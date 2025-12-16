ETV Bharat / bharat

VB-G RAM G बिल को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, महात्मा गांधी का बताया अपमान

विपक्षी दलों ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करार देते हुए जोरदार विरोध दर्ज किया.

VB-G RAM G बिल को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 7:02 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 7:25 PM IST

अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में आज उस समय हंगामा मच गया जब केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलकर नई योजना 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण)' या VB-G RAM G बिल पेश किया.

विपक्षी दलों ने इसे महात्मा गांधी की विरासत पर हमला करार देते हुए जोरदार विरोध दर्ज किया. कांग्रेस,समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया.

ईटीवी भारत से बात करते धर्मेंद्र यादव (ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव,कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह बिल राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा और महात्मा गांधी का अपमान है. धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जबतक इस बिल को सरकार पुराने नाम से नहीं लाएगी. समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी. साथ हीं उन्होंने कहा कि इससे महात्मा गांधी का नाम हटाना महात्मा गांधी का अपमान है.

ईटीवी भारत से बात करते प्रमोद तिवारी (ETV Bharat)

नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं आता
इस संबंध में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद प्रमोद तिवारी ने ईटीवी भारत से कहा कि उनकी पार्टियां इस बिल का विरोध करती रहेंगी.प्रमोद तिवारी ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नाम बदलने के सिवा कुछ नहीं आता. महात्मा गांधी का नाम हटाकर वे क्या साबित करना चाहते हैं?"

उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताया. कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस बिल के कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जो राज्यों पर अतिरिक्त भार डालेंगे. ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ इसके नाम से ही नहीं उन प्रावधानों पर भी आपत्ति है.

महुआ मोइत्रा का बयान (ETV Bharat)

महुआ मित्रा ने बीजेपी पर साधा निशाना
वहीं, टीएमसी सांसदों ने मनरेगा की बकाया राशि और नए बिल के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया. सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि भाजपा हर चीज का नाम बदलकर आखिर चाहती क्या है? टीएमसी ने इसे मतदाताओं के अधिकारों पर हमला बताया और विरोध जताया.

सरकार का कहना है कि नए बिलका मकसद दो दशक पुराने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) की जगह लेना है. नया बिल हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन की मजदूरी वाली नौकरी की गारंटी देता है, जो अभी 100 दिन है, उन बड़े सदस्यों के लिए जो बिना स्किल वाला काम करने को तैयार हैं. इसका मकसद एक ही समय में इनकम सिक्योरिटी देना और एक नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए टिकाऊ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली ग्रामीण संपत्ति बनाना है.

