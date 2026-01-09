ETV Bharat / bharat

असम BJP अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, विपक्ष ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के एक यूनाइटेड फोरम ने दिलीप सैकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ( ETV Bharat )

गुवाहाटी: कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है. इसी क्रम में असम में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के एक यूनाइटेड फोरम ने शुक्रवार को दिसपुर पुलिस स्टेशन में असम भाजपा अध्यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, असम में कम से कम 60 विधानसभा सीटों में वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश की जा रही है. एफआईआर दर्ज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए, सीनियर कांग्रेस लीडर रिपुन बोरा ने कहा कि, एक साथ, विपक्षी पार्टियों ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि, यह एफआईआर 4 जनवरी को उनकी कथित वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए है, जिसमें दिलीप सैकिया अपनी पार्टी के सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों को 60 सीटों में से हर सीट पर कम से कम 5,000 से 10,000 वोटर की पहचान करने का निर्देश दिया था. असम BJP अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज, विपक्ष ने लगाया आरोप (ETV Bharat) बोरा ने आगे आरोप लगाया कि एक डेडलाइन तय की गई थी और इस काम की निगरानी के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया गया था. बोरा ने कहा, "उन्होंने (दिलीप सैकिया) निर्देश दिया कि यह लिस्ट 12 जनवरी तक जमा की जाए और इन सभी कोशिशों की निगरानी के लिए एक मिनिस्टर को काम सौंपा गया. इसका मकसद हर सीट से कम से कम 5,000 से 10,000 वोटर को हटाना था."