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'रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए': कांग्रेस

नई दिल्लीः कांग्रेस ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफे की मांग की. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान शहीद हुए छह जवानों के नाम जारी करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. देश के लोगों से शहीदों के नाम छिपाने का आरोप लगाया है.

पार्टी ने रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बहस के दौरान संसद में झूठ बोला था कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. कांग्रेस ने रक्षा मंत्री का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सांसदों से भी माफी मांगने की बात कही.

रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. कहा है कि ऐसी खबरें गलत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह जांबाज सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को हाल ही में पहली बार स्वीकार किया गया है या सार्वजनिक रूप से सामने लाया गया है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश ने इन शहीद नायकों को सबसे पहले और संबंधित रिपोर्टों के सामने आने से बहुत पहले ही श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी.

पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने विंग कमांडर (सेवानिवृत्त) अनुमा आचार्य की मौजूदगी में कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के शहीदों का अपमान किया है और उन्हें नजरअंदाज किया है. उन्होंने सदन में झूठ बोला कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है."

भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह भगवा दल सैनिकों की बातें करता है, शहीदों के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन उनका अपमान करता है.

संसद में रक्षा मंत्री की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कर्नल (सेवानिवृत्त) चौधरी ने कहा, "जब राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोल रहे थे कि किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तब भाजपा सांसद तालियां बजा रहे थे. इनमें से किसी भी व्यक्ति को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सेना और सैनिकों का अपमान किया है. हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं. उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए."