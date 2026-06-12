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'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0': गुजरात में 310 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार

गिर सोमनाथ (गुजरात): गिर सोमनाथ में पुलिस ने 'ऑपरेशन म्यूल हंट 2.0' के तहत एक बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का पर्दाफाश करते हुए करीब 310 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले को उजागर किया है. पुलिस ने इस मामले में बैंक खातों को किराए पर देने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसे राज्य में साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में से एक माना जा रहा है.

कैसे पकड़ाया मामला

गिर सोमनाथ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पीआई (PI) एम.ए. झनकट के नेतृत्व में एक टीम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCCRP) और कोऑर्डिनेशन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का बारीकी से विश्लेषण कर रही थी. इस टेक्निकल जांच और गहन एनालिसिस के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी मिली.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कुछ बैंक खाताधारक भारी कमीशन के लालच में आकर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को साइबर अपराधियों को किराए पर दे रहे थे. इन खातों का इस्तेमाल फ्रॉड की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था.

दो बैंक खातों से संदिग्ध लेनदेन

तकनीकी विश्लेषण के दौरान पुलिस के हाथ दो बैंक खाते लगे, जिनसे देश भर की सैकड़ों शिकायतें जुड़ी हुई थीं. बैंक ऑफ इंडिया का खाता के अकेले अकाउंट से कुल 193 साइबर शिकायतें जुड़ी थीं, जिसमें करीब 282 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन पाया गया. केनरा बैंक के एक अकाउंट से 97 शिकायतें लिंक थीं, जिनमें 37 करोड़ से अधिक का लेनदेन दर्ज किया गया. दोनों खातों को मिलाकर देश भर की कुल 290 शिकायतों के तार जुड़े थे, जिनके जरिए 310 करोड़ रुपये का संदिग्ध ट्रांजैक्शन किया गया था.

एक गिरफ्तारी से ढहा पूरा नेटवर्क