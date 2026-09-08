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गुटखा, खैनी पर बैन के बावजूद फ़ैल रहा है ओरल कैंसर, बढ़ रहे हैं मौत के मामले?

दिल्ली में कैंसर के बढ़ते बोझ को लेकर हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम (NCRP) के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. दिल्ली कैंसर सोसाइटी और इंडियन कैंसर सोसाइटी के पिछले 2-3 सालों के रुझानों पर गौर करें तो स्थिति बेहद गंभीर है. दिल्ली में साल 2023 के दौरान कुल 2,901 ओरल कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे. इनमें पुरुषों की संख्या 2,429 और महिलाओं की 472 थी. अगले ही साल यानी 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 3,051 पर पहुंच गया, जिसमें पुरुषों के 2,569 और महिलाओं के 482 मामले शामिल रहे.

राजधानी दिल्ली में तंबाकू और गुटखा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध को कागजों पर भले ही कड़ाई से लागू दिखाने का दावा किया जाता हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत बेहद डरावनी है. प्रतिबंध के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में मुंह के कैंसर और इससे जुड़ी गंभीर मैलिग्नेंसी (Malignancies) के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. इंडियन कैंसर सोसाइटी और दिल्ली कैंसर सोसाइटी के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि कानून की सख्ती के बाद भी कैंसर के यह नासूर लगातार पैर पसार रहे हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएच) के अनुमान के अनुसार, 2017–18 में भारत में तंबाकू से होने वाली बीमारियों और मौतों का कुल आर्थिक बोझ लगभग 1.77 लाख करोड़ रुपये का था, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल का खर्च और उत्पादकता की क्षति दोनों शामिल हैं. एक हालिया भारतीय अध्ययन (2019–21) में यह सामने आया कि 35 से 54 वर्ष की आयु के भारतीय पुरुषों में होने वाली कुल मौतों का 45.7 प्रतिशत हिस्सा तंबाकू सेवन से जुड़ा हुआ था (जबकि इसी आयु वर्ग की महिलाओं में यह 2.5 प्रतिशत था).

तंबाकू का सेवन केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ही नहीं उजाड़ रहा, बल्कि यह परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल रहा है. तंबाकू कैंसर, हृदय रोग, और गंभीर श्वसन रोगों का प्रमुख और रोके जाने योग्य कारण है. जब परिवार का कोई कमाने वाला सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आता है, तो लंबे समय तक चलने वाला इलाज, आय का नुकसान और उत्पादकता में भारी गिरावट पूरे परिवार को आर्थिक व मानसिक तनाव में डाल देती है.

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS-2, 2016–17) के तंबाकू-विशिष्ट आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल 17.8 प्रतिशत वयस्क (15 वर्ष और अधिक) वर्तमान में तंबाकू उपयोग करते थे. इनमें 11.3 प्रतिशत लोग धूम्रपान करने वाले और 8.8 प्रतिशत लोग धुआंरहित (स्मोकलेस) तंबाकू का उपयोग करने वाले शामिल थे. पुरुषों में यह दर 28.9 प्रतिशत और महिलाओं में 4.8 प्रतिशत पाई गई थी. विशेष रूप से यह गौर करने योग्य बात है कि तंबाकू नियंत्रण नीतियां केवल सिगरेट तक सीमित नहीं रह सकतीं. GATS के अनुसार दिल्ली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तंबाकू उत्पाद बीड़ी (8.2%) था, जिसके बाद खैनी (4.9%), सिगरेट (4.9%) और गुटखा (3.0%) का स्थान आता है. यह आंकड़े साबित करते हैं कि दिल्ली में तंबाकू की समस्या बेहद विविध है, जिसमें धूम्रपान और धुआंरहित दोनों उत्पाद शामिल हैं.

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023–24) के अनुसार, दिल्ली में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के 21.3 प्रतिशत पुरुष तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 1.7 प्रतिशत दर्ज किया गया है. सरल शब्दों में कहें तो, राजधानी में 15 वर्ष से अधिक उम्र का हर पांचवां पुरुष तंबाकू उत्पादों का किसी न किसी रूप में सेवन कर रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यापक सर्वे परिवार और स्वास्थ्य कल्याण पर आधारित है, लेकिन इसके बावजूद यह तंबाकू की गंभीर व्याधि की ओर स्पष्ट संकेत करता है. इंडियन कैंसर सोसाइटी की प्रेसीडेंट ज्योत्सना गोविल बताती हैं, ओरल कैंसर के मामलों में 60 फीसद केस तंबाकू से संबंधित होता है. मुख्य कारण तंबाकू ही है.

