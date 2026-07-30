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पैलेट गन पर विपक्ष हमलावर, गृह मंत्री की चुप्पी पर उठे सवाल, सीजेपी बोली, 'बदल देंगे सरकार'

एक अन्य पोस्ट में, गांधी ने पूछा कि शाह संसद आने और छात्रों के खिलाफ बर्बर हिंसा के बारे में सफाई देने से "इतना क्यों डर रहे हैं". उन्होंने कहा, "यह अपराध-बोध दिखाता है."

उन्होंने 20 जुलाई को संसद तक 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व वाले विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई और देश के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई का जिक्र किया.

राहुल ने छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया.उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा, "छात्र न्याय के हकदार हैं. हमारे छात्रों के खिलाफ बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च-स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए."

नई दिल्ली : पैलेट गन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति जारी है. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि संसद से गृह मंत्री अमित शाह की गैर-मौजूदगी "अपराध-बोध" दिखाती है. उन्होंने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादतियों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की अपनी मांग दोहराई.

हालांकि, भाजपा ने पलटवार करते हुए राहुल पर "झूठ का पुलिंदा" बोलने का आरोप लगाया और "बेबुनियाद" आरोप लगाकर सदन का "गलत इस्तेमाल" करने के लिए उनसे माफी की मांग की.गांधी ने लोकसभा में पेपर लीक के लिए सख्त सजा वाले बिल पर बहस के दौरान शाह पर हमला बोला था. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादतियों और फायरिंग के पीछे शाह का हाथ था, जिससे संसद के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष की तरफ से भारी हंगामा हुआ.

सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, "यह साफ है कि अगर किसी ने पैलेट गन से गोली चलाई या किसी को घायल किया, तो जरूर किसी ने इसकी इजाजत दी होगी. अगर एसडीएम ने इजाजत दी थी, तो क्या गृह मंत्री ने कभी कहा कि एसडीएम ने गलत किया? गृह मंत्री चुप क्यों हैं? यह चुप्पी बताती है कि यह उनकी मंजूरी से हुआ. वरना, वह सार्वजनिक रूप से कहते कि एसडीएम ने गलत किया. एक तरफ, भाजपा ने शुरू में इनकार किया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब राहुल गांधी ने लोगों के चेहरों और शरीरों पर चोटें दिखाईं, तो उन्हें मानना ​​पड़ा कि इनका इस्तेमाल हुआ था. इसलिए, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, फिर भी वह न तो सदन में आते हैं, न कोई बयान देते हैं, और न ही यह मानते हैं कि कोई गलती हुई थी."

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक दिन पहले कहा कि पैलेट गन से फायरिंग का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस उत्पीड़न जारी रहा तो युवा "सरकार बदल देंगे."

इस बीच इससे संबंधित याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जंतर-मंतर पर तैनात आरएएफ के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. न्यायालय ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) की परामर्शिका के अनुसार, पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है. न्यायालय ने इस आधार पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने संबंधी याचिका में किए गए अनुरोध को ‘‘अस्पष्ट’’ करार दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराया जाए.

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