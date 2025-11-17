ETV Bharat / bharat

'ऑपरेशन सिंदूर तो बस 88 घंटे का ट्रेलर है'. COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

जनरल द्विवेदी ने कहा कि सशस्त्र बल उन्हें (पाकिस्तान को) पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आना सिखाने के लिए तैयार हैं.

COAS General Upendra Dwivedi
COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 1:27 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारतीय सशस्त्र बलों की त्वरित कार्रवाई और डिफेंस कैपेबलिटी ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान को करारा जवाब देने का मौका दिया.

ऑपरेशन को '88 घंटे का ट्रेलर' बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो सशस्त्र बल उन्हें (पाकिस्तान को) पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आना सिखाने के लिए तैयार हैं. जनरल द्विवेदी ने नई दिल्ली में 'चाणक्य डिफेंस डायलॉग्स' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया.

उन्होंने कहा, "हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं. अगर पाकिस्तान मौका देता है, तो हम उसे पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से पेश आना सिखाएंगे."

'हर स्तर पर समय पर निर्णय'
ऑपरेशन से मिले सबक के बारे में बात करते हुए सेना प्रमुख ने तीन मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया, इनमें सेनाओं के बीच इंटिग्रेशन, लंबी लड़ाई के लिए उचित सप्लाई सुनिश्चित और यह सुनिश्चित करना कि कमांड चेन के हर स्तर पर निर्णय लेना शामिल हैं. उन्होंने कहा, "जब भी कोई ऑपरेशन होता है, हम उससे सीखते हैं, इस बार भी हमने कुछ सीखा है. हमने जो सीखा, उनमें से एक यह था कि हमारे पास कोई भी निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय होता है, और हम हर स्तर पर समय पर निर्णय लेते हैं."

'सभी को मिलकर लड़ना होगा'
सशस्त्र बलों के बीच इंटिग्रेशन पर सेना प्रमुख ने कहा, "एक और बात इंटिग्रेशन की है, जिसका अर्थ है कि सभी बलों, चाहे वह थलसेना हो, नौसेना हो, वायु सेना हो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हो, या कोई और, सभी को अच्छा इंटिग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आज की लड़ाइयां मल्टी-डोमेन हैं. सिर्फ सेना ही लड़ाई नहीं लड़ सकती, सभी को मिलकर लड़ना होगा... बहुत सी चीजें आपस में मिल गई हैं."

'हमें तैयार रहने की जरूरत'
उन्होंने यह भी बताया कि भारत को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लंबी लड़ाई के लिए भी जरूरत पड़ने पर चार साल तक भी, भोजन और गोला-बारूद की उचित सप्लाई बनी रहे. हम आज भी यह नहीं कह सकते कि कोई लड़ाई कितनी लंबी चलेगी. इस बार हम 88 घंटे लड़े, अगली बार यह चार महीने या चार साल भी लग सकता है. इसे देखते हुए, क्या हमारे पास इससे लड़ने के लिए पर्याप्त रसद और हथियार हैं? अगर नहीं हैं, तो हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है.

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कैसे एक नया सामान्य स्थापित किया है, इस बारे में बात करते हुए, जनरल द्विवेदी ने उल्लेख किया कि देश की सेनाएं देश की प्रगति में बाधा डालने वाले किसी भी देश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. यह इस बात से स्पष्ट है कि भारत किसी भी ब्लैकमेल के प्रयासों से विचलित नहीं होता है. जब कोई देश स्टेट स्पांसर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो यह भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है.

थल सेनाध्यक्ष ने कहा, "भारत प्रगति की बात करता है. अगर कोई हमारे रास्ते में बाधा डालता है, तो हमें उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी होगी. जब हम नए सामान्य की बात करते हैं, तो हमने कहा है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते. हम बस एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाने की माxग कर रहे हैं, जिसमें हम सहयोग करेंगे."

उन्होंने कहा, "तब तक हम आतंकवादियों और उनके स्पांसर के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे." उन्होंने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई है.

'आतंकवाद में भारी कमी'
उन्होंने कहा, "5 अगस्त 2019 (अनुच्छेद 370 को निरस्त करने) के बाद जम्मू-कश्मीर की स्थिति में भारी बदलाव आया है. इसके बाद राजनीतिक स्पष्टता आई है. (जम्मू-कश्मीर में) आतंकवाद में भारी कमी आई है."

बता दें कि चाणक्य रक्षा संवाद भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक प्रमुख इंटरनेशनल सेमिनार है, जिसका उद्देश्य भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, रणनीतिक विचारकों, शिक्षाविदों, रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों को एक साथ लाकर भारत की रणनीतिक दिशाओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं का अध्ययन करना है.

इस वर्ष संवाद का विषय 'सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत' है. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन समारोह को संबोधित किया, जबकि मुख्य कार्यक्रम 27 से 28 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा.