नाबालिगों तक आसान पहुंच: शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद कई जगहों पर इसका सख्ती से पालन नहीं हो पाता है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी कमियों को दूर करने, जुर्माने की राशि बढ़ाने और स्थानीय प्रशासन स्तर पर सख्त प्रवर्तन के साथ-साथ व्यापक जन-जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है.

ब्लैक मार्केट और आसान उपलब्धता: प्रतिबंध के बाद भी गुटखा और चबाने वाले तंबाकू उत्पाद चोरी-छिपे और ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर आसानी से मिल जाते हैं. पान की गुमटियों से लेकर किराना दुकानों तक इसकी चेन बेहद मजबूत है. साथ ही COTPA के तहत कई उल्लंघनों के लिए तय जुर्माना राशि अपेक्षाकृत काफी कम (जैसे 200 रुपये) है, जिससे उल्लंघन करने वालों में कानून का डर कम होता है. इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा.

सरोगेट विज्ञापन (Surrogate Advertising): तंबाकू कंपनियां सीधे विज्ञापन पर रोक के बावजूद इलायची, पान मसाला या माउथ फ्रेशनर के नाम पर ब्रांड का प्रचार करती हैं. इससे युवाओं में भ्रम बना रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू ब्रांड्स को बढ़ावा मिलता है.

'ट्विन-पाउच' मॉडल: राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत पान मसाले में सीधे तंबाकू या निकोटीन मिलाने पर पूरी तरह रोक है, लेकिन इसके तोड़ में कंपनियों ने पान मसाला और सुगंधित तंबाकू को अलग-अलग पाउच में बेचना शुरू कर दिया. लोग इन पैकेटों को एक साथ खरीदते हैं और मिलाकर खाते हैं, जिससे गुटखा बैन सिर्फ कागजों पर ही रह गया. इसके अलावा एक आम धारणा बन चुकी है कि बिना तंबाकू वाला पान मसाला सुरक्षित है, जो बिल्कुल गलत है. पान मसाले का मुख्य घटक सुपारी खुद एक ग्रुप-1 कार्सिनोजेन (कैंसर पैदा करने वाला तत्व) है. इसके कारण मुंह के अंदरूनी हिस्से का लचीलापन खत्म हो जाता है जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस - OSF कहा जाता है. इससे मुंह खुलना बंद हो जाता है और यही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है.

आज देश की राजधानी दिल्ली में हर 5वां पुरुष तंबाकू के इस जानलेवा जाल में घुट रहा है, तो वहीं हरियाणा के रोहतक और झज्जर इसके सबसे बड़े 'हॉट-स्पॉट' बन चुके हैं, जहां चौपालों की शान कहा जाने वाला हुक्का अब युवाओं के फेफड़ों और मुंह को अंदर ही अंदर गला रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर बैन होने के बावजूद देश में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे है? तंबाकू-विरोधी कानून (जैसे COTPA - Cigarettes and Other Tobacco Products Act) के लागू होने के बावजूद इसके पूर्ण कार्यान्वयन में कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.

नई दिल्ली: स्वाद, परंपरा या सीधे मौत का बुलावा? जिसे हम भाईचारे का प्रतीक मानकर फूंक रहे हैं, और जिसे शौक समझकर चबा रहे हैं, वो असल में हमारी जिंदगी का 'डेथ वारंट' है. आंकड़े गवाह हैं कि जागरूकता के अभाव में ओरल कैंसर आज एक भयानक महामारी बन चुका है. देश में हर साल करीब 60 से 70 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 40 हजार के करीब दर्दनाक मौतें हो रही है. यानी रोजाना लगभग 110 से ज्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (GATS) के आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले हैं.

