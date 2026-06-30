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वेनेजुएला में मसीहा बनी भारतीय सेना, 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत शुरू किया हाईटेक मिलिट्री अस्पताल

60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की कुशल टीम वेनेजुएला के इस संकट में भारत ने अपनी सबसे कुशल चिकित्सा इकाई—आगरा स्थित '60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल' की एक विशेष टीम को तैनात किया है. इस 41 सदस्यीय दल में 9 विशेषज्ञ सैन्य डॉक्टर शामिल हैं, जिनमें आघात सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक शामिल हैं. स्थानीय अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तबाह होने के बाद, यह भारतीय दल काराकास में चिकित्सा व्यवस्था को संभालने का मुख्य आधार बन गया है.

काराकस, वेनेज़ुएला: भूकंप की भीषण त्रासदी से जूझ रहे वेनेजुएला में भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल अब पूरी तरह चालू हो चुका है. 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत तैनात यह सैन्य अस्पताल राजधानी काराकास के इंटरनेशनल ला रिनकोनाडा रेसट्रैक पर चौबीसों घंटे आपदा राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इस मानवीय मिशन की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मलबे से निकाले जा रहे घायलों को नया जीवन दे रहे हैं.

स्वदेशी तकनीक 'भीष्म क्यूब' का कमाल

भारतीय सेना का यह फील्ड हॉस्पिटल पारंपरिक टेंटों से कहीं अधिक आधुनिक है. भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 'आरोग्य मैत्री परियोजना' के तहत विकसित दो अत्याधुनिक 'भीष्म क्यूब्स' (BHISHM Cubes) तैनात किए हैं. ये बेहद छोटे और मोबाइल क्यूब्स हैं, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. एक भीष्म क्यूब के अंदर छोटा सा ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, और एक स्वतंत्र ऑक्सीजन जनरेटर जैसी तमाम जीवन रक्षक सुविधाएं मौजूद हैं. इन क्यूब्स की मदद से एक समय में करीब 200 गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है.

त्रासदी के खौफनाक आंकड़े

24 जून 2026 को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंपों ने पूरे उत्तरी वेनेजुएला को हिला कर रख दिया था. हालिया आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार:

मृतकों की संख्या: 1,719 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

घायल और प्रभावित: 5,034 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 22,600 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं.

इमारतों को नुकसान: भूकंप के कारण 855 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 189 पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं.

आफ्टरशॉक्स: मुख्य भूकंप के बाद से अब तक 609 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिससे राहत कार्य में रुकावट आ रही है.

वेनेजुएला के नागरिकों ने जताया आभार

भारतीय सेना की इस सेवा को देखकर वहां के स्थानीय लोग बेहद भावुक हैं. विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक वीडियो में वेनेजुएला की नागरिक सोराइडो रामिरेज़ ने रोते हुए भारत का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "मैं वेनेजुएला की स्थिति से बेहद दुखी हूं. हमारी आंखें अपनों को ढूंढ रही हैं, कई परिवार लापता हैं. ऐसे कठिन समय में भारत ने जो मदद की है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. भारतीय अस्पताल में मेरा एक्स-रे और इलाज बहुत ही आसानी से और मुफ्त में हुआ. भगवान भारत के लोगों का भला करे."

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