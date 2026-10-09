विपक्षी नेताओं ने संसद से शुरू किया मार्च, राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन
एसआईआर में गड़बड़ी व सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे.
Published : October 9, 2026 at 8:10 PM IST
नई दिल्ली : विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों और नेताओं ने ‘वोट चोरी’ जुड़े मामले और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को संसद परिसर से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च शुरू किया और कुछ देर बाद उनका एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपेगा.
इससे पहले, उन्होंने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बैठकर ‘वोट चोरी’ के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाने तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन किया. मार्च कर रहे नेताओं ने एक बड़ा बैनर ले रखा था, जिस पर ‘सेव डेमोक्रेसी’ (लोकतंत्र बचाओ) लिखा हुआ था. उन्होंने ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ के नारे लगाए.
इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई.टी. मोहम्मद बशीर, माकपा महासचिव एम.ए. बेबी, भाकपा महासचिव डी. राजा, समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय और मोहिबुल्लाह नदवी, निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल और कई अन्य नेता मौजूद थे.
#WATCH | Delhi: INDIA bloc MPs, including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, are on their way to Rashtrapati Bhavan to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. https://t.co/Q3CXEpseCd— ANI (@ANI) October 9, 2026
विपक्षी गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात करेगा और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपेगा. राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले विपक्षी प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की अध्यक्ष ममता बनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम ए बेबी के अलावा राजीव राय (सपा), सुप्रिया सुले (कांग्रेस), मनोज झा (राजद), डी राजा (सीपीआई), उमर अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस) व थोल तिरुमवलवन (वीसीके) शामिल हैं.
विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए पहली बार दो अक्टूबर को अनुरोध भेजा था. इसके बाद राष्ट्रपति भवन ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के नाम मांगे थे. गठबंधन ने पांच अक्टूबर को दोबारा अनुरोध भेजकर नेताओं के नाम दिए और सात, आठ या नौ अक्टूबर को मुलाकात के लिए समय मांगा था.
#WATCH | Delhi: Former West Bengal CM Mamata Banerjee is on her way to Rashtrapati Bhavan. INDIA bloc MPs are going to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. https://t.co/GDeYsExOq4— ANI (@ANI) October 9, 2026
‘इंडिया’ गठबंधन ने पिछले सप्ताह एसआईआर के मुद्दे पर संयुक्त कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया था. इसके तहत विभिन्न स्थानों पर रैलियां आयोजित करने और ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च निकालने का फैसला किया गया था. विपक्षी दल पिछले चार दिनों से अलग-अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
विपक्ष ने कुछ दिनों तक दबाव बनाए रखा तो सरकार गिर जाएगी: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे से कहीं अधिक गहरी समस्या है और इसके लिए मौजूदा सरकार को हटाना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि यदि विपक्ष पिछले कुछ दिनों की तरह अपना दबाव बनाए रखता है, तो सरकार गिर जाएगी. संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में ‘इंडिया’ गठबंधन के सांसदों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि विपक्ष के प्रदर्शनों ने सरकार की नींव हिला दी है और अब सरकार डरी हुई है.
#WATCH | Delhi: Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, NCP-SCP MP Suriya Sule and RJD MP Manoj Jha are on their way to Rashtrapati Bhavan. INDIA bloc MPs are going to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India.— ANI (@ANI) October 9, 2026
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘ज्ञानेश कुमार से कहीं अधिक गहरी समस्या है और इसके लिए मौजूदा सरकार को हटाना जरूरी है.’’उन्होंने कहा कि यह ऐसी लड़ाई है, जिसके लिए संघर्ष करना और जान तक देना सार्थक है.
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल एक ‘सर्विस प्रोवाइडर’ (सेवा प्रदाता) हैं और उनमें यह कहने का साहस है कि वह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मुलाकात नहीं करेंगे. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ''यदि हम पिछले तीन-चार दिनों की तरह अपना दबाव बनाए रखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि यह सरकार गिर जाएगी.''
(इनपुट-PTI)
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