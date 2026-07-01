रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू हो, लोकसभा स्पीकर से मांग
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों की जानकारी छिपाकर सदन को गुमराह किया.
Published : July 1, 2026 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोक लेखा समिति (PAC) के चेयरपर्सन, केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही (privilege proceedings) शुरू करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री ने सदन को यह कहकर गुमराह किया कि हमारे कोई सैनिक हताहत नहीं हुए हैं.
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने राजनाथ सिंह पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया है और उनके इस्तीफे की मांग की है.
वेणुगोपाल ने स्पीकर को संबोधित अपने पत्र को मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया और लिखा, "पहलगाम में आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई को रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि, बयान के विपरीत, एक बयान जारी किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के छह कर्मियों की मृत्यु हो गई थी."
In the debate in Lok Sabha on Operation Sindoor, Defence Minister Rajnath Singh lied to the people of India. It was a straightforward, clear-cut lie - to mislead the House.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 30, 2026
How could he, in July 2025, say that no Indian soldier was martyred, and then a year later the forces… pic.twitter.com/gEvHVoU1el
उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि रक्षा मंत्री का सदन में यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ, साफ तौर पर "गुमराह करने वाला और गलत" था. यह अच्छी तरह से साबित हो चुका है कि सदन में किसी मंत्री का सदन को गुमराह करना या सदन से जानकारी छिपाना, विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है."
वेणुगोपाल ने आगे लिखा, "ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले में रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार कार्यवाही शुरू की जाए."
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पत्र की कॉपी के साथ यह भी लिखा कि यह इन छह शहीदों के परिवारों और पूरे सशस्त्र बलों का बहुत बड़ा अपमान है कि भारत के लोगों को उनकी बहादुरी और आखिरी कुर्बानी के बारे में नहीं बताया गया.
सत्ताधारी BJP पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "वे हमारे देश की सेवा में, दुश्मनों से देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, और तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार ने उनकी शहादत के बारे में बस झूठ बोला."
गौरतलब है कि रक्षा मत्री ने हालांकि इस आरोप को गलत बताया है, और साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह बहादुर सैनिकों के बड़े बलिदान को हाल ही में पहली बार माना गया है या सार्वजनिक किया गया है, यह रिपोर्ट "गलत" है. एक बयान में कहा गया कि देश ने इन शहीदों को जल्द से जल्द, यानी इन मीडिया रिपोर्ट्स से बहुत पहले ही श्रद्धांजलि दे दी थी.
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