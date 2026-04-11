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कॉर्पोरेट सोलर प्रोजेक्ट्स और उजड़ते चरागाह: क्यों जरूरी है हमारे आदिम उपवनों का संरक्षण?

यह जैव विविधता और प्रकृति ही है जो इंसानों का अस्तित्व बनाए रखती है. इन दो महत्वपूर्ण ताकतों के बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेजान हो जाएगा. जैव विविधता के मूल्य को उन समुदायों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता जो हमारी औद्योगिक संस्कृति के किनारों पर रहते हैं. जब मैं यह लिख रहा हूं, जैसलमेर जिले के ऊंट पालकों और रेगिस्तानी निवासियों का एक समूह सरकार से अपने 'ओरण' (पवित्र उपवन), 'गोचर' (मवेशियों के चरने का क्षेत्र) और पारंपरिक चरागाहों के अधिकार की मांग करने के लिए जयपुर जा रहा है.

ओरण भूमियां क्या हैं?

स्वतंत्रता-पूर्व के दौर में जैसलमेर रियासतों का एक हिस्सा था. रेगिस्तान में और भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित होने के कारण, इस विशेष पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का संचालन प्रशासन के बेहद अलग नियमों द्वारा होता था. इन अनोखे नियमों में से एक की झलक आजादी से पहले के भूमि कानूनों में मिलती थी, जो यहां की अर्थव्यवस्था के पशुपालन वाले स्वभाव को और रेगिस्तान में वनस्पतियों तथा पानी वाले चरागाहों व पारिस्थितिक शरणस्थलों के महत्व को बखूबी समझते थे.

ये भूमि नियम समुदाय की इसी आम समझ पर बने थे कि रेगिस्तान में इंसानों और जानवरों, दोनों के जीवित रहने के लिए 'ओरण' (बेहतर जैव विविधता और नमी वाले हरे-भरे उपवन) बेहद जरूरी थे और इसलिए इनका निजीकरण नहीं किया जा सकता था. इन्हें पवित्र माना जाता था और रेगिस्तानी समुदायों के लिए इनके भीतर एक डाली या सूखी टहनी तक तोड़ना भी पाप के समान था.

जैसलमेर में ओरण की रक्षा के लिए प्रदर्शन करतीं महिलाएं.(फाइल) (ETV Bharat)

यह पवित्रता इसलिए आई क्योंकि ये क्षेत्र समाज और रेगिस्तानी समुदायों को जीवन देने वाले कार्य करते थे. ये इलाके जैव विविधता के प्रमुख केंद्र थे जहां हजारों किस्मों के पेड़, झाड़ियां, जानवर और पक्षी फलते-फूलते थे. आज भी, ये छोटे हरे-भरे क्षेत्र इस कठोर रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में आश्रय प्रदान करते हैं, और रेगिस्तान में जल संचयन के रास्तों की मदद करते हैं. ये बारिश के दौरान पानी को रोकने और उसे स्टोर करने में मदद करते थे. इसके अलावा, ये अत्यधिक संकट के समय में चारे और जलावन की लकड़ी का भी इंतजाम करते थे.

लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद, भूमि सुधार हुए और भूमि सीमा (लैंड सीलिंग) कानून लागू किए गए. इसके चलते जैसलमेर क्षेत्र के समुदाय केवल गांवों के आसपास की कुछ जमीनों को ही अपने निजी नाम पर दर्ज कराने में सफल रहे, और बाकी के चरागाह बिना पंजीकरण के ही छूट गए.

जैसलमेर में ओरण की रक्षा के लिए प्रदर्शन करते लोग.(फाइल) (ETV Bharat)

इसका एक आम उदाहरण यह है कि यदि हम जैसलमेर के नक्शे को देखें, विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा की तरफ, तो हमें छोटे-छोटे खेड़े (पुरानी बस्तियां) और गांव दिखाई देते हैं जो सदियों से मौजूद हैं. उनके चारों ओर जमीन के बहुत बड़े हिस्से हैं, जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में "बंजर भूमि" के रूप में अधिसूचित किया गया है, लेकिन वास्तव में वे बंजर भूमि से कोसों दूर हैं.

हर गांव सबसे अच्छे इलाके में बसा हुआ है और फिर वह ओरण या मवेशियों के चरागाह की जमीन से घिरा हुआ है. प्रत्येक गांव के पास चरागाह के लिए अपना भूमि आवंटन होता था, क्योंकि पशुओं के बिना रेगिस्तान में जीवन जीना लगभग असंभव है.उस समय की सरकार सामुदायिक भूमि स्वामित्व (कम्युनिटी लैंड ओनरशिप) कानून भी नहीं बना सकी, जो इन पवित्र उपवन (ओरण) भूमियों की रक्षा कर सकते थे. इसलिए जैसलमेर के अधिकांश क्षेत्रों को सरकार द्वारा "बंजर भूमि" के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया.

चरागाहों के लिए जो मानक सीमाएं अन्य राज्यों के भूमि कानूनों में देखी जाती हैं, उन्हें जैसलमेर की पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं अपनाया गया. इसके अलावा, साक्षरता की कमी, अतिरिक्त कर (टैक्स) लगने के डर या बढ़ती लालफीताशाही के डर के कारण, रेगिस्तानी समुदायों ने भी मवेशियों के चरागाह अधिकारों या रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नए भूमि कानूनों के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से कोई अभियान नहीं चलाया.

अधिकारियों और स्थानीय समुदायों के बीच बातचीत की कमी के कारण भी, इन क्षेत्रों में रहने वाले और चरागाह के रूप में इनका उपयोग करने वाले लोग "बंजर भूमि" की इस अधिसूचना को कभी समझ ही नहीं पाए. आज इसी बंजर भूमि को सौर ऊर्जा परियोजनाओं (सोलर प्रोजेक्ट्स) के लिए रेगिस्तानी समुदायों से बिना किसी सलाह-मशविरे के कॉर्पोरेट्स को बेचा जा रहा है, और ऊंट पालक इसके खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं.