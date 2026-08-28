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दुनिया में 4 साल में 8.35% बढ़े ओरल कैंसर के मरीज; भारत सहित दक्षिण एशिया में मुंह के कैंसर के मामलों में 14.33% जंप

इंटरनेशनल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट, अमीर देशों में मुंह से जुड़ी परेशानियां ज्यादा, चीन में कैंसर के सबसे अधिक मरीज.

दुनियाभर में ओरल कैंसर के मामले बढ़े.
दुनियाभर में ओरल कैंसर के मामले बढ़े. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2026 at 5:06 PM IST

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हैदराबाद : Oral Health The Lancet Report : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनियाभर में कैंसर के 2 करोड़ नए मामले सामने आते हैं. मुंह और फेफड़ों के कैंसर बड़े संकटों में से एक हैं. हाल ही में आई इंटरनेशनल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 4 साल में ओरल कैंसर के मरीज 8.35% बढ़ गए हैं. अमीर देशों के बच्चों में कैविटी की समस्याएं ज्यादा हैं. भारत में इस मामले में सुधार देखा गया है.

रिपोर्ट बताती है कि विश्व में साल 2019 से 2023 के बीच मुंह की मुख्य बीमारियों में थोड़ी कमी आई है. हालांकि जनसंख्या बढ़ने से कुल मरीज 3.62 अरब से बढ़कर 3.73 अरब हो गए हैं. पक्के दांतों की सड़न की दर में गिरावट आई है. होंठ व मुंह के कैंसर के नए मामलों में 8.35% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसके अलावा मुंह और चेहरे की खराबी (ओरोफेशियल क्लेफ्ट) की समस्या में भी 2.25% का इजाफा हुआ है.

दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दुनियाभर में मुंह और दांतों की बीमारियों में गिरावट लाने के लिए खास योजना बनाई है. इसे ग्लोबल ओरल हेल्थ एक्शन प्लान (GOHAP) के नाम से जाना जाता है. इसका मकसद साल 2030 तक विश्व में इस तरह की बीमारियों में 10% तक की कमी लाना है. इसमें कितनी कामयाबी मिल रही है, यह जानने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जाता है. ऐसे में द लैंसेट की यह रिपोर्ट काफी अहम हो जाती है.

अमीर देशों में मुंह की बीमारियां ज्यादा : रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में मुंह की बीमारियों की स्थिति अलग अलग है. दक्षिण एशिया के देश जिसमें भारत भी शामिल है, वहां मुंह के मुख्य रोगों में 3.34% की गिरावट आई है, इसी तरह बच्चों के दूध के दांतों में सड़न के मामले 9.09% कम देखे गए हैं. वहीं सब-सहारा अफ्रीका में मुंह की बीमारियों के कुल मामलों में 9.51% जबकि होंठ-मुंह के कैंसर के नए मामलों में 14·86% का इजाफा हुआ है.

मुंह की मुख्य बीमारियों के मरीज 3.07% बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 से 2023 के बीच दुनियाभर में मुंह की मुख्य बीमारियों (जैसे दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी, दांतों का गिर जाना, अन्य परेशानियां) के कुल मरीज बढ़ गए हैं. इसमें 3.07% का इजाफा हुआ है. अब ऐसे मरीजों की संख्या 3.62 अरब से बढ़कर 3.73 अरब हो गई है. हालांकि दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया में सबसे कम 1.68% बढ़त देखने को मिली है. हालांकि मध्य यूरोप जैसे कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला.

दूध के दांतों में सड़न के मामले 4.56% तक कम : साल 2019 से लेकर 2023 के बीच दुनियाभर में बच्चों के दूध के दांतों में सड़न के मामलों में 4.56% की कमी आई है. इससे अब इन केसों की संख्या 53 करोड़ 30 लाख से घटकर 50 करोड़ 90 लाख हो गई है. चार बड़े क्षेत्रों में मामले घटने से यह सकारात्मक बदलाव आया है. जैसे दक्षिण एशिया में 11.67%, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में 7.06%, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में 4.6%, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया में 4.24% तक ऐसी कई समस्याएं 4 साल के दौरान कम देखने को मिली हैं. हालांकि अमीर और ज्यादा इनकम वाले देशों में ऐसे केस 4.79% तक बढ़े हैं.

पक्के दांतों में सड़न के मामले 2.78% बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार दांतों में सड़न के ऐसे मामले जिनका इलाज नहीं कराया गया, ऐसे केसेज में दुनियाभर में 2.78% की बढ़ोतरी हुई है. इससे ऐसे कुल मामलों की संख्या 2 अरब 20 करोड़ से बढ़कर 2 अरब 26 करोड़ हो गई है. सब-सहारा अफ्रीका के देशों में ऐसे मामले 11.07%, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में 5.92%, दक्षिण एशिया ( भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि) में 2.65%, जबकि ज्यादा इनकम वाले देशों में 2.06% बढ़ गए हैं.

