जाती है.

अमीर देशों में मुंह की बीमारियां ज्यादा : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में मुंह की बीमारियों की स्थिति अलग अलग है. दक्षिण एशिया के देश जिसमें भारत भी शामिल है, वहां मुंह के मुख्य रोगों में 3.34% की गिरावट आई है, इसी तरह बच्चों के दूध के दांतों में सड़न के मामले 9.09% कम देखे गए हैं. वहीं सब-सहारा अफ्रीका में मुंह की बीमारियों के कुल मामलों में 9.51% जबकि होंठ-मुंह के कैंसर के नए मामलों में 14·86% का इजाफा हुआ है.

मुंह की मुख्य बीमारियों के मरीज 3.07% बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 के बीच दुनियाभर में मुंह की मुख्य बीमारियों (जैसे दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी, दांतों का गिर जाना, अन्य परेशानियां) के कुल मरीज बढ़ गए हैं. इसमें 3.07% का इजाफा हुआ है. अब ऐसे मरीजों की संख्या 3.62 अरब से बढ़कर 3.73 अरब हो गई है. हालांकि दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया में सबसे कम 1.68% बढ़त देखने को मिली है. हालांकि मध्य यूरोप जैसे कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला.

दूध के दांतों में सड़न के मामले 4.56% तक कम : साल 2019 से लेकर 2023 के बीच दुनियाभर में बच्चों के दूध के दांतों में सड़न के मामलों में 4.56% की कमी आई है. इससे अब इन केसों की संख्या 53 करोड़ 30 लाख से घटकर 50 करोड़ 90 लाख हो गई है. चार बड़े क्षेत्रों में मामले घटने से यह सकारात्मक बदलाव आया है. जैसे दक्षिण एशिया में 11.67%, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 7.06%, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में 4.6%, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया में 4.24% तक ऐसी कई समस्याएं 4 साल के दौरान कम देखने को मिली हैं. हालांकि अमीर और ज्यादा इनकम वाले देशों में ऐसे केस 4.79% तक बढ़े हैं.

पक्के दांतों में सड़न के मामले 2.78% बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार दांतों में सड़न के ऐसे मामले जिनका इलाज नहीं कराया गया, ऐसे केसेज में दुनियाभर में 2.78% की बढ़ोतरी हुई है. इससे ऐसे कुल मामलों की संख्या 2 अरब 20 करोड़ से बढ़कर 2 अरब 26 करोड़ हो गई है. सब-सहारा अफ्रीका के देशों में ऐसे मामले 11.07%, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में 5.92%, दक्षिण एशिया ( भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि) में 2.65%, जबकि ज्यादा इनकम वाले देशों में 2.06% बढ़ गए हैं.

गंभीर पायरिया और दांतों के गिरने के केस बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 की तुलना में साल 2023 में दूध के दांतों में सड़न जैसे कुछ चुनिंदा मामलों को छोड़कर अन्य में इजाफा देखने को मिला. जैसे साल 2019 में गंभीर पायरिया के दुनियाभर में कुल 103 करोड़ मामले थे, जबकि साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 109 करोड़ पहुंच गई. इसी तरह इन्हीं दोनों वर्षों के दौरान दांतों के गिर जाने के मामले 33.6 करोड़ से बढ़कर 37.3 करोड़ हो गए.