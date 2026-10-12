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विपक्ष के नेताओं का दिल्ली में हल्ला बोल, इन नेताओं ने दायर की याचिका

विपक्ष के नेताओं का दिल्ली में प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों से सोमवार (12 अक्टूबर) को एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करने का आह्वान किया. इसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने INDIA गठबंधन के सांसदों के साथ मिलकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेलंगाना के सीएम रवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम शिवकुमार और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी INDIA ब्लॉक के सांसदों के साथ विरोध मार्च में शामिल हुए.