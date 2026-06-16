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Operation Tiger: उद्धव की पार्टी में फिर टूट की अटकलें, 7 सांसद कर सकते हैं दलबदल

रिपोर्ट के मुताबिक, शिवसेना (UBT) के छह सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना में विलय कर सकते हैं.

Operation Tiger Uddhav Thackeray MPs likely to form group and merge with Eknath Shinde-led Shiv Sena
एकनाथ शिंदे --- उद्धव ठाकरे (File Photo/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 16, 2026 at 10:17 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज है. 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा के बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और विधायक कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 16 विधायक और 7 सांसद दलबदल कर सकते हैं और इसको लेकर आखिरी चरण की बातचीत पूरी हो चुकी है, बस उनके दूसरे खेमे में जाने की तारीख तय होनी बाकी है.

उन्होंने यह भी कहा कि 'ऑपरेशन टाइगर' मानसून सत्र के बाद शुरू होगा.

राज्य में पिछले कुछ महीनों से 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान जब शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया.

2022 की बगावत के चार साल बाद, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) में एक बार फिर टूट हो सकती है. अफवाहें हैं कि शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद सत्ताधारी खेमे के संपर्क में हैं. हाल ही में उद्धव ठाकरे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए 'मातोश्री' में सभी सांसदों की एक मीटिंग बुलाई. इन घटनाओं के बाद, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, "जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती रोकने का क्या मतलब है?"

शिवसेना के दरवाजे हमेशा खुले हैं: सरनाईक
कृपाल तुमाने के साथ बोलते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि 'ऑपरेशन टाइगर' एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, "'ऑपरेशन टाइगर' को सिर्फ किसी पार्षद, विधायक या सांसद की पार्टी में एंट्री से परिभाषित नहीं किया जा सकता; एक आम कार्यकर्ता का पार्टी में शामिल होना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है. हमारे दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो अब अपनी मौजूदा पार्टी में नहीं रहना चाहते. हम, 40 विधायकों का एक ग्रुप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भरोसे की वजह से उनके साथ जुड़े. हालांकि कोई पक्के तौर पर भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन शिवसेना के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं जो एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को मानते हैं."

उन्होंने कहा कि हालांकि, पार्टी के स्थापना दिवस को नए लोगों के जुड़ने की अटकलों से जोड़ना गलत है. जो कोई भी पार्टी में शामिल होना चाहता है, उसका स्वागत किया जाएगा; हमारे दरवाजे उनके लिए कभी बंद नहीं होंगे.

शिंदे को 7 सांसदों की जरूरत क्यों?
शिवसेना (UBT) के अभी लोकसभा में 9 सांसद हैं. ऐसी चर्चा है कि उनमें से 6 एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं. लेकिन शिंदे को 7 सांसदों की जरूरत क्यों है?

इस मामले पर 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए, पूर्व विधानमंडल सचिव अनंत कलसे ने कहा, "शिवसेना (UBT) के पास अभी 9 सांसद हैं. अगर संसदीय पार्टी के दो-तिहाई सदस्य - यानी 6 सांसद - एक अलग ग्रुप बनाते हैं और NDA को समर्थन करने का फैसला करते हैं, तो उन्हें NDA के अंदर किसी पार्टी में विलय करना होगा; नहीं तो, उन पर दल-बदल कानून लागू हो सकता है. अगर सदस्यों की संख्या दो-तिहाई से ज्यादा हो जाती है तो पार्टी को कोई कानूनी दिक्कत नहीं होती. इसलिए, इस हिसाब के आधार पर, अगर 7 सांसदों का ग्रुप एक अलग गुट बनाता है, तो वे किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं."

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा, उद्धव ठाकरे की सांसदों के साथ बैठक, राउत और शिरसाट आमने-सामने

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