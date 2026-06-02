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स्वदेशी 'दिव्यास्त्र' का हुआ परीक्षण, 5 घंटे उड़ने की क्षमता, 500 किमी रेंज

स्वदेशी दिव्यास्त्र का हुआ परीक्षण ( Hoverit @KAWAUAVPVTLTD )

जोधपुर : भारत के स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूती देते हुए डिफेंस बनाने वाली कोनी Hoverit ने जोधपुर में अपने अत्याधुनिक टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म 'दिव्यास्त्र Mk-1' (Divyastra Mk-1) का सफल ऑपरेशनल प्रदर्शन किया है. इस अवसर पर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने इसकी क्षमताओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है. जोधपुर में हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान दिव्यास्त्र Mk-1 UAV को वाहन पर स्थापित मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. इस अभ्यास में प्लेटफॉर्म की त्वरित तैनाती, युद्धक्षेत्र में गतिशील संचालन क्षमता और वास्तविक परिस्थितियों में मिशन के लिए तत्परता को प्रदर्शित किया गया. साथ ही, UAV की खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही (ISR) मिशनों में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया. Hoverit के अनुसार, दिव्यास्त्र Mk-1 एक पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल UAV है, जिसे खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही और सटीक हमले जैसे मिशनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है.