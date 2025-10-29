ETV Bharat / bharat

राष्ट्रपति के साथ दिखीं ऑपरेशन सिंदूर की पायलट शिवांगी सिंह, पाकिस्तान ने पकड़ने का किया था झूठा दावा

2 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायु सेना के 2 फाइटर विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं. इससे पहले उन्होंने 7 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के जरिए उड़ान भरी थी. राष्ट्रपति ने सुखोई के साथ सुबह 11.08 मिनट पर टेक ऑफ किया था और 11.38 मिनट पर लैंड किया था. उन्होंने तब करीब 30 मिनट की उड़ान भरी थी. द्रौपदी मुर्मू से पहले राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई में उड़ान भरी थी.

राफेल में राष्ट्रपति ने भरी उड़ान : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी और पाकिस्तान को करारा संदेश दिया. राष्ट्रपति ने राफेल के जरिए सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर टेक ऑफ किया और सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर लैंड किया. उन्होंने करीब 40 मिनट तक उड़ान भरी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस राफेल में सवार हुई, उसे ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया. राष्ट्रपति के राफेल के पीछे एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने दूसरे एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें एस्कॉर्ट किया.

अंबाला : देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी. इस दौरान उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की एक फोटो सामने आई है जो ऑपरेशन सिंदूर की पायलट रह चुकी हैं और जिसे पकड़ने का पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था.

शिवांगी सिंह के साथ खिंचवाई तस्वीर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ एक फोटो भी खिंचवाई है और पाकिस्तान के झूठ को एक बार फिर से बेनकाब किया है. दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने शिवांगी सिंह के लड़ाकू विमान को गिराकर उसे पकड़ने का झूठा दावा किया था. यहां तक कि पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट्स में तो शिवांगी सिंह को युद्धबंदी तक बता दिया गया था. लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान के इस झूठे दावे का पर्दाफाश कर दिया गया था. अब एक बार फिर से राष्ट्रपति ने शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर खिंचवाकर पाकिस्तान के झूठ की कलई खोल दी है.

2 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति (rashtrapatibhavan)

कौन हैं शिवांगी सिंह ? : स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह उत्तरप्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं. बचपन में नई दिल्ली के वायु सेना संग्रहालय को देखने के बाद उन्होंने प्लेन उड़ाने का ख्वाब देखा. यूपी के वाराणसी में स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय(BHU) से ग्रेजुएशन किया और फिर हैदराबाद की भारतीय वायु सेना अकादमी में ट्रेनिंग ली. शिवांगी सिंह ने मिग-21 उड़ाने से अपने फाइटर पायलट कैरियर की शुरुआत की थी. वे भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं जिन्होंने राफेल जैसे एडवांस्ड फाइटर विमान को उड़ाया था. वे अंबाला के ‘गोल्डन एरोज’ स्क्वाड्रन का हिस्सा रहीं हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें ‘क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर’ (QFI) के सम्मान से सम्‍मानित किया जा चुका है.

राफेल के साथ खड़ी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (rashtrapatibhavan)

अंबाला पहुंची थी राष्ट्रपति : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह सवा 9 बजे विशेष विमान से अंबाला पहुंची थी. एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने उनका वेलकम किया. इसके बाद राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. राष्ट्रपति ने यहां जवानों से मुलाकात करने के साथ एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट्स का भी जायजा लिया. राष्ट्रपति के दौरे के वक्त एयरफोर्स स्टेशन के आसपास सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे. यहां तक कि ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई थी.

सबसे पहले अंबाला पहुंचे थे राफेल : भारत ने फ्रांस से हुई डील के बाद राफेल जेट खरीदे थे. देश को फ्रांस से पहली खेप के तौर पर 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान मिले थे जो सबसे पहले देश में अंबाला एयरबेस पर ही पहुंचे थे. राफेल को भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वॉड्रन "गोल्डन एरोज" में शामिल किया गया था. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राफेल में उड़ान भर चुके हैं.

