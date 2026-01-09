ETV Bharat / bharat

असम BJP अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, विपक्ष ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

विपक्ष का आरोप है कि, भाजपा 60 विधानसभा सीटों से वोटर के नाम लिस्ट से हटाने की साजिश कर रही है.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 1:22 PM IST

गुवाहाटी: कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है. इसी क्रम में असम में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के एक यूनाइटेड फोरम ने शुक्रवार को दिसपुर पुलिस स्टेशन में असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, असम में कम से कम 60 विधानसभा सीटों में वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है.

एफआईआर दर्ज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, सीनियर कांग्रेस लीडर रिपुन बोरा ने कहा कि, एक साथ, विपक्षी पार्टियों ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि, यह एफआईआर 4 जनवरी को उनकी कथित वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए है, जिसमें दिलीप सैकिया अपनी पार्टी के सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों को 60 सीटों में से हर सीट पर कम से कम 5,000 से 10,000 वोटर की पहचान करने का निर्देश दिया था.

बोरा ने आगे आरोप लगाया कि एक डेडलाइन तय की गई थी और इस काम की निगरानी के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया गया था. बोरा ने कहा, "उन्होंने (दिलीप सैकिया) निर्देश दिया कि यह लिस्ट 12 जनवरी तक जमा की जाए और इन सभी कोशिशों की निगरानी के लिए एक मिनिस्टर को काम सौंपा गया. इसका मकसद हर सीट से कम से कम 5,000 से 10,000 वोटर को हटाना था."

बोरा ने इस कथित प्लान को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि, यह डिज़ाइन पहले ही सामने आ चुका है. यह 'वोट चोरी' है. उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी जिस चीज की जांच की मांग कर रहे थे और पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, वह अब असम में फिर से साबित हो गया है." उन्होंने इसके लिए निर्वाचन आयोग की चुप्पी पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, इस मामले में चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है. यह एक गंभीर अपराध है.

विपक्ष की तरफ से दायर एफआईआर में मांग की गई है कि, दिलीप सैकिया से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंस फुटेज को तुरंत सुरक्षित और संभालकर रखा जाए, इसे असली वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से हटाने की एक बड़ी साजिश का अहम सबूत बताया गया है.

रिपुन बोरा ने इस मामले में और तेज विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए आगे कहा कि, विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार की वोट चोरी के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करेगी. वे चाहते है कि, भाजपा ऐसी गैर-लोकतांत्रिक और गैर-संविधान गतिविधियों से दूर रहे.

थाने में एफआईआर देने वाले डेलीगेशन में कांग्रेस सांसद रॉकीबुल हुसैन, असम जातीय परिषद (AJP) के चीफ लुरिनज्योति गोगोई, राज्य महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट मीरा बोरठाकुर के साथ कई दूसरे विपक्षी नेता शामिल थे.

