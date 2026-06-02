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ऑपरेशन म्यूल हंट: 2289 करोड़ रुपये के फ्रॉड का भंडाफोड़, अब AI तकनीक से पकड़े जाएंगे फर्जी खाते

साइबर अपराध की दुनिया में 'म्यूल अकाउंट' एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल अपराधी धोखाधड़ी से लूटे गए पैसे को जमा करने, छुपाने या दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. इन खातों को रखने वाले या पैसों की हेराफेरी के लिए इन्हें किराए पर देने वाले लोगों को 'मनी म्यूल' (पैसे ढोने वाले खच्चर) कहा जाता है.

इस डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर, सभी जिलों में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए और फील्ड पर मिली शिकायतों के लिए एक सपोर्ट टीम बनाई गई. सभी बैंकों को रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए निर्देश देकर सही तालमेल किया गया. इस तरह, डेटा इंटेलिजेंस और सही तालमेल के ज़रिए, गुजरात पुलिस ने खच्चर अकाउंट्स की क्रिमिनल एक्टिविटी की जड़ पर हमला करके बेहतर कामयाबी हासिल की.

साल 2025 में, गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCOE) ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 शुरू किया था. इस ऑपरेशन में सभी पुलिस कमिश्नर, रेंज हेड, लोकल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर और साइबर पुलिस स्टेशन शामिल थे. गुजरात पुलिस टीम ने इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), NCRP पोर्टल, कोऑर्डिनेशन पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन से मिले डेटा को इकट्ठा किया.

गांधीनगर: देश में तेजी से बढ़ते डिजिटल नेटवर्क के बीच गुजरात पुलिस और साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCOE) ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0' के तहत एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. देश भर के डिजिटल डेटा और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से चलाए गए इस अभियान में कुल 2289 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है.

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई बार आम नागरिक चंद पैसों के कमीशन के लालच में, नौकरी के झांसे में या पूरी तरह अनजाने में अपना बैंक खाता दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं. ऐसा करते ही वे जाने-अनजाने में साइबर अपराध का हिस्सा बन जाते हैं और सीधे कानूनी कार्रवाई व जेल के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं.

अब AI तकनीक से संदिग्ध खातों की पहचान

इस महा-फ्रॉड को रोकने और अपराधियों पर पहले से ही लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइंस के तहत एक नया रिस्क स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है. 'इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन' (IDPIC) द्वारा संचालित इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली जाएगी, जो हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लो, मीडियम और हाई रिस्क में बांटेगा.

इसके साथ ही विभिन्न बैंकों के बीच संदिग्ध खातों की रीयल-टाइम जानकारी साझा करने के लिए mulehunter.ai नाम की एक डिजिटल रजिस्ट्री भी बनाई गई है, जिससे संदिग्ध बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कर अपराधियों को पकड़ा जा सके.

तेजी से बढ़ता भारत का डिजिटल नेटवर्क

पिछले 11 वर्षों में देश में अभूतपूर्व डिजिटल क्रांति आई है. भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 11 साल पहले के 25 करोड़ से बढ़कर अब 100 करोड़ के पार पहुंच चुकी है. 'भारतनेट' परियोजना के माध्यम से संसद से लेकर देश के सुदूर गांवों को जोड़ा जा चुका है, जिसके तहत 11 साल पहले जुड़ीं महज 546 पंचायतों के मुकाबले आज 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से पूरी तरह कनेक्टेड हो चुकी हैं.

पीएम मोदी ने की है अपील

ऑनलाइन अपराधों और यूपीआई लेनदेन की विशाल संख्या को देखते हुए साइबर सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी हो गया है. इसलिए सरकार ने अब साइबर सुरक्षा को सीधे 'नेशनल सिक्योरिटी' (राष्ट्रीय सुरक्षा) से जोड़ दिया है. खुद प्रधानमंत्री ने भी नागरिकों से 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे फ्रॉड से बिना डरे अधिक जागरूकता के साथ डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की अपील की है.

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