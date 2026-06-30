वेनेजुएला में मसीहा बनी भारतीय सेना, 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत शुरू किया हाईटेक मिलिट्री अस्पताल
वेनेजुएला भूकंप के बीच भारतीय सेना के अस्पताल में मुफ्त इलाज पाकर पीड़ित महिला सोराइडो रामिरेज़ ने भावुक होकर भारत का आभार जताया.
By ANI
Published : June 30, 2026 at 12:02 PM IST
काराकस, वेनेज़ुएला: भूकंप की भीषण त्रासदी से जूझ रहे वेनेजुएला में भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल अब पूरी तरह चालू हो चुका है. 'ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत तैनात यह सैन्य अस्पताल राजधानी काराकास के इंटरनेशनल ला रिनकोनाडा रेसट्रैक पर चौबीसों घंटे आपदा राहत और चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर इस मानवीय मिशन की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मलबे से निकाले जा रहे घायलों को नया जीवन दे रहे हैं.
60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की कुशल टीम
वेनेजुएला के इस संकट में भारत ने अपनी सबसे कुशल चिकित्सा इकाई—आगरा स्थित '60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल' की एक विशेष टीम को तैनात किया है. इस 41 सदस्यीय दल में 9 विशेषज्ञ सैन्य डॉक्टर शामिल हैं, जिनमें आघात सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, हड्डी रोग विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक शामिल हैं. स्थानीय अस्पतालों का बुनियादी ढांचा तबाह होने के बाद, यह भारतीय दल काराकास में चिकित्सा व्यवस्था को संभालने का मुख्य आधार बन गया है.
Army Field Hospital : Listen to the experience of a local. #OperationAmistad pic.twitter.com/8CUxq8UBtX— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 30, 2026
स्वदेशी तकनीक 'भीष्म क्यूब' का कमाल
भारतीय सेना का यह फील्ड हॉस्पिटल पारंपरिक टेंटों से कहीं अधिक आधुनिक है. भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 'आरोग्य मैत्री परियोजना' के तहत विकसित दो अत्याधुनिक 'भीष्म क्यूब्स' (BHISHM Cubes) तैनात किए हैं. ये बेहद छोटे और मोबाइल क्यूब्स हैं, जिन्हें आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है. एक भीष्म क्यूब के अंदर छोटा सा ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, और एक स्वतंत्र ऑक्सीजन जनरेटर जैसी तमाम जीवन रक्षक सुविधाएं मौजूद हैं. इन क्यूब्स की मदद से एक समय में करीब 200 गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है.
Army Field Hospital carries on its humanitarian mission.#OperationAmistad pic.twitter.com/fbOkGsU3Ka— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 30, 2026
त्रासदी के खौफनाक आंकड़े
24 जून 2026 को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंपों ने पूरे उत्तरी वेनेजुएला को हिला कर रख दिया था. हालिया आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार:
- मृतकों की संख्या: 1,719 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
- घायल और प्रभावित: 5,034 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 22,600 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं.
- इमारतों को नुकसान: भूकंप के कारण 855 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 189 पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं.
- आफ्टरशॉक्स: मुख्य भूकंप के बाद से अब तक 609 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिससे राहत कार्य में रुकावट आ रही है.
वेनेजुएला के नागरिकों ने जताया आभार
Army Field Hospital continues to serve the people of Venezuela.#OperationAmistad pic.twitter.com/Z3tZNkMXMU— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 30, 2026
📰#Noticia| India despliega hospital de campaña en Caracas tras los sismos— Min. del P.P. para Relaciones Exteriores (@Cancilleria_ve) June 29, 2026
Durante la instalación, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, acompañó al embajador de la India, P.K. Ashok Babuhttps://t.co/NWLGGNbNLJ pic.twitter.com/By1Jqxudyu
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