तंबाकू की बिक्री से संबंधित मुख्य नियम और प्रतिबंध (ETV Bharat)

प्रतिबंध के बाद भी क्यों आ रहे हैं मामले? ये हैं जमीनी हकीकत

जब इस बाबत कैंसर विशेषज्ञों और सामाजिक संस्थाओं से बात की गई, तो उन्होंने कई चौकाने वाले कारण गिनाए जो बताते हैं कि क्यों बैन के बावजूद यह जहर आसानी से लोगों की पहुंच में है. वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट अंशुमान बताते हैं कि, "बैन सिर्फ 'ब्रांडेड गुटखा' पर है, लेकिन तंबाकू माफियाओं ने इसका तोड़ निकाल लिया है. आज खुले में तंबाकू, सादा पान मसाला और कच्चा सुपाड़ी अलग-अलग बिकते हैं. लोग दुकान पर खुद ही इन्हें मिलाकर 'होम मेड गुटखा' तैयार कर रहे हैं." दिल्ली में तंबाकू मिश्रित गुटखा के पैकेट भले प्रतिबंधित हों, लेकिन फ्लेवर्ड पान मसाला और तंबाकू अलग-अलग धड़ल्ले से बिक रहे हैं. लोग इन्हें खरीदकर खुद मिलाकर सेवन कर रहे हैं, जिससे कानून कागजी साबित होता है.

पड़ोसी राज्यों से अवैध तस्करी, लोगों को आसानी से उपलब्ध

एनसीआर क्षेत्र होने के कारण दिल्ली की सीमाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटी हैं. पड़ोसी राज्यों से तंबाकू उत्पादों और प्रतिबंधित गुटखों की अवैध तस्करी रातों-रात राजधानी की झुग्गियों से लेकर परचून की दुकानों तक पहुंच जाती है. निकोटिन का नया विकल्प (गुटखा से पाउच तक) बाजार में अब हर्बल या माउथ फ्रेशनर के नाम पर कई ऐसे उत्पाद आ गए हैं जिनमें छिपे तौर पर निकोटिन या नशीले पदार्थ होते हैं. युवा वर्ग इन नए आकर्षक पैकेट्स के जरिए नशे के जाल में फंस रहा है.

बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों का दबाव

दिल्ली देश की मेडिकल कैपिटल है. इंडियन कैंसर सोसाइटी के सेंटर्स और एम्स, सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले कुल कैंसर मरीजों का एक बड़ा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होता है. इन राज्यों में लेट-स्टेज ओरल कैंसर के मरीज यहां आकर रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे दिल्ली के कुल कैंसर के आंकड़े बड़े दिखाई देते हैं.

ज्योत्सना गोविल, प्रेसीडेंट, इंडियन कैंसर सोसाइटी (दिल्ली शाखा) (ETV Bharat)

युवाओं और महिलाओं में भी बदल रहा ट्रेंड

इंडियन कैंसर सोसाइटी (दिल्ली शाखा) की प्रेसीडेंट ज्योत्सना गोविल का मानना है कि अब यह बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है. 25 से 40 वर्ष की उम्र के युवा तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं. इसके अलावा, शहरी संस्कृति और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के दबाव में युवा वर्ग स्मोकिंग के साथ-साथ स्मोकलेस तंबाकू के आधुनिक रूपों की तरफ आकर्षित हो रहा है. महिलाओं में भी पैक्ड तंबाकू और फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स के सेवन के कारण मुंह के छालों और प्री-कैंसरस घावो के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं.

ओरल कैंसर को लेकर डॉक्टरों की राय (ETV Bharat)

मुंह का कैंसर होने से पहले देता है कई संकेत

पीजीआईएमएस के डेंटल विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ. मंजूनाथ के मुताबिक गुटके में करीब 3 हजार प्रकार के जहरीले रसायन पाए जाते हैं. डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि गुटका और तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें. उनका कहना है कि कैंसर की पहचान अगर पहली स्टेज में हो जाए तो इलाज की संभावना काफी बेहतर रहती है, लेकिन दूसरी और तीसरी स्टेज तक पहुंचने पर बीमारी गंभीर हो जाती है और जान का खतरा लगातार बढ़ता जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक मुंह का कैंसर होने से पहले कई संकेत देता है. मुंह में लंबे समय तक रहने वाले लाल या सफेद दाग-दाने, घाव, मुंह की बनावट में बदलाव और मुंह खोलने में परेशानी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कैंसर अचानक नहीं फैलता, बल्कि धीरे-धीरे शरीर में अपना असर बढ़ाता है. इसलिए मुंह में कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.

ओरल कैंसर को लेकर डॉक्टरों की राय (ETV Bharat)

डेंटल विभाग के प्रोफेसर डॉ. हरनीत सिंह के मुताबिक ओरल कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों को ही नहीं, बल्कि बिना धुएं वाले तंबाकू, जैसे गुटका और अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों को भी हो सकता है. मुंह में होने वाला कोई भी असामान्य बदलाव बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. वहीं, दूसरी ओर दांतो की जांच करवाने आई महिला में ओरल कैंसर के लक्षण पाए गए. महिला ने बताया कि वो गुटका खाया करती थी, लेकिन अब लक्षण कुछ और ही दिखाई दे रहा है, जिसका इलाज शुरू किया गया है.

ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान

वहीं, रोहतक पीजीआईएमएस का डेंटल विभाग ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जानकारी देने के साथ-साथ जांच और इलाज की सुविधाएं भी दी जा रही है. बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए अलग से सेंटर बनाया गया है.

उठानी होंगी सख्त प्रशासनिक कदम

दिल्ली में ओरल कैंसर के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए केवल कागजी पाबंदियों से काम नहीं चलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग और दिल्ली पुलिस को मिलकर केवल बड़े गोदामों पर नहीं, बल्कि मोहल्लों की परचून की दुकानों पर पैनी नजर रखनी होगी. दिल्ली कैंसर सोसाइटी और इंडियन कैंसर सोसाइटी जैसे संगठनों को जमीनी स्तर पर बस्तियों और स्कूलों में जाकर 'मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण' (जैसे मुंह का न खुलना, छाला न ठीक होना) के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा. जो दुकानदार अवैध रूप से तंबाकू या प्रतिबंधित गुटखा बेचते पकड़े जाएं, उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं और भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई हो. जब तक प्रतिबंध की लकीरें जमीन पर असर नहीं दिखाएंगी, तब तक दिल्ली के अस्पतालों में ओरल कैंसर के मरीजों की यह लंबी कतारें यूं ही डराती रहेंगी.

देश में तंबाकू सेवन के आंकड़े (ETV Bharat)

देश की 26 करोड़ आबादी तंबाकू की आदी

'ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया (GATS) 2016-17 के अनुसार, देश में लगभग 26.7 करोड़ वयस्क (15 साल से अधिक उम्र के) तंबाकू का डेली प्रयोग करते हैं. देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच तंबाकू के सेवन में बहुत बड़ा अंतर है. पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कई गुना अधिक है.

ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे (GATS) के अनुसार, सभी वयस्कों में से 28.6% वर्तमान में तंबाकू का सेवन करते हैं. इसमें 42.4% (19.8 करोड़) पुरुष और 14.2% (5.3 करोड़) महिलाएं शामिल हैं. देश में तंबाकू प्रयोग के सबसे आम तरीको में खैनी, गुटखा-पान मसाला, तंबाकू के साथ पान शामिल हैं. धूम्रपान वाले तंबाकू उत्पादों में बीड़ी, सिगरेट और हुक्का का इस्तेमाल किया जाता है.

तंबाकू दुनिया में हर साल 70 लाख की ले रहा जान

WHO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तंबाकू शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैंसर, दिल की बीमारी, स्ट्रोक, फेफड़ों की बीमारी, फर्टिलिटी में कमी, कमजोर इम्यूनिटी और समय से पहले मौत हो सकती है. निकोटीन की लत बहुत तेजी से लगती है और यह हानिकारक है.

खासकर बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों के लिए, जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा है. दुनिया में तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले 120 करोड़ लोग हैं. तंबाकू हर साल दुनिया में 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेता है, जिनमें 16 लाख से अधिक ऐसे लोग शामिल हैं जो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन 'सेकेंड-हैंड स्मोक' (दूसरों के धुएं) के संपर्क में आते हैं.

महिला-पुरुष कौन सा तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल करते

देश की कुल वयस्क आबादी का 28.6% हिस्सा तंबाकू का प्रयोग करता है. इसमें 42.4% पुरुष और 14.2% महिलाएं शामिल हैं. तंबाकू उत्पाद के अनुसार देखें तो पुरुष सबसे ज्यादा तंबाकू युक्त पान मसाले का सेवन करते हैं. महिलाएं भी इसका ही ज्यादा प्रयोग करती हैं. तंबाकू युक्त पान मसाला सेवन में जहां पुरुष 14.90% लिप्त हैं.

वहीं, महिलाएं केवल 2.20% ही हैं. 12.40% पुरुष खैनी का प्रयोग करते हैं जबकि, 1.30% महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं. सिगरेट की बात करें तो 13.30% पुरुष और 1.4% महिलाएं इसका सेवन करती हैं. सिगरेट या बीड़ी पीने वाले पुरुषों में से 46% औसतन हर दिन 5 या उससे ज्यादा सिगरेट या बीड़ी पीते हैं.

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