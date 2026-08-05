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कहां हैं अमित शाह? विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा की उठाई मांग...Article 370 को लेकर संग्राम

अमित शाह के बयान और अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Opposition Protests in Parliament seeking answers from Amit Shah and Ram Mandir chanda chori
विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा की उठाई मांग (ANI and @RahulGandhi)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 5, 2026 at 3:10 PM IST

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नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अमित शाह के बयान और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह मुलाकात परिसीमन बिल को लेकर भी हुई है.

एक सप्ताह के अंदर यह राहुल गांधी और किरेन रिजीजू की यह दूसरी मुलाकात है. बता दें कि, सरकार लगातार विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है मगर संसद में हंगामा बरकरार है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

इसी कड़ी में ,पिछले बुधवार को भी रिजीजू राहुल गांधी के संसद स्थित ऑफिस में गए थे. उस समय दोनों की एक फोटो भी खींची गई थी. सूत्रों की माने तो सरकार को अब लगता है कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी से और अधिक संवाद करना जरूरी है. हालांकि, किरेन रिजीजू अन्य विपक्षी दलों से भी परिसीमन बिल पर बातचीत कर रहे हैं. इस मुद्दे पर जवाब मे राहुल गांधी ने कहा कि, पार्टी में चर्चा के बाद वे अपनी स्थिति बताएंगे.

उधर संसद में हंगामा चरम पर है और गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. संसद में आज भी भारी हंगामा रहा. विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही गांधी प्रतिमा के सामने जमा होकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहां से उन्होंने मकर द्वार तक मार्च निकाला.

मार्च के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए "चंदा चोरी पर चर्चा करो", "अमित शाह जवाब दो" जैसे नारे लगाते रहे. इस दौरान कई सांसद प्लेकार्ड और बैनर लेकर चले. सदन के अंदर भी माहौल पूरी तरह हंगामेदार ही था.

लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सदस्यों ने जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, वेल में घुसकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. सांसदों के कुर्सियां थपथपाने, हाथ उठा-उठाकर विरोध जताने और लगातार स्लोगन लगाने की वजह से स्पीकर और सभापति की आवाज भी दब गई थी. बहरहाल सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

विपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, जब तक अमित शाह बयान नहीं देते और चंदा चोरी के आरोपों पर चर्चा नहीं होगी, तब तक वे सदन में चलने देने को तैयार नहीं हैं. वहीं, सरकार की बार-बार यह कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले रखे गए हैं और विपक्ष से संवाद भी जारी है.

किरेन रिजीजू समेत कई मंत्री विपक्षी नेताओं से संपर्क में भी हैं. लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर पूरी तरह अड़ा हुआ दिख रहा है. नतीजा, पिछले कई दिनों से दोनों सदनों में सिर्फ हंगामा ही हो रहा है. हालांकि बगैर विपक्ष की सहभागिता के सरकार ने इस बीच कुछ बिल भी पारित करवा लिए हैं, मगर कुछ जरूरी बिल जिसमें मुख्य रूप से परिसीमन (delimitation) और FCRA जैसे विधेयक पर निर्णय बाकी है.

संसद में गतिरोध जारी है. आज का हंगामा पिछले दिनों से भी ज्यादा तीव्र रहा, क्योंकि पूरे विपक्ष ने लामबद्ध होकर मार्च निकाला. साथ ही एक मांग भी जोड़ दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना था. क्योंकि आज ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने की तिथि भी थी, जिस पर खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर संदेश दिया है.

फिलहाल दोनों सदनों में जल्द हंगामा खत्म होने के कोई ठोस संकेत नहीं दिख रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार विपक्ष से संपर्क बढ़ाने की कोशिश जारी रखेगी, लेकिन जब तक विपक्ष की मुख्य मांगें पूरी नहीं होतीं, संसद का माहौल तनावपूर्ण बना रहने की ही उम्मीद है.

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