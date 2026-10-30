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संसद के शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नए महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष

नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: विपक्षी पार्टियां आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही हैं. इससे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर उनका अभियान और तेज हो जाएगा.

यह प्रस्तावित कदम INDIA ब्लॉक पार्टियों द्वारा ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर किए जा रहे कई विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है. उनका आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान योग्य वोटरों को वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) से बाहर कर दिया गया है. विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रण करने वाले 2023 के कानून को भी रद्द करने की मांग कर रहा है, जिसकी उसने उन प्रावधानों को लेकर आलोचना की है जो चुनाव अधिकारियों को सुरक्षा देते हैं.

केरा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया कि विपक्षी पार्टियां आने वाले दिनों में नई दिल्ली में उनके पास मौजूद विकल्प पर चर्चा करने के लिए मिलेंगी. माथेर ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के लिए सभी विकल्प खुले हैं. उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां आने वाले दिनों में नई दिल्ली में बैठकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के सभी विकल्पों पर विचार करेगी. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना राजनीतिक अभियान जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपनी कोशिशों में एकजुट हैं. विपक्ष की रणनीति में सड़क पर विरोध प्रदर्शन और संसदीय कार्रवाई को मिलाने की उम्मीद है. नेताओं ने इशारा दिया है कि अगर शीतकालीन सत्र (विंटर सेशन) से पहले उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो नए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. पिछला प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत

इंडिया ब्लॉक ने संसद के पिछले सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव (Impeachment Motion) लाने की कोशिश की थी. हालांकि, प्रस्तावित प्रस्ताव को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अस्वीकार कर दिया था. इस झटके के बावजूद विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि पहले के घटनाक्रम ने आगे संसदीय कार्रवाई के दरवाजे बंद नहीं किए हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की राज्यसभा सासंद मोहुआ माझी ने कहा कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले सत्र से पहले उपलब्ध विकल्प पर विचार कर रही है. माझी ने ईटीवी भारत को बताया, "जहां तक संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात है विपक्ष के लिए सभी विकल्प खुले हैं." उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताओं के सिलसिले में पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुप्रीम कोर्ट जा चुकी हैं. प्रस्तावित प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग पहल को अभियान का एक और कदम बताते हुए माझी ने कहा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डालना चाहती है. उन्होंने कहा, "सभी विपक्षी पार्टियों और दूसरों का शुरू किया गया मौजूदा विरोध सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए है. अगर शीतकालीन सत्र शुरू होने तक कुछ नहीं होता है तो हमारी पार्टियां कुमार के खिलाफ एक और महाभियोग प्रस्ताव (इंपीचमेंट मोशन) लाने पर विचार कर सकती हैं." विपक्ष के आरोप एसआईआर अभ्यास के संचालन और जिसे वह योग्य वोटरों को मनमाने ढंग से बाहर करने के रूप में बताता है, उस पर केंद्रित हैं. इसलिए एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की भूमिका सत्ताधारी सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच टकराव का एक बड़ा मुद्दा बन गई है. संवैधानिक प्रक्रिया केंद्र में बनी हुई है

संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडी थंकप्पन आचार्य ने ईटीवी भारत को बताया कि विपक्षी दल सीईसी के खिलाफ तय संसदीय प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं. आचार्य ने कहा, "भले ही पिछले सत्र में संसद के दोनों सदनों ने इसी तरह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, विपक्षी दल संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से प्रस्ताव ला सकते हैं." उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के संबंध में ऐसी पहल पहले कभी नहीं हुई होगी.