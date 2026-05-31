एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला
नए नौसेना प्रमुख एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा, नौसेना राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है.
By PTI
Published : May 31, 2026 at 5:38 PM IST
नई दिल्ली : एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने रविवार को भारत के नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला. एडमिरल स्वामीनाथन ने यह पदभार ऐसे समय में संभाला है जब क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है.
एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया, जो सेवानिवृत्त हो गए हैं. एडमिरल स्वामीनाथन इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यरत थे.
Delhi: Admiral Krishna Swaminathan says, " ...i assume command today as the 27th chief of the naval staff with a deep sense of humility, responsibility, pride, and gratitude. being selected by the country's top leadership for this role has been the highest honour and privilege of… pic.twitter.com/jTRaxdopag— IANS (@ians_india) May 31, 2026
उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘भारतीय नौसेना देश के हितों की रक्षा के लिए हर समय सतर्क है और वह ऐसे क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण में सक्रिय रूप से तैनात है, जो लगातार चुनौतीपूर्ण, जटिल, अप्रत्याशित और अनिश्चित बना हुआ है.’’
उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होगी कि भारतीय नौसेना उच्चतम स्तर की परिचालन तत्परता और युद्धक क्षमता बनाए रखे, ताकि वह देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सके.’’
Admiral Krishna Swaminathan was commissioned into the Indian Navy on 01 July 1987. A Communication and Electronic Warfare specialist, he has held a wide range of operational, staff and training appointments during a distinguished career spanning nearly four decades. Admiral… pic.twitter.com/ARO6gCA2I1— ANI (@ANI) May 31, 2026
एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि भारतीय नौसेना क्षमता-वृद्धि और आधुनिकीकरण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है.
उन्होंने कहा, ‘‘मेरा प्रयास होगा कि नौसेना की प्रगति की गति को बनाए रखा जाए, जारी सभी परियोजनाओं को सुदृढ़ किया जाए, जहां आवश्यकता हो वहां उन्हें और विस्तार दिया जाए तथा अत्याधुनिक व उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करके हमारी परिचालन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाया जाए.’’
ये भी पढ़ें- नए नौसेना प्रमुख बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 31 मई से शुरू होगा कार्यकाल