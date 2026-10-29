राहुल गांधी की रैली से दिल्ली में 'महाजाम' का डर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन व थोक बाजारों पर मंडराया संकट
रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली विपक्षी दलों की 'महारैली' को लेकर राजधानी में ट्रैफिक जाम होने की आशंका जताई जा रही है.
Published : October 29, 2026 at 3:18 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित महारैली को लेकर राजनीतिक सरगर्मी के बीच आसपास के व्यापारिक इलाकों में चिंता बढ़ गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बड़ी संख्या में लोगों से रैली में शामिल होने की अपील के बीच कमला मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि भारी भीड़, संभावित बैरिकेडिंग व यातायात प्रतिबंधों से उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. कुछ दुकानदारों ने सुरक्षा व संभावित अव्यवस्था की आशंका जताते हुए 1 नवंबर को दुकानें बंद रखने का फैसला किया है.
वहीं, दिल्ली व्यापार महासंघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र कपूर ने रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की अधिसूचित सूची से हटाने की मांग दोहराई है. कारोबारियों के मुताबिक, मैदान के आसपास अस्पताल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रमुख थोक बाजार व घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके होने के कारण यहां बड़ी रैली के दौरान आवाजाही व कानून-व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. उनका कहना है कि इसका असर केवल दुकानदारों पर ही नहीं, बल्कि मरीजों, यात्रियों, स्थानीय निवासियों व त्योहारों के बाद खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों पर भी पड़ सकता है.
लोगों की भीड़ से कारोबार ठप होने की आशंका
रामलीला मैदान के ठीक सामने स्थित कमला मार्केट में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले दुकानदार ब्रिज मोहन ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रस्तावित महारैली को लेकर स्थानीय व्यापारियों में चिंता है. उनके मुताबिक दिवाली के बाद त्योहारों के दौरान व्यापारियों के लिए कारोबार का यह समय महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में यदि बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंचते हैं और आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग की जाती है, तो ग्राहकों व व्यापारियों दोनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.
ब्रिज मोहन ने बताया कि व्यापार संघ की ओर से राहुल गांधी को भी ज्ञापन देकर रैली को आगे की किसी तारीख पर आयोजित करने का अनुरोध किया गया था. उनका कहना है कि कमला मार्केट मैदान के बिल्कुल सामने है, इसलिए यहां भीड़ का असर दूसरे बाजारों की तुलना में अधिक महसूस हो सकता है. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच दुकान खोलने पर सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहेगी. उन्हें आशंका है कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में दुकानों और सामान को नुकसान पहुंच सकता है. इसी वजह से उन्होंने बताया कि स्थानीय व्यापारियों ने आपस में चर्चा के बाद 1 नवंबर को दुकानें बंद रखने का फैसला किया है.
ब्रिज मोहन के मुताबिक यदि शनिवार से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो जाता है, तो परेशानी एक दिन पहले भी बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में व्यापारी शाम को समय से पहले दुकानें बंद करने के लिए मजबूर हो सकते हैं. हालांकि उन्होंने शनिवार को भीड़ की स्थिति को लेकर मिली जानकारी को अभी अपुष्ट बताया है.
10 मिनट का रास्ता तय करने में लगे घंटों
दिल्ली व्यापार महासंघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र कपूर ने बताया कि रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने के समय से ही उनका संगठन इस स्थान को लेकर आपत्ति जताता रहा है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री व पुलिस आयुक्त समेत संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर रामलीला मैदान को अधिसूचित सूची से हटाने की मांग की गई थी.
राजेंद्र कपूर के मुताबिक रैली के दौरान संभावित बैरिकेडिंग और सड़क बंद होने से कारोबारियों के लिए अपने प्रतिष्ठानों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि सामान्य दिनों में पंडारा रोड स्थित उनके घर से कमला मार्केट पहुंचने में लगभग 10 से 11 मिनट लगते हैं, लेकिन कनॉट प्लेस में पहले हुए एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें यही दूरी तय करने में 3 घंटे से ज्यादा लग गए थे. उन्होंने कहा कि इस तरह की देरी से सिर्फ समय ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि ईंधन की खपत बढ़ती है और व्यापारियों के साथ आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है. उनका कहना है कि यदि रामलीला मैदान के आसपास भी बड़े पैमाने पर रास्ते बंद किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति दोबारा बन सकती है.
