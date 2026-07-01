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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू हो, लोकसभा स्पीकर से मांग

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ( File/ ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोक लेखा समिति (PAC) के चेयरपर्सन, केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही (privilege proceedings) शुरू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री ने सदन को यह कहकर गुमराह किया कि हमारे कोई सैनिक हताहत नहीं हुए हैं. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने राजनाथ सिंह पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग की है. वेणुगोपाल ने स्पीकर को संबोधित अपने पत्र को मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया और लिखा, "पहलगाम में आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई को रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, बयान के विपरीत, एक बयान जारी किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के छह कर्मियों की मृत्यु हो गई थी." उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि रक्षा मंत्री का सदन में यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, साफ तौर पर "गुमराह करने वाला और गलत" था. यह अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि सदन में किसी मंत्री का सदन को गुमराह करना या सदन से जानकारी छिपाना, विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है."