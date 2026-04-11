'मुफ्त पढ़ाई' का लालच देकर बिहार से ओडिशा लाए गए 12 मासूम, कटक स्टेशन पर 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' ने बचाया
आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, इन बच्चों को सुरक्षित भविष्य और उचित देखभाल के लिए 'चाइल्डलाइन' को सौंप दिया गया है.
Published : April 11, 2026 at 8:41 PM IST
नारायण साहू
कटक (ओडिशा): रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' के तहत कटक रेलवे स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. आरपीएफ की टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए 12 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बचाया है. जांच में यह सामने आया है कि इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अच्छे रहन-सहन का लालच देकर बिहार से ओडिशा लाया जा रहा था.
कैसे हुई कार्रवाई
न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली जाने वाली 'अमृत भारत एक्सप्रेस' जब कटक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची, तो वहां तैनात आरपीएफ जवानों की नजर इन बच्चों पर पड़ी. बच्चे काफी डरे हुए लग रहे थे. संदिग्ध स्थिति को देखते हुए जवानों ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया और पूछताछ शुरू की.
मुफ्त शिक्षा और भोजन का झांसा
जानकारी के अनुसार, इन बच्चों को और उनके परिजनों को यह झांसा दिया गया था कि उन्हें ओडिशा में मुफ्त शिक्षा, रहने की सुविधा और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. बच्चों को स्टेशन पर उतारने के बाद संबंधित व्यक्ति वहां से चला गया था. आशंका जतायी जा रही है कि बिचौलिये ने आरपीएफ की टीम को देख लिया होगा. उससे बचने के लिए वह फरार हो गया.
चाइल्डलाइन को सौंपे गए बच्चे
आरपीएफ कटक की टीम ने सभी 12 बच्चों को सुरक्षित कस्टडी में लेकर उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की. इस मामले की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों और बाल कल्याण समिति (CWC) को दी गई.
सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, इन बच्चों को सुरक्षित भविष्य और उचित देखभाल के लिए 'चाइल्डलाइन' को सौंप दिया गया है. पुलिस अब उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जो बच्चों को इस तरह बहला-फुसलाकर लाए थे. साथ ही पुलिस इन बच्चों के अभिभावकों की भी तलाश कर रहे हैं.
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