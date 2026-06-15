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हिमाचल में खत्म हो जाएगी ओपीएस! क्या कहता है खजाना, कितनी टेढ़ी खीर है पुरानी पेंशन बंद करना, किसकी साख-नाक का है सवाल?

प्रदेश में ओपीएस लागू होने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था, "हिमाचल प्रदेश में होने वाली हर नई नियुक्ति OPS के दायरे में होगी. भाजपा ने अपनी सरकार में न तो युवाओं को नौकरियों दीं और न ही OPS लागू किया. हम जो कहते हैं, वह करते हैं".

हिमाचल में ओपीएस 15 मई 2003 से लागू मानी गई. उसके बाद से यानी 2003 से लेकर 31 मार्च 2023 कर रिटायर हो चुके एनपीएस कर्मियों के लिए एचपी सिविल सर्विसेज कंट्रीब्यूट्री पेंशन रूल्स-2006 में संशोधन किया गया. कर्मचारियों को एनपीएस व ओपीएस चुनने का विकल्प दिया गया था. कुल मिलाकर हिमाचल में 1.36 लाख कर्मचारी ओपीएस के दायरे में आ गए. जिस कर्मचारी नेता ने जयराम सरकार के समय जोइया मामा मनदा नहीं वाला नारा लगाया था, ओपीएस लागू होने के बाद उसी कर्मचारी नेता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को सुपर सोनिक सरकार कहा. इस तरह हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लेकर ये संक्षिप्त जानकारी है.

हिमाचल में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव प्रचार में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था. कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने का वादा किया और मई 2023 में इस वादे को धरातल पर उतार दिया. हिमाचल में 1.36 लाख कर्मचारियों को 2003 के बाद फिर से ओपीएस का लाभ मिल गया. ये कर्मचारी पहले नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में थे. राज्य सरकार के तत्तकालीन मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मई 2023 में एनपीएस खत्म करने और ओपीएस शुरू करने से संबंधित आदेश निकाले. ओपीएस लागू करने के लिए हिमाचल की सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स-1972 में संशोधन किया.

पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष का भी एक बयान है. साथ ही कर्मचारी नेताओं की चिंता भी है. क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बंद हो जाएगी? क्या ये संभव है? ओपीएस किसकी नाक व साख का सवाल है. इससे सियासी व सामाजिक क्या असर हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी.

ओपीएस के सवाल पर नड्डा ने कहा, बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लीयर है. हमारा जो स्टैंड 2022 में था, वहीं, रहेगा. हम तो न्यू पॉलिसी स्कीम पर जा रहे हैं'.

खैर, ओपीएस को लेकर इस भूमिका को बांधने का मकसद यह है कि मामले की पृष्ठभूमि ताजा की जाए. अब ओपीएस को लेकर नए सिरे से मुद्दा उठ गया है. ये मुद्दा एक तूफान की तरह हिमाचल की कर्मचारी राजनीति, सामान्य राजनीति से लेकर सोशल मीडिया की चर्चा का केंद्र है. इस चर्चा के केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुखिया रहे जेपी नड्डा का एक बयान है.

जिस समय जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, उस दौरान ओपीएस का बहाली को लेकर जोरदार आंदोलन हुआ. उसी आंदोलन में एक कर्मचारी नेता ने जयराम ठाकुर पर केंद्रित एक नारा बनाया था-जोइया मामा मनदा नई, कर्मचारी को शुणता नईं, जोइया मामा मानी जा, पुराणी पेंशन पाछू ला. यानी जयराम मामा जी मानते नहीं और कर्मचारियों की आवाज को नहीं सुनते. जयराम मामा जी अब मान जाइये और पुरानी पेंशन यानी ओपीएस लागू कर दें.

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का टर्निंग प्वाइंट रही ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार नए सिरे से चर्चा के केंद्र में है. कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेताओं में शुमार प्रियंका वाड्रा सहित अन्य बड़े नेताओं ने वादा किया था कि यदि वे हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आए तो पहली ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे. कांग्रेस ये मानती है कि ओपीएस लागू करने के वादे ने उन्हें सत्ता में पहुंचाया.

राज्य सरकार ने ओपीएस तो लागू कर दी, लेकिन इसके नुकसान भी उठाने पड़े. एक तो एनपीएस के तहत जमा होने वाला सरकार का शेयर नहीं मिला. इसके अलावा एनपीएस का शेयर जमा करने से केंद्र सरकार राज्य को वित्त वर्ष में लोन लिमिट सेंक्शन करती थी. उस लोन लिमिट पर बड़ा कट लग गया. इसके अलावा राज्य सरकार के एनपीएस शेयर के आठ हजार करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ. ये तकनीकी रूप से और एनपीएस स्कीम के नियमों के हिसाब से ये शेयर राज्य को वापस नहीं हो सकता.

