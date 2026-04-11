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कॉर्पोरेट सोलर प्रोजेक्ट्स और उजड़ते चरागाह: क्यों जरूरी है हमारे आदिम उपवनों का संरक्षण?

रेगिस्तानी समुदायों के लिए 'ओरण' के भीतर एक डाली या सूखी टहनी तक तोड़ना भी पाप के समान था.

JAISALMER ORAN LAND RIGHTS ISSUE
राजस्थान के पुष्कर में चरवाहे अपने ऊंटों को हांकते हुए. (फाइल) (ANI)
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By Indra Shekhar Singh

Published : April 11, 2026 at 4:07 PM IST

8 Min Read
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यह जैव विविधता और प्रकृति ही है जो इंसानों का अस्तित्व बनाए रखती है. इन दो महत्वपूर्ण ताकतों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेजान हो जाएगा. जैव विविधता के मूल्य को उन समुदायों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो हमारी औद्योगिक संस्कृति के किनारों पर रहते हैं. जब मैं यह लिख रहा हूं, जैसलमेर जिले के ऊंट पालकों और रेगिस्तानी निवासियों का एक समूह सरकार से अपने 'ओरण' (पवित्र उपवन), 'गोचर' (मवेशियों के चरने का क्षेत्र) और पारंपरिक चरागाहों के अधिकार की मांग करने के लिए जयपुर जा रहा है.

ओरण भूमियां क्या हैं?

स्वतंत्रता-पूर्व के दौर में जैसलमेर रियासतों का एक हिस्सा था. रेगिस्तान में और भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित होने के कारण, इस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का संचालन प्रशासन के बेहद अलग नियमों द्वारा होता था. इन अनोखे नियमों में से एक की झलक आजादी से पहले के भूमि कानूनों में मिलती थी, जो यहां की अर्थव्यवस्था के पशुपालन वाले स्वभाव को और रेगिस्तान में वनस्पतियों तथा पानी वाले चरागाहों व पारिस्थितिक शरणस्थलों के महत्व को बखूबी समझते थे.

ये भूमि नियम समुदाय की इसी आम समझ पर बने थे कि रेगिस्तान में इंसानों और जानवरों, दोनों के जीवित रहने के लिए 'ओरण' (बेहतर जैव विविधता और नमी वाले हरे-भरे उपवन) बेहद जरूरी थे और इसलिए इनका निजीकरण नहीं किया जा सकता था. इन्हें पवित्र माना जाता था और रेगिस्तानी समुदायों के लिए इनके भीतर एक डाली या सूखी टहनी तक तोड़ना भी पाप के समान था.

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जैसलमेर में ओरण की रक्षा के लिए प्रदर्शन करतीं महिलाएं.(फाइल) (ETV Bharat)

यह पवित्रता इसलिए आई क्योंकि ये क्षेत्र समाज और रेगिस्तानी समुदायों को जीवन देने वाले कार्य करते थे. ये इलाके जैव विविधता के प्रमुख केंद्र थे जहां हजारों किस्मों के पेड़, झाड़ियां, जानवर और पक्षी फलते-फूलते थे. आज भी, ये छोटे हरे-भरे क्षेत्र इस कठोर रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में आश्रय प्रदान करते हैं, और रेगिस्तान में जल संचयन के रास्तों की मदद करते हैं. ये बारिश के दौरान पानी को रोकने और उसे स्टोर करने में मदद करते थे. इसके अलावा, ये अत्यधिक संकट के समय में चारे और जलावन की लकड़ी का भी इंतजाम करते थे.

लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद, भूमि सुधार हुए और भूमि सीमा (लैंड सीलिंग) कानून लागू किए गए. इसके चलते जैसलमेर क्षेत्र के समुदाय केवल गांवों के आसपास की कुछ जमीनों को ही अपने निजी नाम पर दर्ज कराने में सफल रहे, और बाकी के चरागाह बिना पंजीकरण के ही छूट गए.

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जैसलमेर में ओरण की रक्षा के लिए प्रदर्शन करते लोग.(फाइल) (ETV Bharat)

इसका एक आम उदाहरण यह है कि यदि हम जैसलमेर के नक्शे को देखें, विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा की तरफ, तो हमें छोटे-छोटे खेड़े (पुरानी बस्तियां) और गांव दिखाई देते हैं जो सदियों से मौजूद हैं. उनके चारों ओर जमीन के बहुत बड़े हिस्से हैं, जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में "बंजर भूमि" के रूप में अधिसूचित किया गया है, लेकिन वास्तव में वे बंजर भूमि से कोसों दूर हैं.

हर गांव सबसे अच्छे इलाके में बसा हुआ है और फिर वह ओरण या मवेशियों के चरागाह की जमीन से घिरा हुआ है. प्रत्येक गांव के पास चरागाह के लिए अपना भूमि आवंटन होता था, क्योंकि पशुओं के बिना रेगिस्तान में जीवन जीना लगभग असंभव है.उस समय की सरकार सामुदायिक भूमि स्वामित्व (कम्युनिटी लैंड ओनरशिप) कानून भी नहीं बना सकी, जो इन पवित्र उपवन (ओरण) भूमियों की रक्षा कर सकते थे. इसलिए जैसलमेर के अधिकांश क्षेत्रों को सरकार द्वारा "बंजर भूमि" के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया.

चरागाहों के लिए जो मानक सीमाएं अन्य राज्यों के भूमि कानूनों में देखी जाती हैं, उन्हें जैसलमेर की पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं अपनाया गया. इसके अलावा, साक्षरता की कमी, अतिरिक्त कर (टैक्स) लगने के डर या बढ़ती लालफीताशाही के डर के कारण, रेगिस्तानी समुदायों ने भी मवेशियों के चरागाह अधिकारों या रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नए भूमि कानूनों के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से कोई अभियान नहीं चलाया.

अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के बीच बातचीत की कमी के कारण भी, इन क्षेत्रों में रहने वाले और चरागाह के रूप में इनका उपयोग करने वाले लोग "बंजर भूमि" की इस अधिसूचना को कभी समझ ही नहीं पाए. आज इसी बंजर भूमि को सौर ऊर्जा परियोजनाओं (सोलर प्रोजेक्ट्स) के लिए रेगिस्तानी समुदायों से बिना किसी सलाह-मशविरे के कॉर्पोरेट्स को बेचा जा रहा है, और ऊंट पालक इसके खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं.

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जैसलमेर में ओरण की रक्षा के लिए प्रदर्शन करते लोग.(फाइल) (ETV Bharat)

पवित्र वन बनाम विकास

भारत दो नावों पर सवार है, खासकर जब बात पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा और विकास के बीच संतुलन बनाने की आती है. उदाहरण के लिए, जैसलमेर में थार का मरुस्थल एक बहुत ही संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है. यह केवल इसलिए आज तक टिका हुआ है क्योंकि यहां के रेगिस्तानी समुदायों ने हर 'ओरण' और जल स्रोतों को सहेजने में गहरा समर्पण दिखाया है.

यह एक सीमावर्ती क्षेत्र भी है, इसलिए हमारी रक्षा और सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अब इन सबके ऊपर, सरकारी रिकॉर्ड में इसके "बंजर भूमि" होने और साल भर भरपूर धूप मिलने के कारण, इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा (सोलर एनर्जी) पैदा करने के लिए सोलर पैनल लगाने की अपार संभावनाएं हैं. सीमित क्षमता और जमीन की कमी के कारण, पूरे भारत में जैसलमेर से बेहतर ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहां साल भर इतनी अच्छी धूप मिलती हो. यही वजह है कि सरकार भी इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सोलर प्रोजेक्ट लगाने को उत्सुक है.

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राजस्थान के भरतपुर में महिलाएं और बच्चे पानी के लिए रोज मीलों पैदल चलते हैं. (फाइल) (ETV Bharat)

तो ऐसे में सही रास्ता क्या है?

भारत सरकार को राजस्थान सरकार के साथ मिलकर फिलहाल सभी परियोजनाओं पर रोक लगा देनी चाहिए और विकसित किए जा रहे सभी सोलर पार्कों का पर्यावरणीय मूल्यांकन करना चाहिए. इसके अलावा, इन सोलर पैनलों की उपयोगिता और संभावनाओं पर फैसला लेने के लिए रेगिस्तानी समुदायों, मरुस्थल पर्यावरणविदों, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों और प्रशासन के सदस्यों को एक साथ बिठाकर साझीदार बनाना चाहिए.

अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए एक अलग भूमि पैनल बनाए जाने की आवश्यकता है. चूंकि जैसलमेर की अर्थव्यवस्था पशुपालन (चराई) पर आधारित है, इसलिए अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक गांव को एक सामुदायिक भूमि अधिकार के रूप में 'सामुदायिक भूमि' दी जानी चाहिए. इसके अलावा, गांव के आसपास के क्षेत्रों को "बंजर भूमि" की श्रेणी से हटाकर वापस 'ओरण' या मवेशियों के चरागाह के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

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मानसून के बाद थार रेगिस्तान में खिलते हुए पेड़-पौधों का एक सुंदर नज़ारा (फाइल) (ANI)

जहां ऐसी भूमियां उपलब्ध नहीं हैं, वहां सरकार को मृदा (मिट्टी) और मरुस्थल संरक्षण कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिसके तहत आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास चरागाह और घास के मैदान विकसित किए जाएं.

जैसलमेर में जमीन और पानी पर पहला अधिकार रेगिस्तानी समुदायों का होना चाहिए. यदि देश के कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ कॉर्पोरेट सौर परियोजनाओं को रद्द करने की नौबत आती है, तो सरकार को उन्हें दूसरे जिलों या समान धूप वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित कर देना चाहिए.

ये 'ओरण' लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे कि 'गोडावण' (द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), मरुस्थलीय लोमड़ियों और चिंकारा (छोटे हिरण) को भी आश्रय प्रदान करते हैं. यदि इन पवित्र उपवनों की रक्षा नहीं की गई, तो हम इन पक्षियों और जानवरों को हमेशा के लिए खो सकते हैं.

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राजस्थान सरकार ने वन्यजीवों के लिए पानी सुनिश्चित करने के लिए मुकुंदरा अभ्यारण्य में टैंक लगाए. (ETV Bharat)

तो ऐसे में हमारे कानून निर्माता क्या कर सकते हैं?

सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ केंद्र और राज्य की संसद को न केवल जैसलमेर के लिए बल्कि इस घटना का उपयोग करके पूरे भारत के लिए पवित्र उपवनों को परिभाषित और मान्यता देने की दिशा में काम करना चाहिए. यह स्वदेशी कानूनों, विशेष रूप से संवेदनशील और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों को गहराई से समझने में मदद करेगा.

इस परिभाषा के आधार पर, सामुदायिक देखरेख और प्रबंधन के तहत ओरण के विकास के लिए भूमि को फिर से आवंटित किया जा सकता है. इन भूमियों को कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे इन उपवनों से अतिरिक्त कमाई हो सके, और अंततः इनके रख-रखाव और संरक्षण का खर्च निकाला जा सके. यहां मौजूद उच्च जैव विविधता (हाई बायोडायवर्सिटी) के कारण, ये क्षेत्र अधिक कार्बन क्रेडिट आकर्षित करेंगे.

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के अपने हैं और ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं)

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