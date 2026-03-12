ETV Bharat / bharat

बलरामपुर से 4 करोड़ से ज्यादा की अफीम पकड़ी गई, अवैध तरीके से खेती करने वाले 7 गिरफ्तार

कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कहा, कहीं और भी अगर खेती हो रही है तो इसकी सूचना ग्रामीण दें, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी.

KUSMI POLICE STATION AREA
बलरामपुर से 4 करोड़ से ज्यादा की अफीम पकड़ी गई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 5:49 PM IST

5 Min Read
बलरामपुर: दुर्ग के समोदा गांव में अफीम की खेती पकड़े जाने के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवालों के बौछार कर रहा था. इसी बीच बलरामपुर में भी अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आ गया. इसके बाद कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह दिया कि ये बीजेपी का शुरू किया नया स्टार्टअप है. पार्टी अपना आय बढ़ाने के लिए अफीम की खेती तक करने लगी है. कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया कि जहां कहीं भी अफीम की खेती पकड़ी गई है, उसके तार बीजेपी नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. सरकार की ओर से भी साफ किया गया है कि जो भी नशे के कारोबार में लिप्त होगा उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे वो कोई भी हो. इसी कड़ी में आज बलरामपुर के कुसमी थाना पुलिस ने अफीम की बड़ी खेप पकड़ी है.

4 करोड़ से ज्यादा की अफीम पकड़ गई

पुलिस ने कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में जंगल किनारे अवैध रूप से मादक पदार्थ अफीम की खेती करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कुल 7 लाग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं. सभी सातों पर आरोप है कि ये चोरी छिपे अफीम की खेती कर रहे थे. बलरामपुर कलेक्टर ने कहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. स्टार्टिंग प्वाइंट से लेकर एंड प्वाइंट तक जो भी इससे जुड़ा है उसपर एक्शन होगा.

बलरामपुर से 4 करोड़ से ज्यादा की अफीम पकड़ी गई (ETV Bharat)

अफीम की खेती करने वाले 7 लोगों के नाम

  • रूपदेव राम भगत, पिता ठाकुर राम, उम्र 50 वर्ष, ग्राम त्रिपुरी, सरनाटोली कुसमी, जिला बलरामपुर
  • कौषिल भगत, पिता रूंगहू (रूंघू) राम, उम्र 30 वर्ष, ग्राम त्रिपुरी, माचाडीपा कुसमी, जिला बलरामपुर
  • मनोज कुमार, पिता सीता यादव, उम्र 24 वर्ष, ग्राम सोमया, थाना बारा़चट्टी, जिला गया, बिहार
  • जिरमल मुण्डा, पिता बुधन राम मुण्डा, उम्र 56 वर्ष, ग्राम भगचन्द, थाना आस्ता, जिला जशपुर
  • उपेन्द्र कुमार, पिता रामचन्द्र यादव, उम्र 27 वर्ष, ग्राम सोमया, थाना बारा़चट्टी, जिला गया, बिहार
  • विंदेश्रवर, पिता कमर गंजहू, उम्र 45 वर्ष, कोलवा थाना, जिला चतरा, झारखंड
  • कृष्णा सिंह, पिता महादेव सिंह, साकिन कुराग, थाना आस्ता, जिला जशपुर


कलेक्टर राजेंद्र कटारा बोले, राजस्व, पुलिस और वन विभाग चला रहा सघन जांच अभियान

कलेक्टर ने कहा, '' जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिपुरी गांव में 10 मार्च को मुखबिर से अफीम की खेती की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध अफीम की खेती को कब्जे में लेकर भूमि का सीमांकन किया गया जिसमें 3.67 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती करने की पुष्टि हुई है.''



3.67 एकड़ में अफीम की हो रही थी खेती

कलेक्टर ने कहा, ''मौके की जांच के दौरान पाया गया कि लगभग 1.488 हेक्टेयर(3.67 एकड़) में अवैध तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी, प्रशासन, पुलिस एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की उपस्थिति में एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत परीक्षण कर जब्त करने की कार्रवाई की गई. जांच में पाया गया कि आधे भरे हुए 2 डब्बे अफीम का लासा जमा कर रखा गया था. 4 बोरी से अधिक अफीम के सूखे फूल एवं अफीम के जड़ जमा कर रखे गए थे. इसके साथ ही तना, पत्ती, फूल पौधे भी मिले हैं. कुल 43 क्विंटल से अधिक माल बरामद किया गया है. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4 करोड़ 75 लाख है. अफीम की खेती पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 और 18 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना जारी है.''

सघन जांच अभियान चलाया गया

कलेक्टर कटारा ने बताया कि जिले में राजस्व, पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों सहित जिले की समस्त भूमि का चिन्हांकन कर विधिवत सघन जांच करते हुए गहन परीक्षण किया जा रहा है. यदि किसी भूमि पर अफीम की खेती पाये जाने पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी.



मादक पदार्थो की खेती पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई

बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने आमजनों से अपील की है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में अफीम या मादक पदार्थों के खेती की जानकारी मिलती है, तो तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दें, जिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा है कि सूचना देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी.

संपादक की पसंद