वहीं, कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में चेताया कि ओपीएस लागू करने से राज्य के खजाने पर भारी बोझ आएगा. पिछले साल आई कैग रिपोर्ट में चिंता जताई गई थी कि राज्य सरकार की तरफ से लागू की गई ओपीएस का इंपैक्ट आने वाले समय में दर्ज होगा. आने वाले समय में हिमाचल की डेब्ट सस्टेनेबिलिटी यानी कर्ज का धारण करने की क्षमता प्रभावित होगी. राज्य सरकार को इस बोझ का आकलन करना होगा.

दिलचस्प बात ये है कि हिमाचल सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल का अनुसरण करके ओपीएस तो लागू कर दी, लेकिन न के बराबर आर्थिक संसाधन होने के कारण जब आर्थिक संकट आया तो सीएम व मंत्रियों सहित माननीयों व अफसरों की सेलरी डेफर करनी पड़ी. ये बेशक प्रतीकात्मक कदम कहा गया, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार के प्रधान वित्त सचिव देवेश कुमार ने एक प्रेजेंटेशन में साफ-साफ कहा कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि डीए फ्रीज करना पड़ेगा और ओपीएस की जगह यूपीएस का सोचना होगा.

वित्त सचिव देवेश कुमार ने कहा, "जब ओपीएस लागू हुई तो राज्य को 1800 करोड़ रुपए के एडिशनल लोन से हाथ धोना पड़ा था. वित्त विभाग ने सलाह दी थी कि भविष्य में होने वाली सरकारी भर्ती में ओपीएस की जगह यूपीएस का सोचना होगा".

फाइनेंस कमीशन को सौंपे गए मेमोरेंडम में खुद राज्य सरकार ने दर्ज किया है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद रिवाइज्ड पेमेंट व ओपीएस के कारण खजाने में सेलेरी व पेंशन का बिल 59 फीसदी बढ़ा है. वर्ष 2027-28 में पेंशन का बिल 17130 करोड़ रुपए होगा. यही बढ़कर 2030-31 में 19628 करोड़ रुपए हो जाएगा. जाहिर है, सालाना 19,628 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन की मद में खर्च करना हिमाचल सरकार के लिए आसान नहीं होगा.

क्या खत्म हो जाएगी ओपीएस?

हिमाचल सरकार ने 2003 से ओपीएस लागू की है. करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है. भाजपा ओपीएस के पक्ष में नहीं रही है. भाजपा का मानना है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेहतर विकल्प है. अब सवाल ये है कि क्या हिमाचल में ओपीएस खत्म हो जाएगी. वैसे ये सवाल तब अधिक पूछा जाएगा, जब भाजपा सत्ता में आएगी. वहीं, छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो वहां बेशक सत्ता परिवर्तन हो गया और भाजपा पावर में है, लेकिन ओपीएस जारी है. दरअसल, जो कर्मचारी ओपीएस में आ चुके हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि उन्हें फिर से एनपीएस या यूपीएस में लाना आसान नहीं है. ओपीएस हासिल करने वाले कर्मचारियों का जीपीएफ नंबर नए सिरे से ओपीएस को लेकर जुड़ा है. ये लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है.

सरकारी नौकरी कर रहे अजय मनकोटिया कहते हैं, "ओपीएस को फिर से एनपीएस या यूपीएस में बदलना आसान नहीं है. इसके कई कारण हैं. कानूनी व अन्य तकनीकी कारणों से ये संभव नहीं है. राज्य में इस समय 1.36 लाख कर्मचारी जो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, उन्हें कतई घबराने की जरूरत नहीं है. कर्मचारियों ने एनपीएस से ओपीएस में जाने के लिए शपथपत्र दिया हुआ है. ये कानूनी दस्तावेज है. ओपीएस वालों को जीपीएफ नंबर नए सिरे से मिले हैं. यदि नई सरकार फिर भी कोई फैसला लेना चाहेगी तो लाखों जीपीएफ नंबर्स का स्ट्रक्चर बदलना आसान नहीं होगा. अलबत्ता आगामी सरकार नई भर्तियों को यूपीएस के तहत कर सकती है".

वहीं, एक अन्य विचार देखिए. नीलकांत शर्मा शिक्षा विभाग में हैं. उनका कहना है कि मौजूदा समय में ओपीएस व एनपीएस वाले दो कर्मियों की तुलना करें. दोनों के वेतन में बीस हजार रुपए का अंतर है. कारण ये है कि दोनों पर लागू डीए की दरों में अंतर है. डीए बढ़ने के साथ ही ये अंतर बढ़ता जाता है. इस तरह से डीए को लेकर एक साल के नुकसान का आकलन करें. फिर विचार किया जाए कि ओपीएस चुनने का क्या लाभ हुआ? यानी कहने का अर्थ ये है कि कई मामलों में ओपीएस का भी कोई खास लाभ नहीं हुआ है.

एनपीएस बेहतर विकल्प था

ओपीएस व एनपीएस के मुद्दे पर गंभीर अध्ययन करने वाले हिमाचल के वरिष्ठ मीडिया कर्मी संपादक-लेखक नवनीत शर्मा कहते हैं, "मेरे विचार से एनपीएस बेहतर विकल्प था. ये सही है कि पेंशन सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई सार्थक तरीका होना चाहिए. ओपीएस आने वाले समय में फिजिबल नहीं है. इसका खजाने पर भारी इंपैक्ट आएगा. एनपीएस मार्केट ओरिएंटिड स्कीम थी. इसका लाभ अधिक मिल सकता है. वहीं, यूपीएस में थोड़ा मार्केट का रोल है और कुछ सरकार का रोल है. कोई भी सरकार चाहे तो भी ओपीएस का भार नहीं उठा सकती. अंतिम वेतन का पचास फीसदी पेंशन एक व्यवहारिक कदम अब नहीं कहा जा सकता है. ओपीएस व एनपीएस या यूपीएस की खींचतान में सरकारों को इसका कोई रिस्पक्टेबल सॉल्यूशन निकालना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ कर्मचारियों की ओपीएस के लिए बाकी के सारे काम प्रभावित हो जाएं".

राज्य सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती मानते हैं कि ओपीएस का इंपैक्ट बहुत भारी आने वाला है. हिमाचल के खजाने में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस बोझ को संभाल पाए. अभी डीए व एरियर का भुगतान करने में पसीने छूट रहे हैं. ऐसे में ओपीएस का इंपैक्ट जो अगले दो से तीन साल में आएगा, उसका वहन कैसे किया जाएगा. सभी को हठधर्मी छोड़कर इसका कोई समाधान निकालना होगा.

क्या है सियासी हलचल?

जेपी नड्डा हिमाचल आए और ओपीएस की गहरी शांत झील में बयान का एक कंकड़ उछाल दिया. उन्होंने ओपीएस व यूपीएस को लेकर यूपीएस का पक्ष लिया. साथ ही कह दिया कि हिमाचल में क्या होगा? इसे लेकर कह दिया कि इसे जयराम व उनके साथ अन्य लोग मिलकर देखेंगे. बाद में जयराम ठाकुर ने कहा कि वे 2022 में भी ओपीएस के खिलाफ नहीं थे, लेकिन भाजपा ये कहती थी कि इस बारे में मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए. ओपीएस का इंपैक्ट आने वाले समय में भारी पड़ेगा. हिमाचल का खजाना इसे संभालने के लायक नहीं है. अब हंगामा ये है कि क्या हिमाचल में ओपीएस खत्म होगी? यदि हां तो इसके सियासी असर क्या होंगे. ये सही है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग एक बड़ा वोट बैंक है. कर्मचारी वर्ग ये मानता है कि सत्ता परिवर्तन में ओपीएस के वादे का बड़ा रोल था, लेकिन इस लॉजिक को दूसरे तरीके से देखें तो क्या मंडी में सरकारी कर्मचारी नहीं थे, जहां दस में से नौ सीटें भाजपा के हिस्से आई.

वरिष्ठ भाजपा नेता सतपाल सिंह सत्ती भी कह चुके हैं कि ओपीएस कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं था कि सत्ता परिवर्तन होता. उनका कहना था कि फिर ऊना सदर (यहां से सत्ती एमएलए हैं) के सरकारी कर्मचारियों के वोट किसको गए? हिमाचल में आठ लाख युवा बेरोजगार हैं. इसके अलावा एक बड़ी संख्या उन लोगों की है, जो निजी सेक्टर में कार्य करते हैं. इन वर्गों का कहना है कि एक सरकारी कर्मचारी की ही मांगों को क्यों विमर्श बनाया जाता है. क्या विकास के लिए पैसा नहीं चाहिए? क्या निजी सेक्टर में काम करने वाले अपने परिवार को नहीं पालते? क्या उनका वोट सत्ता परिवर्तन में भूमिका नहीं निभाता? वहीं, ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ने वाले एनपीएस कर्मचारी महासंघ के नेता प्रदीप ठाकुर का कहना है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

एक नजर में हिमाचल की आर्थिक सेहत

छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है.

कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान का एरियर लंबित है. ये रकम कोई 8000 करोड़ रुपए के करीब है.

हिमाचल में डीए की किश्तें पेंडिंग हैं. इसके लिए कम से कम दो हजार करोड़ रुपए चाहिए.

आने वाले पांच साल में वेतन पर खर्च 1.21 लाख करोड़ रुपए होगा.

वर्ष 2029-30 में हिमाचल में पेंशनर्स की संख्या 2.38 लाख से अधिक होगी.

आने वाले पांच साल में पेंशन की मद का खर्च 90 हजार करोड़ रुपए होगा.

इस समय वेतन व पेंशन का मासिक खर्च 2000 करोड़ रुपए से अधिक है.



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