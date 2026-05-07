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'ऑपरेशन सिंदूर' को एक साल': जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याएं कम हुईं, लेकिन बॉर्डर पर डर कायम

'ऑपरेशन सिंदूर' भारत के वीर जवानों के अद्वितीय पराक्रम, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है.

Operation Sindoor Anniversary: J&K Records Fewer Civilian Killings but Border Fears Persist
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर 'शौर्य संध्या' कार्यक्रम के दौरान बात की (ANI)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : May 7, 2026 at 3:23 PM IST

17 Min Read
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नई दिल्ली: 'ऑपरेशन सिंदूर' की प्रथम वर्षगांठ पर देश आज भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य एवं राष्ट्रभक्ति को कोटि-कोटि नमन कर रहा है. 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए विश्व के पटल पर नए भारत की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य का परिचय दिया. मई 2025 के बाद घाटी में आम लोगों की हत्याओं में भारी कमी आई है.

'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और कई केंद्रीय मंत्रियों ने गुरुवार को रक्षा बलों की वीरता को नमन किया. यह ऑपरेशन पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बदले में बॉर्डर पार से शुरू किया गया मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें 26 आम लोग मारे गए थे.

पीएम मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरा होने पर अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल डीपी बदली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरा होने पर गुरुवार को अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल पर ‘डिस्प्ले पिक्चर’ (डीपी) बदल दी तथा उन्होंने सभी से सशस्त्र बलों और उनकी सफलता के प्रति सम्मान के रूप में ऐसा ही करने का आग्रह किया.

फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर मोदी के प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर काली पृष्ठभूमि पर 'ऑपरेशन सिंदूर' लिखा हुआ चित्र लगाया गया है. इस चित्र में तिरंगा है और अंग्रेजी में लिखे 'सिंदूर' शब्द के एक 'ओ' अक्षर में सिंदूर भरा हुआ दिखाया गया है, जो विवाहित हिंदू महिलाओं का प्रतीक है.

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था और हमारे लोगों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था. उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक भारतीय सशस्त्र बलों पर गर्व करता है.

उन्होंने कहा, "हमारी सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनकी सफलता के सम्मान में, आइए हम सभी अपने सोशल मीडिया मंचों एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को बदलकर नीचे साझा की गई तस्वीर लगाएं." इसी के साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की गई तस्वीर साझा की.

ऑपरेशन सिंदूर को तीनों रक्षा बलों द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ पश्चिमी सीमा पर सात से 10 मई, 2025 तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए अंजाम दिया गया था. यह अभियान 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाया गया था, जिसमें 25 पर्यटक और एक गाइड की मौत हो गई थी.

शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर सशस्त्र बलों को नमन किया
वहीं, गृह मंत्री शाह ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक ऐतिहासिक मिशन है जो हमारे दुश्मनों को हमेशा हमारी सशस्त्र सेनाओं की अचूक मारक क्षमता की याद दिलाता रहेगा."

शाह ने कहा, "इतिहास इसे हमारी सेना की सटीक हमला करने की ताकत, हमारी एजेंसियों की खुफिया जानकारी और पक्की राजनीतिक इच्छाशक्ति के दिन के तौर पर याद रखेगा, जो बॉर्डर पार आतंक के हर उस ठिकाने को खत्म करने के लिए एक साथ उठे, जिसने पहलगाम में हमारे नागरिकों पर बुरा साया डालने की हिम्मत की." उन्होंने सेना को सलाम करते हुए कहा, "यह दिन हमारे दुश्मनों को यह डरावना संदेश देता रहेगा कि वे चाहे कहीं भी छिप जाएं, वे बच नहीं सकते. वे हमेशा हमारी नजर में और हमारी फायरपावर के भयंकर गुस्से में रहते हैं."

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने पर सशस्त्र बलों को नमन किया
वहीं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस संकल्प की घोषणा है कि भारत की बहादुर सशस्त्र सेनाएं हर कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगी.

उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों को नमन किया. यह अभियान पिछले वर्ष अप्रैल में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था.

सिन्हा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर इस दृढ़ संकल्प की घोषणा है कि हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं हर कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह भारत के अटूट संकल्प का प्रमाण है और हम आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने तथा जम्मू कश्मीर को आतंकमुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

उन्होंने कहा, "जब ऑपरेशन सिंदूर को एक वर्ष पूरा हो चुका है तो हम वर्दीधारी उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिनके अडिग संकल्प और असाधारण साहस ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने वाले दुश्मन को करारा जवाब दिया.’’

