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कहां हैं अमित शाह? विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा की उठाई मांग...Article 370 को लेकर संग्राम

विपक्ष ने गृह मंत्री के बयान और चंदा चोरी पर चर्चा की उठाई मांग ( ANI and @RahulGandhi )

नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को साफ कर दिया है कि अमित शाह के बयान और चंदा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के बिना संसद की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यह मुलाकात परिसीमन बिल को लेकर भी हुई है. एक सप्ताह के अंदर यह राहुल गांधी और किरेन रिजीजू की यह दूसरी मुलाकात है. बता दें कि, सरकार लगातार विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रही है मगर संसद में हंगामा बरकरार है. ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) इसी कड़ी में ,पिछले बुधवार को भी रिजीजू राहुल गांधी के संसद स्थित ऑफिस में गए थे. उस समय दोनों की एक फोटो भी खींची गई थी. सूत्रों की माने तो सरकार को अब लगता है कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी से और अधिक संवाद करना जरूरी है. हालांकि, किरेन रिजीजू अन्य विपक्षी दलों से भी परिसीमन बिल पर बातचीत कर रहे हैं. इस मुद्दे पर जवाब मे राहुल गांधी ने कहा कि, पार्टी में चर्चा के बाद वे अपनी स्थिति बताएंगे. उधर संसद में हंगामा चरम पर है और गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. संसद में आज भी भारी हंगामा रहा. विपक्षी सांसदों ने सुबह से ही गांधी प्रतिमा के सामने जमा होकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. वहां से उन्होंने मकर द्वार तक मार्च निकाला. मार्च के दौरान विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए "चंदा चोरी पर चर्चा करो", "अमित शाह जवाब दो" जैसे नारे लगाते रहे. इस दौरान कई सांसद प्लेकार्ड और बैनर लेकर चले. सदन के अंदर भी माहौल पूरी तरह हंगामेदार ही था.