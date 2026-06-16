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Operation Tiger: उद्धव की पार्टी में फिर टूट की अटकलें, 7 सांसद कर सकते हैं दलबदल

मुंबई: महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज है. 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चा के बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता और विधायक कृपाल तुमाने ने दावा किया है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 16 विधायक और 7 सांसद दलबदल कर सकते हैं और इसको लेकर आखिरी चरण की बातचीत पूरी हो चुकी है, बस उनके दूसरे खेमे में जाने की तारीख तय होनी बाकी है.

उन्होंने यह भी कहा कि 'ऑपरेशन टाइगर' मानसून सत्र के बाद शुरू होगा.

राज्य में पिछले कुछ महीनों से 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं. मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान जब शिवसेना प्रमुख और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया.

2022 की बगावत के चार साल बाद, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) में एक बार फिर टूट हो सकती है. अफवाहें हैं कि शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद सत्ताधारी खेमे के संपर्क में हैं. हाल ही में उद्धव ठाकरे ने स्थिति का जायजा लेने के लिए 'मातोश्री' में सभी सांसदों की एक मीटिंग बुलाई. इन घटनाओं के बाद, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, "जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती रोकने का क्या मतलब है?"

शिवसेना के दरवाजे हमेशा खुले हैं: सरनाईक

कृपाल तुमाने के साथ बोलते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि 'ऑपरेशन टाइगर' एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, "'ऑपरेशन टाइगर' को सिर्फ किसी पार्षद, विधायक या सांसद की पार्टी में एंट्री से परिभाषित नहीं किया जा सकता; एक आम कार्यकर्ता का पार्टी में शामिल होना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है. हमारे दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो अब अपनी मौजूदा पार्टी में नहीं रहना चाहते. हम, 40 विधायकों का एक ग्रुप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भरोसे की वजह से उनके साथ जुड़े. हालांकि कोई पक्के तौर पर भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन शिवसेना के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले हैं जो एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को मानते हैं."