'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी पर कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी ऑपरेशन को याद किया और सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस की भूमिका की तारीफ की.

राजनाथ सिंह, शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का लोगो लगाया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के आह्वान पर गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डिस्प्ले पिक्चर बदल दीं.

राजनाथ सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को सलाम करते हैं, जिनका साहस और समर्पण राष्ट्र की रक्षा करता है." उन्होंने कहा, "ऑपरेशन के दौरान उनके कार्यों ने अद्वितीय सटीकता, निर्बाध समन्वय और विभिन्न सेवाओं के बीच गहन तालमेल को दर्शाया, जिससे आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मानदंड स्थापित हुआ."

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह अभियान ‘‘राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारी सशस्त्र सेनाएं सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं." उन्होंने कहा, "यह आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत की निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ लचीलेपन को भी मजबूत करता है."

वहीं, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के अब व्यापक रूप से पहचाने जाने वाले लोगो को दर्शाने वाला एक डिजिटल पोस्टर साझा किया और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में दूसरों से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया.

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी प्रोफाइल फोटो बदलीं.

पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को किए गए घातक आतंकवादी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे. सैन्य अभियान शुरू करने के बाद, भारतीय सेना ने सात मई को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा था, "न्याय मिल गया है. जय हिंद!"

Operation Sindoor Anniversary Jammu Kashmir Records Fewer Civilian Killings but Border Fears Persist
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवान (ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद जम्मू-कश्मीर में माहौल बदला
ऑपरेशन के एक साल बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा का माहौल बदलने के बाद, सरकारी डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं. सुरक्षा एजेंसियां ​​कड़ी निगरानी, ​​अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में कमी और कम बड़े हमलों की ओर इशारा करती हैं. हालांकि, लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास रहने वाले लोग अभी भी अनिश्चितता, बंकर की कम सुविधाओं और फिर से तनाव बढ़ने के डर के साथ जी रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जहां आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर गोलियां चलाईं, जिसमें 26 आम लोग मारे गए. यह हाल के सालों में जम्मू-कश्मीर में आम लोगों पर हुए सबसे खतरनाक हमलों में से एक था.

Operation Sindoor Anniversary Jammu Kashmir Records Fewer Civilian Killings but Border Fears Persist
सुरक्षा बल के जवान (ETV Bharat)

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद जम्मू-कश्मीर में काउंटर-इंसर्जेंसी डिप्लॉयमेंट (आतंकवाद विरोधी तैनाती) में बड़े बदलाव हुए. श्रीनगर में मौजूद एक सीनियर आर्मी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "पिछले साल फोकस रोकथाम पर रहा है. हमने घुसपैठ के रास्तों पर निगरानी बढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग को मजबूत किया और सभी एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर किया."

मई 2025 के बाद आम लोगों की हत्याओं में भारी कमी आई
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद के महीनों में घाटी में कोई बड़े पैमाने पर समन्वित आतंकवादी हमला नहीं हुआ था. जम्मू-कश्मीर पुलिस के डेटा से पता चलता है कि मई 2025 के बाद आम लोगों की हत्याओं में भारी कमी आई है. अकेले मई में, 25 आम लोग, पांच सुरक्षाकर्मी और आतंकवाद और सुरक्षा ऑपरेशन से जुड़ी हिंसा में 13 आतंकवादी मारे गए, जिससे इस महीने मरने वालों की कुल संख्या 43 हो गई.

Operation Sindoor Anniversary Jammu Kashmir Records Fewer Civilian Killings but Border Fears Persist
सुरक्षा बल के जवान (ETV Bharat)

लेकिन जून 2025 से अप्रैल 2026 तक, आतंकवाद से जुड़ी किसी भी आम नागरिक की हत्या आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं की गई. पुलिस डेटा के मुताबिक, उस दौरान 30 आतंकवादी, आठ सुरक्षाकर्मी और दो अनजान लोग मारे गए. ये आंकड़े आतंकवादी नेटवर्क को निशाना बनाकर लगातार सुरक्षा कार्रवाई का संकेत देते हैं. मारे गए आतंकवादियों में जून में चार, जुलाई में पांच, अगस्त और सितंबर में चार-चार और फरवरी 2026 में छह आतंकवादी शामिल हैं.

सर्दियों के महीनों में राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा जिलों के ऊंचे इलाकों में सुरक्षा अभियान भी तेज कर दिए गए हैं। पिछले साल दिसंबर में, सेना ने नियंत्रण रेखा के पास पहाड़ी दर्रों, जंगलों और पहाड़ियों पर गश्त बढ़ा दी थी क्योंकि बर्फबारी कम होने से पारंपरिक घुसपैठ के रास्ते लंबे समय तक खुले रहे.

