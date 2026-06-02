ETV Bharat / bharat

स्वदेशी 'दिव्यास्त्र' का हुआ परीक्षण, 5 घंटे उड़ने की क्षमता, 500 किमी रेंज

दिव्यास्त्र Mk-1 एक स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल UAV है, जिसे खुफिया जानकारी, सटीक हमले जैसे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है.

स्वदेशी दिव्यास्त्र का हुआ परीक्षण
स्वदेशी दिव्यास्त्र का हुआ परीक्षण (Hoverit @KAWAUAVPVTLTD)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 12:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : भारत के स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूती देते हुए डिफेंस बनाने वाली कोनी Hoverit ने जोधपुर में अपने अत्याधुनिक टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन प्लेटफॉर्म 'दिव्यास्त्र Mk-1' (Divyastra Mk-1) का सफल ऑपरेशनल प्रदर्शन किया है. इस अवसर पर भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने इसकी क्षमताओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है.

जोधपुर में हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान दिव्यास्त्र Mk-1 UAV को वाहन पर स्थापित मोबाइल लॉन्चर से कई बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. इस अभ्यास में प्लेटफॉर्म की त्वरित तैनाती, युद्धक्षेत्र में गतिशील संचालन क्षमता और वास्तविक परिस्थितियों में मिशन के लिए तत्परता को प्रदर्शित किया गया. साथ ही, UAV की खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही (ISR) मिशनों में प्रभावी भूमिका निभाने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया. Hoverit के अनुसार, दिव्यास्त्र Mk-1 एक पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल UAV है, जिसे खुफिया जानकारी, निगरानी, टोही और सटीक हमले जैसे मिशनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है.

पढ़ें. सेना ने पोकरण रेंज में परखी युद्ध की अपनी तैयारियां, दिखी आधुनिक युद्ध क्षमता

5 घंटे उड़ने की क्षमता, 500 किमी रेंज : यह प्लेटफॉर्म 500 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज और लगभग 5 घंटे तक की उड़ान क्षमता प्रदान करता है, जिससे यह लंबी अवधि की निगरानी, लक्ष्य पहचान और सामरिक अभियानों के लिए उपयुक्त बनता है. UAV को मिशन की आवश्यकता के अनुसार EO/IR पेलोड, कम्युनिकेशन रिले सिस्टम और विभिन्न प्रकार के मिशन-विशिष्ट वॉरहेड कॉन्फिगरेशन के साथ लैस किया जा सकता है. यह विशेषता इसे विभिन्न ऑपरेशनल परिस्थितियों में अधिक लचीला और प्रभावी बनाती है.

स्वदेशी तकनीक से समाधान : कंपनी का कहना है कि दिव्यास्त्र Mk-1 का यह सफल प्रदर्शन भारतीय रक्षा बलों की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी तकनीकी समाधानों की क्षमता को दर्शाता है. इस तरह के स्वदेशी प्लेटफॉर्म न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे, बल्कि भविष्य के युद्धक्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. यह प्रदर्शन भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

TAGGED:

DIVYASTRA MK 1
DIVYASTRA MK 1 DEMONSTRATION
दिव्यास्त्र MK 1
DIVYASTRA DEMONSTRATION IN JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.