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विपक्ष के आरोपों पर नड्डा का पलटवार, कहा- ‘झूठ सौ बार बोलने से सच नहीं बनता’, देश का माहौल खराब करने की कोशिश

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ( Source@BJP )

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग पर विपक्ष के आरोपों को लेकर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों के झूठ का पर्दाफाश किए जाने के बाद भी विपक्षी दल देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं.

नड्डा ने मीडिया से कहा कि देश की प्रगति से हताश और निराश विपक्षी ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया गठबंधन) ‘‘भ्रम और अराजकता’’ फैलाने के लिए नए तरीके तलाश रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘हम सभी ने देखा कि कुछ ही दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी को लेकर पूरे देश में किस प्रकार हंगामा किया गया. अब जबकि निर्वाचन आयोग के सदस्यों ने हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है तभी भी वे (विपक्षी दल) एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.’