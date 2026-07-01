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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू हो, लोकसभा स्पीकर से मांग

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों की जानकारी छिपाकर सदन को गुमराह किया.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 2:05 PM IST

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नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोक लेखा समिति (PAC) के चेयरपर्सन, केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही (privilege proceedings) शुरू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री ने सदन को यह कहकर गुमराह किया कि हमारे कोई सैनिक हताहत नहीं हुए हैं.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने राजनाथ सिंह पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग की है.

वेणुगोपाल ने स्पीकर को संबोधित अपने पत्र को मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया और लिखा, "पहलगाम में आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई को रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, बयान के विपरीत, एक बयान जारी किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के छह कर्मियों की मृत्यु हो गई थी."

उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि रक्षा मंत्री का सदन में यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, साफ तौर पर "गुमराह करने वाला और गलत" था. यह अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि सदन में किसी मंत्री का सदन को गुमराह करना या सदन से जानकारी छिपाना, विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है."

वेणुगोपाल ने आगे लिखा, "ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू की जाए."

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पत्र की कॉपी के साथ यह भी लिखा कि यह इन छह शहीदों के परिवारों और पूरे सशस्त्र बलों का बहुत बड़ा अपमान है कि भारत के लोगों को उनकी बहादुरी और आखिरी कुर्बानी के बारे में नहीं बताया गया.

सत्ताधारी BJP पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "वे हमारे देश की सेवा में, दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, और तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने उनकी शहादत के बारे में बस झूठ बोला."

गौरतलब है कि रक्षा मत्री ने हालांकि इस आरोप को गलत बताया है, और साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह बहादुर सैनिकों के बड़े बलिदान को हाल ही में पहली बार माना गया है या सार्वजनिक किया गया है, यह रिपोर्ट "गलत" है. एक बयान में कहा गया कि देश ने इन शहीदों को जल्द से जल्द, यानी इन मीडिया रिपोर्ट्स से बहुत पहले ही श्रद्धांजलि दे दी थी.

यह भी पढ़ें- 'रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए': कांग्रेस

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