कांग्रेस ने ट्रेड डील को बताया Trap Deal, आज भी हंगामेदार रहा संसद का बजट सत्र...क्या बोले इमरान मसूद

इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री और सत्तापक्ष बिना विपक्ष को सुने सदन चलाना चाहते है.

Opposition calls US trade pact a trap deal what-did-congress-mp-imran-masood-says
कांग्रेस ने ट्रेड डील को बताया Trap Deal, संसद हंगामेदार... क्या बोले इमरान मसूद (ANI and ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: संसद में बजट सत्र का आठवां दिन बेहद हंगामेदार रहा. लोकसभा में विपक्षी दलों के लगातार प्रदर्शन और नारेबाजी के कारण कार्यवाही नहीं चल सकी और सदन को 9 फरवरी 2026 (सोमवार) सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

विपक्ष मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की स्पीच को रोके जाने, कुछ सांसदों के निलंबन और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जिसे कांग्रेस ने 'ट्रैप डील' का नाम दिया है, जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा था.

संसद में बजट सत्र का आठवां दिन बेहद हंगामेदार, क्या बोले इमरान मसूद (ETV Bharat)

राज्यसभा में कुछ हद तक कार्यवाही चली, लेकिन लोकसभा में गतिरोध जारी रहा. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन के 19 घंटे से अधिक समय बर्बाद हो चुका है. विपक्षी सांसदों ने 'जय संविधान' के नारे लगाए और सदन के बीच में आकर विरोध प्रदर्शन किया.

इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है. इमरान मसूद ने आगे कहा कि, किसानों के साथ धोखा हुआ है और सरकार हमारे विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दे रही है. इमरान मसूद ने कहा कि, न तो सरकार हमें नहीं बोलने दे रही है और हमारी सुन भी नहीं रही है. ऐसे में वे सरकार की क्यों सुने...क्या हम उनकी तारीफ करें.

कांग्रेस सांसद ने कहा कि, टैरिफ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया. कृषि को सुरक्षित रखने का दावा किया था, लेकिन अब धोखा दे रहे हैं. मसूद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और सत्तापक्ष बिना विपक्ष को सुने सदन चलाना चाहते है.

उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दों को उठाने के अधिकार की बात की और आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है. यह बजट सत्र विपक्ष और सरकार के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है, जहां आम बजट 2026-27 पर चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण कार्यवाही प्रभावित हो रही है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि, गतिरोध जल्द खत्म होने के आसार कम दिख रहे हैं. लेकिन सूत्रों की बात करें तो अगले हफ्ते संसद की शुरुआत में स्पीकर सभी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके. वैसे आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां अपने अपने हित साधने में जुट गईं है. ऐसे में इसके लिए संसद से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, जहां वो अपनी बात रख सकें.

मगर संसद का सत्र लगातार हंगामे में धुलता जा रहा है. यहां तक कि कई सदस्य प्रश्नकाल में भी अपनी बात नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे लोकसभा का अभी तक लगभग 19 घंटा बर्बाद हो चुका है. ऐसे में अब इस सत्र के पहले भाग में और 5 दिन बचे हैं. उसके बाद संसद का मार्च तक के लिए ब्रेक होना है. ऐसे में लगता नहीं कि सत्र के इस पहले भाग में सरकार की विधाई कार्यों में विपक्ष का साथ मिलने वाला है.

