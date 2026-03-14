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नेपाल में नई सरकार.. क्या सोचते हैं बिहार के बॉर्डर इलाके के लोग?

नेपाल में नई सरकार बनने जा रही है. प्रधानमंत्री पद का चेहरा बालेन शाह को लेकर बिहार के बॉर्डर इलाके के लोग क्या सोचते हैं?

India Nepal Relation
ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 8:25 PM IST

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  • रिपोर्ट: धर्मेन्द्र झा, राज कुमार झा, आशीष कुमार

सीतामढ़ी/मधुबनी/सुपौल: 'नेपाल-भारत के बीच सिर्फ राजनीतिक-व्यापारिक नहीं बल्कि रोटी-बेटी का रिश्ता है. नई सरकार बनने से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच का ये रिश्ते और मजबूत होंगे.' नेपाल में संसदीय चुनाव के बाद नयी सरकार बनने की तैयारी पर भारत के सीमावर्ती राज्य के लोगों की नजर टिकी है.

बिहार के लोगों के लिए मायने: नेपाल में हो रहे यह बदलाव भारत के सीमावर्ती राज्य बिहार के लोगों के लिए मायने रखता है. बिहार के 7 जिले नेपाल के सीमा से सटे हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज शामिल है.

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नेपाल से सटे बिहार के जिले (ETV Bharat GFX)

उत्सुक्ता के साथ आशंका: ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल पहुंची. नेपाल से सटे बिहार के ये जिले महत्वपूर्ण हैं. बातचीत में बिहार के लोगों में उत्सुक्ता दिखी. हालांकि कुछ आशंकाए भी सामने आयी. हालांकि भारत आने वाले नेपाल के निवासी भी मानते हैं कि भारत-नेपाल के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे.

नेपाल भारत का रिश्ता: भारत नेपाल के बीच केवल राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ता ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृति रिश्ता भी रहा है. आम भाषा में लोग इसे रोटी-बेटी का रिश्ता कहते हैं. इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच खानपान के साथ-साथ पारिवारिक रिश्ते हैं.

'रिश्ता और मबजूत होंगे': नेपाल सीमा से सटे भारतीय राज्य बिहार के मधुबनी के रहने वाले लोगों का मानना है कि सरकार किसी की भी हो भारत-नेपाल के बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता. लोगों ने बताया कि अभी सरकार बनी ही है. 6 महीने, साल भर के बाद ही पता चल पाएगा.

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नेपाल सीमा पर सुरक्षा (ETV Bharat)

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: सीमावर्ती जिलों में व्यापार में वृद्धि और नेपाल में मधेशी नेताओं के प्रधानमंत्री बनने से बेहतर संबंध रहने की उम्मीद है. वरिष्ठ पत्रकार प्रो. विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि आगे चलकर और मजबूत होने वाला है.

"सरकार किसी की हो भारत-नेपाल के बीच जो बेटी-रोटी का रिश्ता है, वह रहेगा. कभी खत्म नहीं होगा. आज भी कई घरों, जैसे बिहार के मधुबनी, सुपौल सहित कई जिले जो नेपाल से सटे हैं, वहां के लोगों की शादी नेपाल में है. नेपाल के लोगों की शादी भारत में है." -प्रो. विश्वनाथ ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार

व्यापारिक संबंध गहरे: भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध भी गहरे हैं. इसपर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जयनगर के रहने वाले विनोद कुमार नेपाल में सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा किया. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेपाल से आकर भारत में व्यवसाय कर रहे हैं. नेपाल के लोग भारतीय नेपाली नहीं समझते हैं, बल्कि अपना पड़ोसी मानते हैं.

भारत-नेपाल के बीच व्यापार: भारत सरकार के आंकड़ा के अनुसार साल 2024 में भारत ने नेपाल से 867 मिलियन डॉलर का आयात किया तो वहीं नेपाल को भारत ने 6.95 अरब डॉलर का निर्यात किया. भारत नेपाल से चाय, कॉफी, मसाले, लकड़ी, वनस्पति तेल, टेक्सटाइल, नमक, स्टोन आदि खरीदता है. वहीं नेपाल भारत से मखाना, मक्का, गेहूं, सब्जी, बिजली, लोहा, ऑटो पार्ट्स, दवा खरीदता है.

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भारत-नेपाल के बीच व्यापार (ETV Bharat GFX)

क्या बाढ़ की स्थिति सुधरेगी: आपको बता दें कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है. जब भी नेपाल के तराई इलाके में बारिश होती है, वहां का पानी सीधे बिहार की नदियों में आता है. इससे बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है. ईटीवी भारत के सवाल पर कि क्या बाढ़ को लेकर स्थिति सुधरेगी?

बाढ़ को कंट्रोल करने में मदद: इसपर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अभी जो नेपाल की स्थिति है, बाढ़ को लेकर भारत और नेपाल के बीच हल्की खटास आयी थी. हालांकि जयनगर में जो डैम बनाया जा रहा है, वह नेपाल के सहयोग से ही बन रहा है. आने वाले समय में बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए नेपाल का सहयोग चाहिए.

"नेपाल के बीच जो रिश्ता है, वह कभी खत्म नहीं होगा. सिर्फ बेटी-रोटी का नहीं बल्कि व्यवसायिक संबंध भी भारत-नेपाल के बीच है. आने वाले समय में बाढ़ नियंत्रण में भी नेपाल से सहयोग की अपील है. जयनगर में बनने वाले डैम में भी नेपाल का सहयोग है." -प्रो. विश्वनाथ ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, मधुबनी

सुपौल के युवाओं में उत्साह: सुपौल जिले के बथनाहा के रहने वाले दानालाल दास कहते हैं कि भारत नेपाल के बीच संबंध हमेशा अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा. नेपाल में नई पार्टी और युवा नेतृत्व के आने से विकास की नई संभावनाएं बन सकती हैं. इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा.

