हथियार लेकर घूम रहे माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन रहेगा जारी, कई माओवादियों से बातचीत जारी: विजय शर्मा

माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन रहेगा जारी : माओवादी संगठनों ने समर्पित रूपेश समेत 210 माओवादियों को गद्दार करार दिया था. माओवादी संगठन ने इसे लेकर एक प्रेस नोट जारी किया था.जिस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सभी माओवादी जो सरेंडर करने वालों को गलत कह रहे हैं,वो गलत कर रहे हैं.

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक बार फिर माओवादियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है.डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही माओवादी संगठन के बहुत से लोग हथियारों को छोड़कर पुनर्वास करेंगे.इसके लिए सरकार उनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेगी.वहीं दूसरी तरफ हथियार ना छोड़ने वाले माओवादियों को डिप्टी सीएम ने चेतावनी दी है कि जो हथियार लेकर युद्ध चाहते हैं उनके लिए सुरक्षाबल के जवान तैयार हैं.जिन इलाकों में नक्सली सक्रिय हैं.वहां जल्द ऑपरेशन चलाया जाएगा.

माओवादियों को समझने की आवश्यकता है. इस सभ्य समाज में कोई हथियार लेकर घूमते रहे यह संभव नहीं होगा. उनको पुनर्वास करना चाहिए. उनको समझना चाहिए कि राजनैतिक तौर पर किसी को रोका नहीं जाता है. जो चाहे वो आगे करें. कई सामूहिक हत्या माओवादियों ने की है, जो नहीं करना चाहिए - विजय शर्मा,डिप्टी सीएम



सोनी सोरी के बयान पर पलटवार : वहीं तेलंगाना में मारे गए नक्सलियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी के बयान को लेकर भी डिप्टी सीएम ने अपनी बात रखी.विजय शर्मा ने कहा कि सोनी शोरी कहती है कि यहां आदिवासी मारे जा रहे हैं और खुद अपर कास्ट में गिने जाने वाले रेड्डी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेलंगाना गई थी.

ये जो भ्रमजाल फैला रहे हैं इसे समझना चाहिए. और सोनी शोरी से कहना चाहता हूं कि क्या हथियार लेकर जंगल मे चलना आदिवासियों की हत्या करना, शिक्षादूतों की हत्या करने को जायज ठहराने के लिए वहां गई थी- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम

बस्तर के कोने-कोने में पहुंचेगा भारत का संविधान : डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान पहुंचे. यही लक्ष्य है इसी पर कार्य किया जा रहा है. आपको बता दें कि तेलंगाना में रामचंद्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी, राजू दादा उर्फ कोसा दादा के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया था.जिसमें शामिल होने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी भी पहुंची थी.इस दौरान सोनी सोरी ने सरकार पर आदिवासियों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे.साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन में आदिवासियों के मारे जाने की बात कही थी.

