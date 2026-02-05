ETV Bharat / bharat

विपक्षी सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेरा, इस पर क्या बोले BJP सांसद जगदंबिका पाल?

सदन में विपक्षी सदस्यों ने प्लेकार्ड दिखाए और पीएम की सीट को घेर लिया, जिससे कार्यवाही कई बार स्थगित हुई.

संसद में विपक्षी दलों के हंगामें पर क्या बोले भाजपा सांसद जगदंबिका पाल (ANI and ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 5, 2026 at 7:44 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद में गुरुवार को उस समय काफी हलचल मच गई जब लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, ये खुलासा किया गया कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा में उत्तर के दौरान उन पर शारीरिक हमले की तैयारी की गई थी.

वहीं, राज्यसभा में पीएम के भाषण के दौरान विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया. इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. लोकसभा में घटित घटना के संबंध में सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस ने पीएम मोदी पर शारीरिक हमले की योजना बनाई थी.

संसद में विपक्षी दलों के हंगामें पर क्या बोले भाजपा सांसद जगदंबिका पाल (ETV Bharat)

यह आरोप ऐसे समय में आया है जब लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हंगामा हुआ था. सदन में विपक्षी सदस्यों ने प्लेकार्ड दिखाए और पीएम की सीट को घेर लिया, जिससे कार्यवाही कई बार स्थगित हुई.

इस मुद्दे पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस घटना को अभूतपूर्व और शर्मनाक बताया. पाल ने कहा, "स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सदस्य को बार-बार रोकने के बावजूद उन्होंने जारी रखा. उनका भाषण निंदनीय है और कार्रवाई होनी चाहिए." उन्होंने कहा कि ये संविधान को लेकर चलते हैं लेकिन संसदीय गरिमा का पालन नहीं करते हैं.

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि हमेशा से ये परिपाटी रही है कि पीएम जब बोलते हैं विपक्ष भी सुनता है. लेकिन विपक्ष सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है और राहुल गांधी संसदीय परंपरा का निर्वहन ही नहीं कर रहे हैं.

लोकसभा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आम जवाब के बिना ही राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस संसद के निचले सदन में पीएम मोदी पर हमला करने की प्लानिंग कर रही थी, और इसके लिए महिला सांसदों को कवर के तौर पर भेजा गया था.

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के संसद में होने और लोकसभा को संबोधित करने के लिए उपलब्ध होने के बावजूद, स्पीकर ने सदन को स्थगित करने का फैसला किया. आज सुबह, विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण संसद के निचले सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई.

इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वॉइस वोट शुरू किया, जिसके बाद निचले सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बिना ही प्रस्ताव पास हो गया. उम्मीद थी कि पीएम मोदी कल राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, लेकिन विपक्षी सदस्यों के बार-बार रुकावट और नारेबाज़ी के कारण स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी.

