विपक्ष के नेताओं का दिल्ली में हल्ला बोल, इन नेताओं ने दायर की याचिका
याचिका में SIR में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है. वकील प्रसन्ना एस के जरिए याचिका दायर की गई. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 12, 2026 at 7:15 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने युवाओं, विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों से सोमवार (12 अक्टूबर) को एकजुट होकर सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करने का आह्वान किया. इसके बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने INDIA गठबंधन के सांसदों के साथ मिलकर CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेलंगाना के सीएम रवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम शिवकुमार और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी INDIA ब्लॉक के सांसदों के साथ विरोध मार्च में शामिल हुए.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मिलकर SC में एक याचिका दायर की है, जिसमें SIR में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है. उनके वकील प्रसन्ना एस के ज़रिए दायर की गई. यह याचिका विपक्ष के जारी विरोध-प्रदर्शनों और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों के बीच आई है.
11 याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त रूप से भारत के चुनाव आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के खिलाफ यह याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं में सौगत रॉय (TMC), अखिलेश यादव (SP), तेजस्वी प्रसाद यादव (RJD), संजय राउत (शिवसेना (UBT)), एम ए बेबी (CPI-M), डी राजा (CPI), महुआ माजी (JMM), सुप्रिया सुले (NCP-SP) और ई टी मोहम्मद बशीर (IUML) शामिल हैं. इस दौरान राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के 8 नेता सुप्रीम कोर्ट के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं.
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CPI महासचिव डी. राजा ने कहा, दिल्ली ने ऐसा विरोध प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा. पूरे देश के लोगों में गुस्सा है. जिस तरह से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने हुए हैं, वह लोगों को मंज़ूर नहीं है. क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने संविधान के तहत तय संवैधानिक संस्था के तौर पर काम नहीं किया है. इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें हटा दिया जाना चाहिए. पीएम मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है. अमित शाह ने भी कुछ नहीं कहा है. उन्हें लगता है कि वे सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके लोगों के इस आंदोलन को दबा सकते हैं. ऐसा नहीं होगा. इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.
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