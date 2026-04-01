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बाकी नक्सलियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा

सुरक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अब फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म करना और आईईडी के स्टॉक को साफ करना है.

The operation will continue to find the remaining Naxalites.
बाकी नक्सलियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 1, 2026 at 8:01 PM IST

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गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि भारत नक्सल-फ्री हो गया है, लेकिन एंटी-नक्सल ऑपरेशन में लगी सुरक्षा एजेंसियां ​​नक्सलियों के खिलाफ अपनी लड़ाई तब तक जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जब तक कि इस संगठन का आखिरी कैडर सरेंडर नहीं कर देता या उसे खत्म नहीं कर दिया जाता.

नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि संगठन के कई सीनियर कैडर, जिनमें गणपति और मिशिर बेसरा जैसे टॉप नक्सल लीडर (जिन पर एक-एक करोड़ रुपये का इनाम है) शामिल हैं, अभी भी फरार हैं. कमांडर हेमला बेचा, सोढ़ी केशा और महिला नक्सल लीडर रूपी जैसे दूसरे नक्सल लीडर भी अभी भी फरार हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए सीआरपीएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा. अधिकारी ने कहा, "ऑपरेशन फिलहाल जारी रहने की संभावना है. हालांकि, इसे धीमा किया जा सकता है."

वहीं सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा, “नक्सल विरोधी ऑपरेशन जारी रह सकता है लेकिन यह धीमा हो जाएगा.”

सोमवार को संसद में यह एलान करते हुए कि भारत नक्सल-मुक्त हो गया है, गृह मंत्री शाह ने देश में वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की मुहिम से जुड़े अर्द्धसैनिक और राज्य पुलिस बलों और लोगों की कोशिशों की तारीफ की.

शाह ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने में अपनी जान देने वाले युवाओं और अर्द्धसैनिक बल को भी श्रद्धांजलि दी. हालांकि, प्रकाश सिंह ने कहा कि माओवादी नेतृत्व के टॉप अधिकारियों को व्यवस्थित तरीके से खत्म करना सुरक्षा बलों की सफलता का एक बड़ा कारण था.

उन्होंने कहा, “माओवादी पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के ज़्यादातर सदस्य या तो मारे गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं, या सरेंडर कर चुके हैं. इससे कमांड और कंट्रोल संरचना में रुकावट आई है.”

यह कहते हुए कि माओवादी आंदोलन को आदिवासी और हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से ताकत मिली, सिंह ने कहा, “सरकार को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए. नक्सल समस्या को खत्म करने का मतलब सिर्फ हथियारबंद कैडर को खत्म करना नहीं है; इसका मतलब समाज में, खासकर आदिवासी इलाकों में, गहरी दरारों को दूर करना है. तभी सरकार यह पक्का कर पाएगी कि आज जो शांति उसने बनाई है, वह कल खत्म न हो.”

सिंह के अनुसार, दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में लोगों को बस सही संचार, शिक्षण संस्थानों और दूसरे अन्य विकासात्मक पहल की जरूरत है. उन्होंने कहा, “उन्हें बड़े मॉल नहीं चाहिए. दूर-दराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को बस सही शिक्षा और अस्पताल की सुविधाएं, सही सड़कें और कम्युनिकेशन और दूसरी बुनियादी जरूरतें चाहिए.”

भले ही भारत से नक्सलियों को खत्म करने की 31 मार्च की अंतिम तारीख प्रतीकात्मक तौर पर पूरी हो जाए, सुरक्षा विशेषज्ञ का मानना ​​है कि बिखरे हुए हथियारबंद कैडर और छिपे हुए हथियारों के रूप में बचा हुआ खतरा बना रह सकता है.

जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना ने कहा, “सुरक्षा एजेंसियों का फोकस अब वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने, आईईडी के स्टॉक को हटाने, और सरेंडर को बढ़ावा देने और प्रभावित आदिवासी इलाकों में उग्रवाद को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए विकास को तेज करने पर हो सकता है.”

नक्सलवाद के खात्मे को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए, गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत 31 मार्च, 2026 तक नक्सल-मुक्त हो जाएगा, जो 56 साल पुराने संघर्ष का अंत होगा.

शाह ने कहा, "‘प्रभावित’ जिले 126 (2014 में) से घटकर सिर्फ 2 (2026 में) रह गए; ‘सबसे ज्यादा प्रभावित’ जिले 35 से घटकर ज़ीरो हो गए."

ये भी पढ़ें- देश अब नक्सल मुक्त हो गया है : अमित शाह

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