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नेपाल सीमा पर सुरक्षा (ETV Bharat)

दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे: सुपौल के कुनौली के रहने वाले लीलकांत यादव कहते हैं कि बालेन शाह के पूर्वज मधेश क्षेत्र से जुड़े हैं. बालेन शाह ने काठमांडू में मेयर रहते हुए अच्छे काम किए. यही कारण है कि उन्हें चुनाव में व्यापक समर्थन मिला. इसलिए उनकी सरकार बनने जा रही है. नयी सरकार से दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे होंगे.

रेल और यातायात: हाल में भारत सरकार ने सुपौल के ललितग्राम से भीमनगर बॉर्डर तक नई रेल लाइन को मंजूरी दी. इससे दोनों देशों के बीच आवागमन में सुविधा मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल में स्थिर सरकार रहती है तो विकास की कई परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा.

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भारत-नेपाल के रिश्ते (ETV Bharat GFX)

जब फिल्म को लेकर हुआ था विरोध: दोनों देशों में क्या स्थिति बनती है? इसपर वरिष्ठ पत्रकार भारत कुमार झा कहते हैं कि एक हिन्दी फिल्म में सीता माता को भारतीय के रूप में दिखाया गया था. उस फिल्म पर बालेन शाह ने प्रतिबंध लगवा दिया था. इसको लेकर प्रदर्शन भी किए थे. भारत कुमार झा के अनुसार कुछ-कुछ चीजें अभी स्पष्ट नहीं है.

चीन से रिश्ता हो सकता है खराब: भारत-नेपाल के रिश्ते पर भारत कुमार झा कहते हैं कि नेपाल में कम्यूनिष्ठ पार्टी बहुत कमजोर हो गयी है. ऐसे में चीन से नेपाल का बहुत अच्छा रिश्ता ना रहकर भारत से अच्छा रिश्ता रहेगा. ऐसा इसलिए है, क्योंकि बालेन शाह ने चुनाव में सभा को मैथिली में संबोधित किया था.

"भारत और नेपाल के बीच जो बेटी रोटी का संबंध है, वह और मजबूत होगा. इनकी सोच दिख रही है कि काम करेंगे. नेपाल बहुत आगे जाए और सफलता मिले." भारत कुमार झा, वरिष्ठ पत्रकार, सुपौल

भारत से अच्छा संबंध जरूरी: सीतामढ़ी में बॉर्डर क्षेत्र के रहने वाले राहुल कुमार झा कभी-कभी बाइक से नेपाल आना-जाना करते हैं. राहुल कहते हैं कि बालेन शाह पढ़े-लिखे नेता हैं. एक इंजीनियर हैं. वे अच्छा काम करेंगे. भारत से भी अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे. भारत-नेपाल के बीच सब कुछ ठीक चले इसके लिए संबंध अच्छा रहना जरूरी है.

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नेपाल सीमा पर सुरक्षा (ETV Bharat)

संबंध और मजबूत होगा: नेपाल के रहने वाले मो. फारुख भी काम के सिलसिले में भारत आना-जाना करते हैं. फारुख कहते हैं कि 'हम लोगों को आशा है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध और मजबूत होगा.'

क्या संबंध खराब हो सकते हैं?: हालांकि नेपाल के कुछ नेताओं के अलग वक्तव्य हैं. पूर्व मंत्री नागेंद्र राय के पुत्र और पड़ोसी देश नेपाल के कांग्रेस पार्टी के जिला सभापति डॉक्टर सरोज कुमार यादव नेपाली संसदीय चुनाव में दो नंबर क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चुके हैं. सरोज कहते हैं कि नेपाल की स्थिति अब खोखली हो चुकी है.

अमेरिका का समर्थन: बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ भारत के बेहतर रिश्ते थे तो वहां जाकर अमेरिका ने अपना जाल बिछाया. उन देशों को बर्बाद करके छोड़ दिया. इसी तरह नेपाल में भी अमेरिका आ चुका है. डॉक्टर सरोज यादव का मानना है कि कहीं न कहीं बालेन शाह की पार्टी को इस देश का समर्थन प्राप्त है.

"अब भारत-नेपाल का पहले वाले रिश्ते नहीं रहेंगे. भारत सरकार के द्वारा भी इसको लेकर पहल नहीं की गई. बालेन शाह कहीं और से गाइडेड हैं. नेपाल की स्थिति अब खोखली हो चुकी है." -डॉक्टर सरोज कुमार यादव, पूर्व प्रत्याशी, नेपाल संसदीय चुनाव

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नेपाल सीमा पर सुरक्षा (ETV Bharat)

165 में बालेन को मिला 125 सीट: नेपाल में बालेन की पार्टी रासोपा के प्रत्याशियों को 125 सीट पर जीत मिली. नेपाली कांग्रेस को 17, हिमालय को 8, माओवादी को 7 और निर्दलीय ने भी 7 सीटों पर जीत दर्ज की. कुल 165 सीटों के लिए मतदान हुआ था.

रासोपा चीफ बालेन शाह ने केपी शर्मा ओली को बड़े अंतर से हरा दिया. नेपाली नागरिकों से बातचीत के दौरान कई नागरिकों का कहना है कि नेपाली कांग्रेस के समय जिस तरह के रिश्ते भारत और नेपाल में थे, उससे बेहतर रिश्ते अब भारत और नेपाल में होंगे. नेपाल भारत के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेगा.

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