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घाटी की तस्वीर (ETV Bharat)

जम्मू स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने एक बयान में कहा था कि सेना की शीतकालीन सुरक्षा योजना के तहत बर्फ के उपकरणों, ड्रोन और निगरानी सेंसर से लैस जवान चौबीसों घंटे गश्त कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि कोहरे की स्थिति, नागरिकों की कम आवाजाही और भारी बर्फबारी की अनुपस्थिति घुसपैठ के प्रयासों के लिए अनुकूल स्थिति बना सकती है.

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भी सीमा पार से घुसपैठ की लगातार कोशिशों और आतंकवादी लॉन्च पैड्स के बारे में बार-बार चेतावनी दी है. बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के महानिरीक्षक अशोक यादव ने कहा कि बर्फबारी और कठिन इलाके के बावजूद घुसपैठ की कोशिशें चिंता का विषय बनी हुई हैं और सुरक्षा बल एलओसी तथा आईबी पर हाई अलर्ट बनाए हुए हैं.

अधिकारियों ने पिछले साल जम्मू क्षेत्र के जिलों में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन से जुड़ी घटनाओं की भी सूचना दी है, जिससे तलाशी अभियान और निगरानी बढ़ा दी गई है. पिछले साल स्वतंत्रता दिवस से पहले, सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी के संवेदनशील हिस्सों में त्रिस्तरीय घुसपैठ विरोधी ग्रिड तैनात किया था.

Operation Sindoor Anniversary Jammu Kashmir Records Fewer Civilian Killings but Border Fears Persist
घाटी की तस्वीर (ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह ने एलओसी और आईबी के करीब रहने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे की कमी पर भी ध्यान आकर्षित किया है. जम्मू इलाके में 14,000 बंकर हैं, जिनमें LoC और IB के पास के कमजोर गांवों के लिए निजी और सामुदायिक आश्रय शामिल हैं. हालांकि, कई इलाकों के लोगों का कहना है कि काम करने वाले बंकरों की संख्या जरूरत से बहुत कम है.

बारामूला जिले के उरी सेक्टर में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गोलाबारी के दौरान भागे लोगों ने कहा कि पिछले साल में बहुत कम बदलाव हुआ है. कमलकोट गांव के रहने वाले फिदा हुसैन ने कहा कि इलाके की आबादी 4,000 से ज्यादा है, लेकिन यहां एक भी सामुदायिक बंकर नहीं है. हुसैन ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सैकड़ों परिवारों को अपने घर छोड़कर बारामूला शहर में अस्थायी आश्रय में रहना पड़ा." "सरकारी स्कूल और कॉलेज हफ्तों तक हमारे रहने की जगह बन गए. अगर सही बंकर बनाए गए होते, तो लोगों को इतना बेघर नहीं होना पड़ता."

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जम्मू कश्मीर (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि इलाके में इमरजेंसी मेडिकल आधारभूत संरचना की भी कमी है. उन्होंने कहा, "कमलकोट गोलाबारी और सीजफायर उल्लंघन के दौरान बहुत कमजोर होता है, लेकिन यहां का हेल्थ सेंटर सिर्फ एक छोटा सा कमरा है जहां इमरजेंसी सुविधाएं, डॉक्टर या काफी स्टाफ नहीं हैं."

उरी में सलामाबाद के हथलंगा गांव में, कॉलेज छात्र शाहिद रुस्तम ने कहा कि अधिकारियों ने कुछ परिवारों को मुआवजा दिया जिनके घर गोलाबारी के दौरान खराब हो गए थे, लेकिन बंकर बनाने का काम कभी आगे नहीं बढ़ा. उन्होंने कहा, "सरकार ने राहत की घोषणा की और सुरक्षा उपायों के बारे में बात की, लेकिन हमारे इलाके में एक भी सामुदायिक बंकर नहीं बना है."

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जम्मू कश्मीर (ETV Bharat)

कुपवाड़ा जिले के करनाह सेक्टर में भी लोगों ने ऐसी ही चिंताएं जाहिर कीं. एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता, फैयाज करनाही ने कहा कि पिछले साल तनाव बढ़ने के बाद कुछ प्रभावित परिवारों को पैसे की मदद मिली थी, लेकिन कई अभी भी मुआवजे और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजार कर रहे हैं.

