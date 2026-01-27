ETV Bharat / bharat

बजट सत्र: मनरेगा, विदेश नीति और कई अन्य मुद्दों को उठाएगा विपक्ष

नई दिल्ली : कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को कहा कि बुधवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में मनरेगा, मोदी सरकार की विदेश नीति, अमेरिकी शुल्क, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट, वायु प्रदूषण और जनहित के कई अन्य विषयों को उठाया जाएगा. सरकार द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई, हालांकि कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराया कि सरकार ने कोई विधायी एजेंडा सामने नहीं रखा है.

सरकार का कहना है कि एजेंडा बाद में दिया जाएगा, क्योंकि सत्र का पहला भाग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और केंद्रीय बजट पर चर्चा पर केंद्रित होगा. बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के सचेतक सैयद नासिर हुसैन ने कहा, "आज की बैठक में बजट सत्र के पहले हिस्से को लेकर चर्चा की गई। मनरेगा के मुद्दे को पहले हिस्से में उठाया जाएगा। हम एसआईआर का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाएंगे। पर्यावरण के मुद्दों अरावली और ग्रेट निकोबार को भी उठाया जाएगा."

हुसैन ने कहा, "सरकार ने वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ. इसे भी उठाया जाएगा. विदेश नीति, अमेरिकी टैरिफ और कुछ अन्य विषयों को भी उठाया जाएगा."

राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार संविधान से मिले अधिकारों को खत्म कर रही है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है. उन्होंने कहा, "विपक्ष विदेश नीति का विषय भी उठाएगा. हमारी विदेश नीति कहां पहुंच गई? कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है. हमें यह भी नहीं पता चल रहा कि किसके साथ चलें, कौन हमारे साथ चलेगा." उनका कहना था कि सरकार की आर्थिक नीति की बात करें तो रुपया सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.