'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0': गुजरात में 310 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार
गिर सोमनाथ पुलिस इस रैकेट के मास्टरमाइंड और इसमें शामिल अन्य फरार कड़ियों तक पहुंचने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
Published : June 12, 2026 at 1:30 PM IST
गिर सोमनाथ (गुजरात): गिर सोमनाथ में पुलिस ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए करीब 310 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले को उजागर किया है. पुलिस ने इस मामले में बैंक खातों को किराए पर देने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसे राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में से एक माना जा रहा है.
कैसे पकड़ाया मामला
गिर सोमनाथ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पीआई (PI) एम.ए. झनकट के नेतृत्व में एक टीम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) और कोऑर्डिनेशन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का बारीकी से विश्लेषण कर रही थी. इस टेक्निकल जांच और गहन एनालिसिस के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी मिली.
पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कुछ बैंक खाताधारक भारी कमीशन के लालच में आकर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को किराए पर दे रहे थे. इन खातों का इस्तेमाल फ्रॉड की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था.
दो बैंक खातों से संदिग्ध लेनदेन
तकनीकी विश्लेषण के दौरान पुलिस के हाथ दो बैंक खाते लगे, जिनसे देश भर की सैकड़ों शिकायतें जुड़ी हुई थीं. बैंक ऑफ इंडिया का खाता के अकेले अकाउंट से कुल 193 साइबर शिकायतें जुड़ी थीं, जिसमें करीब 282 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन पाया गया. केनरा बैंक के एक अकाउंट से 97 शिकायतें लिंक थीं, जिनमें 37 करोड़ से अधिक का लेनदेन दर्ज किया गया. दोनों खातों को मिलाकर देश भर की कुल 290 शिकायतों के तार जुड़े थे, जिनके जरिए 310 करोड़ रुपये का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था.
एक गिरफ्तारी से ढहा पूरा नेटवर्क
इस रैकेट का भंडाफोड़ शुरुआती चरण में हुई सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी से हुआ. पुलिस ने जब उस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया, तो पूरे गिरोह का नेटवर्क सामने आ गया. इसके बाद पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन कर छापेमारी की और अन्य आरोपियों को दबोच लिया.
जनता के लिए अलर्ट
गिर सोमनाथ पुलिस इस रैकेट के मास्टरमाइंड और इसमें शामिल अन्य फरार कड़ियों तक पहुंचने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच तेज कर चुकी है. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक अकाउंट, एटीएम (ATM) कार्ड, मोबाइल नंबर या आधार-पैन जैसे पहचान दस्तावेज बिल्कुल न दें, क्योंकि इनका इस्तेमाल देश विरोधी या आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है.
क्या है 'म्यूल अकाउंट'
'म्यूल अकाउंट' एक ऐसा बैंक खाता होता है जिसका इस्तेमाल अपराधी धोखाधड़ी से लूटे गए पैसे को जमा करने, छुपाने या दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं. इन खातों को रखने वाले या पैसों की हेराफेरी के लिए इन्हें किराए पर देने वाले लोगों को 'मनी म्यूल' (पैसे ढोने वाले खच्चर) कहा जाता है. कई बार आम नागरिक कमीशन के लालच में या पूरी तरह अनजाने में अपना बैंक खाता दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं.
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