अस्पतालों व रेलवे स्टेशन तक पहुंचने पर भी सवाल
राजेंद्र कपूर ने रैली को लेकर अपनी चिंता के पीछे आसपास के अस्पतालों व रेलवे स्टेशन की स्थिति का भी हवाला दिया. उन्होंने दावा किया कि रामलीला मैदान के करीब एलएनजेपी अस्पताल, मौलाना आजाद अस्पताल, गुरु नानक आई अस्पताल व गफ्फार लाल अस्पताल जैसे चिकित्सा संस्थान हैं. उनके मुताबिक इन अस्पतालों में दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं. आशंका है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था के तहत आसपास के मार्गों पर व्यापक बैरिकेडिंग होती है, तो एंबुलेंस, मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल पहुंचने में कठिनाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में समय पर अस्पताल पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण होता है.
इसी तरह उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की निकटता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रैली के कारण रास्ते प्रभावित होने पर यात्रियों को स्टेशन पहुंचने व वहां से बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, वास्तविक स्थिति पुलिस की ओर से तय किए जाने वाले यातायात व सुरक्षा प्रबंधों पर निर्भर करेगी.
दिल्ली के प्रमुख थोक बाजारों पर पड़ सकता है असर
रामलीला मैदान के आसपास का इलाका दिल्ली के बड़े व्यापारिक केंद्रों से घिरा हुआ है. राजेंद्र कपूर ने कहा कि सदर बाजार, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली, नया बाजार, मोरी गेट, भागीरथ प्लेस व लाजपत राय मार्केट जैसे प्रमुख बाजारों तक पहुंचने वाले व्यापारियों और ग्राहकों को भी परेशानी हो सकती है. उनके मुताबिक इन बाजारों में बड़ी संख्या में व्यापारी, खरीदार, माल ढोने वाले वाहन व ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग रोजाना आते-जाते हैं. यदि प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू होते हैं, तो माल की आवाजाही व ग्राहकों की पहुंच प्रभावित हो सकती है. इससे थोक कारोबार के साथ छोटे दुकानदारों की बिक्री पर भी असर पड़ने की आशंका है.
राजेंद्र कपूर ने ये भी कहा कि रामलीला मैदान के आसपास सीताराम बाजार व चावड़ी बाजार जैसे इलाकों में संकरी गलियों के बीच घनी आबादी रहती है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि किसी वजह से भीड़ बेकाबू होती है या पुलिस को उसे नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है, तो गलियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है और दुकानों या मकानों को नुकसान पहुंच सकता है.
इंटरनेट बंद होने पर डिजिटल भुगतान भी होगा प्रभावित
दुकानदार ब्रिज मोहन ने इंटरनेट सेवाओं को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना है कि आजकल व्यापार का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन भुगतान व यूपीआई पर निर्भर है. यदि किसी सुरक्षा परिस्थिति में इंटरनेट सेवाएं बाधित होती हैं, तो कारोबारियों को ग्राहकों से भुगतान लेने व दूसरे ऑनलाइन काम करने में दिक्कत हो सकती है. उन्होंने कहा कि कारोबारियों के सामने एक तरफ दुकान खोलने पर सुरक्षा व भीड़ का दबाव रहेगा, तो दूसरी तरफ दुकान बंद रखने पर रोजाना की कमाई प्रभावित होगी. ऐसे में व्यापारियों को आर्थिक नुकसान की आशंका है.
10 लाख लोगों के दावे पर भी उठाए सवाल
राजेंद्र कपूर ने रैली में 10 लाख लोगों के पहुंचने के दावे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि रामलीला मैदान की क्षमता के मुकाबले इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने पर आसपास के इलाकों में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन सकता है. उन्होंने वाहनों के प्रवेश पर लागू प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया व सवाल किया कि बाहर से आने वाले लोग किस तरह दिल्ली पहुंचेंगे तथा उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी.
उनकी आशंका है कि बड़ी संख्या में निजी वाहन और बसें आने से पार्किंग का दबाव बढ़ सकता है. यदि वाहनों को सड़क किनारे खड़ा किया गया, तो पहले से व्यस्त मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. हालांकि, रैली में वास्तविक रूप से कितने लोग शामिल होंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है.
सुरक्षा के लिए पुलिस तैयारी में जुटी
महारैली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था व यातायात प्रबंधन की तैयारियां की जा रही हैं. कार्यक्रम स्थल व आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती, निगरानी तथा जरूरत के अनुसार यातायात मार्गों में बदलाव किए जाने की संभावना है. अर्धसैनिक बलों की तैनाती व ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां किए जाने की जानकारी दी गई है. अब ये देखना होगा कि पुलिस की यातायात व सुरक्षा व्यवस्था से कारोबारियों की चिंताएं किस हद तक दूर हो पाती हैं और महारैली के दिन आम लोगों की आवाजाही कितनी सुचारु रहती है.
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