करनाही ने कहा, "आर्मी ने एक खराब घर को फिर से बनाया, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने कई कमजोर इलाकों में एक भी सामुदायिक बंकर नहीं बनाया है." "जब भी टेंशन बढ़ता है, LoC के पास रहने वाले लोग खतरे में पड़ जाते हैं."

उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान के रिश्तों में अनिश्चितता की वजह से बॉर्डर पर रहने वाले लोग लगातार तनाव में रहते हैं. उन्होंने कहा, "पक्की शांति न होने की वजह से, यहां के लोग शेलिंग और क्रॉसफायर के साये में जी रहे हैं." पुंछ जिले में, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा शेलिंग (गोलीबारी) की खबरें आईं, वहां के लोगों ने कहा कि बढ़ते तनाव के समय बंकरों की कमी से डर बना रहता है.

सवाजियन गांव के रहने वाले जावेद खटाना ने कहा, "हमारे पास अभी भी काफी बंकर नहीं हैं. जब गोलाबारी शुरू होती है, तो आम लोग सामने आ जाते हैं." कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर के रहने वालों ने भी पिछले साल गोलाबारी और फायरिंग के बाद फैली घबराहट को याद किया. तंगधार के रहने वाले सज्जाद खान ने कहा, "जब भी टेंशन बढ़ता है, डर तुरंत वापस आ जाता है." "लोगों को याद है कि कैसे अचानक उन्हें घर छोड़कर सुरक्षा के लिए भागना पड़ा था."

अधिकारियों ने बंकर बनाने में देरी को माना और कहा कि काम अलग-अलग फेज में चल रहा है. जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "कई बंकर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन दूर-दराज के इलाकों में इलाके, मौसम की स्थिति और लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से कुछ सेक्टर में काम पूरा होने में देरी हुई है."

सुरक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि लड़ाई वाले इलाकों में सेना की तैयारी जितनी ही नागरिक सुरक्षा अवसंरचना पर भी ध्यान देने की जरूरत है. उनका कहना है कि बॉर्डर पर भविष्य में होने वाली लड़ाई के दौरान आम नागरिकों की कमजोरी को कम करने के लिए मज़बूत बंकर नेटवर्क, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, निकलने के प्लान और इमरजेंसी मेडिकल सुविधाएं जरूरी हैं.

सुरक्षा मामलों के जानकार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रोकथाम की मुद्रा को मजबूत किया, लेकिन इससे लाइन ऑफ कंट्रोल का नेचर पूरी तरह से नहीं बदला. इस साल एक काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन को लेकर भी विवाद हुआ.

1 अप्रैल, 2026 को आर्मी ने गांदरबल जिले में एक आतंकवादी को मारने का दावा किया. अगले दिन, चौंटवालीवार गांव के 28 साल के रशीद अहमद मुगल के परिवार ने पुलिस से शिकायत की कि उसका आतंकवादियों से कोई लेना-देना नहीं है. वह कॉमर्स में पोस्टग्रेजुएट था और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था. आरोपों के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया. एलजी के ऑफिस ने कहा, "मैंने अरहामा, गंदेरबल घटना की पूरी और बिना किसी भेदभाव के मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है.

जांच में घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और यह पक्का किया जाएगा कि न्याय मिले." मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पारदर्शी और समय पर जांच की मांग की थी. अब्दुल्ला ने उस समय कहा था, "कम से कम इस एनकाउंटर की पारदर्शी और टाइम-बाउंड जांच होनी चाहिए जिसमें तथ्य सार्वजनिक हों."

इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आईं. पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मारा गया आदमी एक स्थानीय और पार्टी वर्कर था. बॉर्डर पर लगातार चिंताओं के बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि पिछले एक साल में कश्मीर के कई हिस्सों में टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और आर्थिक गतिविधियां बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी रही हैं.

सीनियर पुलिस और आर्मी अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बल अभी भी रोकथाम पर फोकस कर रही हैं. सेना के अधिकारी ने कहा, "हमारा मकसद साफ है." "हम घुसपैठ के रास्तों पर लगातार नजर रख रहे हैं और यह पक्का कर रहे हैं कि आबादी वाले इलाकों में शांति और सामान्य हालात बनी रहें." हालांकि, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों के लिए पिछले साल की गोलाबारी की यादें ताजा हैं.

कुपवाड़ा जिले के तंगधार के रहने वाले सज्जाद खान ने कहा, "जब भी तनाव बढ़ता है, डर तुरंत लौट आता है...लोगों को याद है कि पिछले साल कैसे अचानक सब कुछ बदल गया था."

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