गंभीर पायरिया और दांतों के गिरने के केस बढ़े : रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 की तुलना में साल 2023 में दूध के दांतों में सड़न जैसे कुछ चुनिंदा मामलों को छोड़कर अन्य में इजाफा देखने को मिला. जैसे साल 2019 में गंभीर पायरिया के दुनियाभर में कुल 103 करोड़ मामले थे, जबकि साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 109 करोड़ पहुंच गई. इसी तरह इन्हीं दोनों वर्षों के दौरान दांतों के गिर जाने के मामले 33.6 करोड़ से बढ़कर 37.3 करोड़ हो गए.

होंठ और मुंह के कैंसर के केस 50% तक बढ़े : रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया, सब-सहारा अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे क्षेत्रों में मुंह के कैंसर के मामलों में 30% से 50% तक की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा साल 2019 से 2023 के बीच पूरे विश्व में मुंह की अन्य छोटी-बड़ी बीमारियों जैसे मुंह के छाले आदि के मामलों में भी 4.56% की बढ़ोतरी हुई है. अमीर या उच्च आय वाले देशों में ऐसे मामले कम बढ़े हैं.

तेजी से बढ़ रहे मरीज, संशाधनों की कमी : The Lancet Public Health की रिपोर्ट बताती है कि उम्र के असर को हटाकर देखा जाए तो साल 2019 से 2023 के बीच विश्व में मुंह की अन्य बीमारियों के फैलने की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है. साल 2023 में दुनियाभर में प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन 1,860 लोग मुंह की बीमारियों से जूझ रहे थे. जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाभ से रोकथाम के प्रयास कम हैं, ओरल हेल्थ-केयर सर्विस की क्षमता भी कम है.

साल 2024 में कैंसर से 98 लाख लोगों की मौत : विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में दुनियाभर में कुल 2 करोड़ 60 लाख कैंसर के नए केस सामने आए थे. इनमें सभी तरह के कैंसर के रोगी थे. इसी वर्ष में कुल करीब 98 लाख लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया था. साल 2024 में विश्वभर में महिलाओं में स्तन कैंसर के 24.3% नए मामले सामने आए थे. वहीं पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर के 15.4% नए केस सामने आए थे. महिलाओं में स्तन जबकि पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर के मामले अन्य कैटेगरी वाले कैंसर की तुलना में सबसे ज्यादा थे. वहीं विश्व में चीन में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं.

साल 2030 तक के लक्ष्यों को हासिल करना बड़ी चुनौती : The Lancet Public Health की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक दुनिया में मुंह की बीमारियों में 10% कमी लाने का प्रयास है. हालांकि इस स्टडी में साल 2019 से लेकर साल 2023 के डेटा के विश्लेषण में यह पता चला कि अभी इस दिशा में शुरुआती प्रगति धीमी है. इस टारगेट तक पहुंचने के लिए इलाज को और बेहतर बनाने के साथ कई तरह के उपाय तेजी से लागू करने की जरूरत है.

क्या है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी? : ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2023 एक रिसर्च नेटवर्क है. इसकी हेड ऑफिस अमेरिका में है. इससे दुनिया के 167 देशों और क्षेत्रों के वैज्ञानिक, रिसर्चर और चिकित्सा विशेषज्ञ जुड़े हैं. ये समूह 200 से भी ज्यादा देशों के डेटा के आधार पर मुंह और दांत संबंधियों बीमारियों पर रिसर्च करता है. हाल ही में आई ओरल हेल्थ पर आधारित इस नेटवर्क की रिपोर्ट को इंटरनेशनल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ ने प्रकाशित किया है.

स्टडी के लिए अपनाए गए ये तरीके : साल 2030 तक मुंह की बीमारियों में कमी लाने के लक्ष्य के मद्देनजर मौजूदा स्थिति के आकलन के लिए 2 तरीके अपनाए गए. रिसर्चर ने मुंह के कैंसर के लिए सिर्फ नए आने वाले मरीजों का डेटा शामिल किया. जबकि बाकी बीमारियों (जैसे दांत सड़ना या मसूड़े खराब होना) के लिए पहले से मौजूद कुल मरीजों की संख्या देखी गई. सभी देशों के आंकड़ों का सही से तुलना करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक एकसमान वैश्विक आबादी पैमाने का इस्तेमाल किया.

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