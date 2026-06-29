'रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए': कांग्रेस
कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी और विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) अनुमा आचार्य ने प्रेस कांफ्रेंस की. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : June 29, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्लीः कांग्रेस ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफे की मांग की. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान शहीद हुए छह जवानों के नाम जारी करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. देश के लोगों से शहीदों के नाम छिपाने का आरोप लगाया है.
पार्टी ने रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बहस के दौरान संसद में झूठ बोला था कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. कांग्रेस ने रक्षा मंत्री का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने की बात कही.
रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. कहा है कि ऐसी खबरें गलत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह जांबाज सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हाल ही में पहली बार स्वीकार किया गया है या सार्वजनिक रूप से सामने लाया गया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश ने इन शहीद नायकों को सबसे पहले और संबंधित रिपोर्टों के सामने आने से बहुत पहले ही श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी.
पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) अनुमा आचार्य की मौजूदगी में कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान किया है और उन्हें नजरअंदाज किया है. उन्होंने सदन में झूठ बोला कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है."
भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह भगवा दल सैनिकों की बातें करता है, शहीदों के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन उनका अपमान करता है.
संसद में रक्षा मंत्री की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कर्नल (सेवानिवृत्त) चौधरी ने कहा, "जब राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोल रहे थे कि किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तब भाजपा सांसद तालियां बजा रहे थे. इनमें से किसी भी व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सेना और सैनिकों का अपमान किया है. हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं. उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए."
उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जब कोई सैनिक देश के लिए शहीद होता है, तो उसकी रेजीमेंट गर्व महसूस करती है और उसकी शहादत एक मिसाल बनती है. उन्होंने कहा- "मोदी सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी है. उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. देश पूछ रहा है कि हमारे शहीद सैनिकों के नाम सामने आने में 13 महीने का समय क्यों लगा?
'ऑपरेशन सिंदूर' को याद करते हुए उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को वापस लाने का मौका गंवा दिया. हमारी विदेश नीति बेहद कमजोर रही है. हमें 60 सांसदों को विदेश भेजना पड़ा ताकि वे दुनिया को हमारा पक्ष बता सकें."
केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार का जिक्र करते हुए, विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) आचार्य ने कहा, "बीजेपी सरकार के सत्ता में आने से पहले, यह एक परंपरा थी कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हर व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कृतज्ञता के साथ सम्मानित किया जाता था. लेकिन मोदी सरकार, जो सेना और सैनिकों का राजनीतिकरण करती है, उसने देश और सैनिकों को बार-बार धोखा दिया है."
उन्होंने आगे कहा- "सरकार ने उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर अपने दोहरे मापदंड दिखाए, जिसने हमें इतना बड़ा जख्म दिया था. यह हमारे शहीदों का अपमान था, लेकिन यह सरकार पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश तक घोषित नहीं करवा सकी."
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