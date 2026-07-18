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सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई, विपक्ष ने केंद्र की आलोचना की...इसे लोकतंत्र पर हमला बताया

अनशन पर सोनम वांगचुक (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्ली: पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनके विरोध स्थल से कथित तौर पर जबरदस्ती हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पर विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया. विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कथित नीट पेपर लीक पर जनता की चिंताओं को दूर करने के बजाय लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है. इस घटना पर कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुईं, जिसमें पार्टी लाइन से हटकर नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र ने शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन पर कार्रवाई करके जवाबदेही के बजाय जबरदस्ती को चुना है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव एमए बेबी ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए. बेबी ने कहा कि, वह सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि, जिस शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे पेपर लीक हुआ, उन्हें हटाने और लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले सिस्टम को खत्म करने के बजाय, सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सख्ती कर रही है. यह मोदी सरकार का तानाशाही रवैया दिखाता है. बेबी ने कहा कि, असहमति को दबाना जवाबदेही का विकल्प नहीं हो सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का जवाब परीक्षा विवाद पर मुश्किल सवालों का जवाब देने की अनिच्छा दिखाता है. उन्होंने कहा, "यह तानाशाही जवाब सिर्फ यह दिखाता है कि वह (सरकार) जिम्मेदार नहीं है." साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस नेतृत्व में बदलाव के समय पर भी चिंता जताई. बेबी ने आगे कहा, "इस कार्रवाई से ठीक पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अचानक हटाना पुलिस मशीनरी के राजनीतिक गलत इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े करता है." वांगचुक, जो कथित नीट पेपर लीक पर जवाबदेही की मांग और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्हें शनिवार सुबह विरोध स्थल से हटा दिया गया. प्रदर्शन के आयोजकों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के लोग सुबह-सुबह जंतर-मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले गए, जिसकी विपक्षी पार्टियों और सिविल सोसाइटी समूहों ने तुरंत निंदा की.