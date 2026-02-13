ETV Bharat / bharat

विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली है, यूएस-इंडिया ट्रेड डील पर अफवाहें फैला रहे : शिवराज सिंह चौहान

विपक्ष को करारा जवाब देते हुए चौहान ने साफ संदेश दिया कि भारत के हर ट्रेड डील और एफटीए में न तो खेत बेचे गए हैं और न ही किसान, बल्कि देश की खेती की रीढ़ को मजबूत किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग किसानों के नाम पर डर और अफवाह फैला रहे हैं, उनकी पूरी तथाकथित राजनीति झूठ पर आधारित है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और रहेंगे.

नई दिल्ली में ICAR-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के 64वें दीक्षांत समारोह के दौरान स्पष्ट किया कि मुख्य फसलें उगाने वाले किसानों का हित पूरी तरह सुरक्षित है. गेहूं, मक्का, चावल, सोयाबीन और मोटे अनाज जैसी मुख्य फसलों के लिए किसी भी तरह से दरवाजे नहीं खोले गए हैं. डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

यूएस-इंडियन ट्रेड डील का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर परोक्ष हमला करते हुए चौहान ने कहा, “कुछ लोग डील पर झूठ फैला रहे हैं और झूठ की दुकानें खोल रहे हैं. लेकिन मैं यह पक्का करना चाहता हूं कि किसानों की भलाई सबसे जरूरी है और वे सुरक्षित रहें.”

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रत्येक विदेशी व्यापार समझौता (FTA) और समझौता देश के हित में है.

समारोह में अपने भाषण के दौरान चौहान ने हाल के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में उठाए जा रहे सवालों के साफ जवाब दिए. उन्होंने बताया, "अब तक हुए सभी समझौते, चाहे वे यूरोपियन यूनियन के साथ हों, दुनिया के दूसरे देशों के साथ हों, या अमेरिका के साथ हों, देश के हित में किए गए हैं और भारत के किसानों के हितों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है."

कृषि मंत्री ने कहा, “कुछ राजनेता भारत के किसानों की ताकत और आत्मविश्वास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वे झूठ बोलते रहते हैं और अफवाहें फैलाते रहते हैं." उन्होंने आगे कहा, "ऐसे लोग झूठ खाने, झूठ पीने, झूठ के साथ जागने, झूठ के साथ सोने और झूठ में सोने" की राजनीति कर रहे हैं."

उन्होंने आगे साफ किया कि फैसले सिर्फ उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं जिनकी भारत को जरूरत है और जिन्हें हम पहले से ही अलग-अलग देशों से आयात करते आ रहे हैं, ताकि किसानों के हितों से समझौता किए बिना देश की जरूरतें पूरी की जा सकें.

"विकसित भारत 2047" के लक्ष्य पर चर्चा करते हुए, मंत्री चौहान ने बताया कि "विकसित खेती और खुशहाल किसान" इस संकल्प का आधार हैं. खेती न सिर्फ इकॉनामी का एक अहम हिस्सा है, बल्कि लाखों परिवारों के लिए रोजी-रोटी, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का आधार भी है.

उन्होंने कहा, “ आईएआरआई सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि भारत की खेती की तरक्की की जान है. हरित क्रांति की ऐतिहासिक शुरुआत इसी पवित्र जमीन पर हुई थी, और जब भी देश को खाने की दिक्कत हुई, पूसा ने इसका हल निकाला.”

